Cromosoma X contro Y: la rivoluzione silenziosa che cambia la medicina

Per diversi anni li abbiamo considerati quasi dei comprimari: due cromosomi di piccole dimensioni relegati a decidere il sesso biologico e poco più. Oggi invece, senza esagerare, i cromosomi X e Y stanno riscrivendo la storia della medicina. Una serie di recenti scoperte ha dimostrato che questi due attori, considerati un tempo “minori”, influenzano il rischio di sviluppare diverse malattie, condizionano la risposta ai farmaci e persino il modo in cui il nostro corpo invecchia.

È quanto emerge da una news feature pubblicata su Nature ad aprile, focalizzata sul ruolo del cromosoma X e le differenze di genere nella salute.

Tutta questa attenzione nasce da un dettaglio apparentemente marginale: il dolore muscolare provocato dalle statine, oggi tra i farmaci più prescritti al mondo. Eppure, le donne riportano effetti collaterali, quali i dolori muscolari, in misura molto maggiore rispetto agli uomini. Per anni si è dato per scontato che la causa di questa differenza fosse ormonale, ovvero legata alla produzione di estrogeni e testosterone.

Invece Karen Reue, genetista della University of California Los Angeles (Ucla), ha deciso di guardare altrove, investigando il ruolo del cromosoma X, con risultati sorprendenti: “Era chiaro come il sole – racconta Reue – che il responsabile fosse il cromosoma X”. Esperimenti con modelli murini hanno dimostrato che gli animali con due cromosomi X erano più vulnerabili agli effetti collaterali delle statine, indipendentemente dal sesso biologico.

La ricerca, pubblicata su Nature Communications ha individuato la chiave in Kdm5c, una de-metilasi lisino-specifica, gene che “sfugge” al silenziamento del cromosoma X inattivo. La sua sovraespressione rende più complicata la sintesi degli acidi grassi, tra cui l’acido docosaesaenoico (Dha), che nelle donne trattate con statine si riduce drasticamente. L’integrazione con olio di pesce, ricco di Dha, ha dimostrato di poter attenuare questi effetti nei modelli animali.

La nuova biologia del dimorfismo sessuale

Per decenni la medicina ha spiegato le differenze tra uomini e donne attraverso gli ormoni prodotti da testicoli e ovaie. In realtà, la biologia dei cromosomi sessuali risulta essere molto più complessa.

Le donne hanno due cromosomi X, ma uno viene “spento” tramite inattivazione del cromosoma X (Xi). Tuttavia, circa il venti per cento dei geni presenti su X sfugge al silenziamento, continuando a essere espresso. Sebbene questi geni siano noti da tempo, la natura fondamentale della loro influenza sta emergendo solo ora.

È quanto afferma Edith Heard, professoressa al Francis Crick Hospital di Londra ed esperta mondiale di inattivazione del cromosoma X: “Finalmente abbiamo gli strumenti per capire cosa è realmente diverso in un contesto

XX rispetto a un contesto XY, non solo un fatto ormonale”. Le differenze emerse sono notevoli e riguardano autoimmunità, tumori, metabolismo, malattie cardiovascolari, neurodegenerazione e disturbi dello sviluppo neurologico.

Una storia evolutiva lunga 200 milioni di anni

I cromosomi X e Y non sono sempre stati così diversi come al giorno d’oggi. Circa duecento milioni di anni fa erano una coppia di autosomi identici. In seguito, sul cromosoma proto-Y è comparso il gene Sry, deputato allo sviluppo delle gonadi.

Da quel momento, la coppia di cromosomi così simili iniziò a separarsi. In particolare, il cromosoma Y ha perso abbondanti pezzi di Dna e la maggior parte dei suoi geni, lasciando solo 27 geni codificanti proteine, 17 dei quali hanno controparti simili, ma non identiche, sul cromosoma X.

Il suo imponente partner, il cromosoma X, possiede invece circa mille geni. Per compensare questo meccanismo, nel sesso femminile uno dei due X viene inattivato tramite il gene Xist, un Rna che riveste il cromosoma e ne blocca l’espressione.

Tale inattivazione non è completa e molti geni sfuggono al silenziamento, creando un “surplus” di espressione nelle cellule XX.

XI: un cromosoma falsamente inattivo

L’inattivazione del cromosoma X avviene nelle prime fasi dello sviluppo embrionale e si verifica quando copie di una grande molecola di Rna, (Xist), ricoprono casualmente uno dei cromosomi X. A lungo considerato un cromosoma “spento”, Xi è in realtà cruciale.

Nello specifico, gli embrioni con un solo X (XO) vanno incontro a morte nel 99 per cento dei casi, mentre gli individui XXY (sindrome di Klinefelter) hanno un Xi e mostrano un rischio aumentato per lo sviluppo di malattie autoimmuni. Un recente studio del Whitehead Institute (Cambridge, Massachusetts) effettuato su cellule prelevate da persone con numeri insoliti di cromosomi sessuali (individui con uno, due o tre cromosomi X e da zero a quattro cromosomi Y), ha dimostrato che la presenza di Xi e Y può alterare l’espressione di circa il venti per cento dei geni dell’intero genoma.

Non è ancora chiaro come le coppie di geni condivisi tra X e Y, che sono molto simili tra loro, generino sia differenze sia somiglianze tra i sessi, ma sottili variazioni nella loro regolazione potrebbero essere la chiave. Infatti, i geni su Xi che sfuggono all’inattivazione, possono influenzare profondamente il metabolismo, l’immunità e lo sviluppo, creando un impatto sistemico.

Una delle più eventi differenze tra uomini e donne in medicina, il cosiddetto dimorfismo sessuale, emerge nelle malattie autoimmuni. Circa l’ottanta per cento delle persone che ne soffrono sono donne, e sta diventando sempre più lampante che il cromosoma Xi giochi un ruolo centrale in questa sproporzione. Tra i geni che riescono a sfuggire al suo silenziamento c’è quello che codifica per il recettore immunitario TLR7. In alcune cellule immunitarie femminili, TLR7 elude l’inattivazione del cromosoma X, aumentando la produzione di anticorpi.

Quando questa espressione supera una certa soglia, può contribuire all’innesco di patologie autoimmuni come il lupus eritematoso sistemico (Sle). Il cromosoma X, insomma, è un’arma a doppio taglio: da un lato potenzia la risposta immunitaria, dall’altro può anche scatenare l’autoimmunità.

Cancro, malattie metaboliche, autismo: X e differenze di genere

Nelle patologie metaboliche è stato dimostrato il ruolo attivo del gene Kdm5c, già coinvolto negli effetti collaterali delle statine, che favorisce l’accumulo di massa grassa.

Una soppressione dell’attività di Kdmc5 negli adipociti riduce la formazione di tessuto adiposo e lo converte in una forma metabolicamente attiva, il cosiddetto grasso bruno. Interventi specifici su determinate cellule evidenziano come la regolazione genica legata ai cromosomi sessuali possa modulare in modo diretto i circuiti metabolici, creando le basi molecolari che influenzano (proteggendo o predisponendo) la risposta dell’organismo a diverse malattie. Ma non si tratta solo di suscettibilità alle malattie.

L’influenza del cromosoma Xi e del cromosoma Y sul genoma potrebbe conferire anche una certa protezione da alcune condizioni.