Dai vaccini mRna alle missioni lunari, gli eventi scientifici da tenere d’occhio nel 2023

Tra i progressi scientifici da tenere sott’occhio nel 2023 perché potrebbero rivelarsi dirompenti, Nature mette sul podio i vaccini a Rna messaggero (mRna). Non a caso considerando l’importanza che hanno avuto durante la pandemia da Covid-19 e le prospettive future a cui aprono. Aboutpharma aveva parlato delle “promesse” del Rna messaggero in un lungo articolo raccontando proprio le possibili applicazioni di questa strategia. Tra cui anche la cura di alcuni tumori, primo obiettivo per cui furono messi a punto i vaccini a mRna.

Nature fa il punto sui prodotti in fase di sviluppo più avanzata. Già a gennaio per esempio dovrebbero partire i primi studi clinici per i vaccini a mRNA contro la malaria, la tubercolosi e l’herpes genitale di BioNTech. L’azienda sta anche collaborando con Pfizer per testare un vaccino candidato a base di mRNA per ridurre il tasso di fuoco di Sant’Antonio e lo scorso novembre hanno fatto partire la sperimentazione di fase I di un vaccino a mRNA progettato per proteggere sia dal Covid-19 che dall’influenza. Moderna invece ha sviluppato un vaccino a mRNA per i virus che causano l’herpes genitale e l’herpes zoster.

Elenco dei patogeni pericolosi

Nel 2022 è partito il progetto dell’Organizzazione mondiale della sanità per aggiornare la lista dei patogeni su cui porre attenzione perché potrebbero essere la causa della prossima pandemia o di focolai epidemici. Circa 300 scienziati esamineranno le prove su più di 25 famiglie virali e batteriche per identificare i patogeni che potrebbero potenzialmente causare future epidemie. La pubblicazione dell’elenco è prevista per il 2023 e servirà a guidare gli investimenti globali e la ricerca e sviluppo (R&S), in particolare nei vaccini, nei test e nei trattamenti.

Tra i patogeni da tenere sott’occhio anche quelli esistenti ai farmaci. L’antimicrobicoresistenza è in realtà un argomento di cui si sente parlare da anni, da alcuni considerata la vera pandemia del secolo. Se ne continua a parlare perché in realtà, nonostante tutti gli sforzi messi in atto finora non sono stati raggiunti grandi risultati. L’Oms nel corso dell’anno ha anche stilato l’elenco dei funghi che minaccia la salute umana, e altre azioni sono previste per il 2023.

La prima “terapia Crispr”

C’è grande attesa per quella che potrebbe essere la prima approvazione di una terapia che si basa sull’editing genetico Crispr, che potrebbe arrivare proprio nel 2023. I risultati degli studi clinici che hanno utilizzato il sistema Crispr-Cas9 per trattare la β-talassemia e l’anemia falciforme, due malattie genetiche del sangue, finora sono stati promettenti. Il trattamento exagamglogene autotemcel (exa-cel) è stato sviluppato dalle società del Massachusetts Vertex Pharmaceuticals a Boston e Crispr Therapeutics a Cambridge. Funziona raccogliendo le cellule staminali di una persona e utilizzando la tecnologia Crispr -Cas9 per modificare il gene difettoso, prima di reinfondere le cellule nella persona. Vertex dovrebbe presentare domanda alla Food and Drug Administration degli Stati Uniti a marzo per l’approvazione per rendere exa-cel disponibile per le persone con β-talassemia o anemia falciforme.

Farmaci per l’Alzheimer

All’inizio di gennaio, le autorità di regolamentazione statunitensi annunceranno se il lecanemab, un farmaco che ha rallentato il tasso di declino cognitivo in un robusto studio clinico 1 sarà disponibile per le persone con malattia di Alzheimer. Sviluppato dalla società farmaceutica Eisai e dalla società biotecnologica Biogen (a lungo impegnate anche con la “vicenda aducanumab”), il lecanemab è un anticorpo monoclonale che elimina la proteina beta-amiloide che si accumula nel cervello. Lo studio clinico ha incluso 1.795 persone con malattia di Alzheimer in fase iniziale e ha dimostrato che il lecanemab ha rallentato il declino mentale del 27% rispetto a un placebo. Tuttavia, alcuni scienziati pensano che questo sia solo un vantaggio modesto e altri sono preoccupati per la sicurezza del farmaco.

Un altro farmaco per l’Alzheimer, chiamato blarcamesine, sviluppato da Anavex Life Sciences, continuerà a farsi strada attraverso gli studi clinici. Blarcamesine attiva una proteina che migliora la stabilità dei neuroni e la loro capacità di connettersi tra loro.

Perdita e danno

L’accordo su un fondo per perdite e danni durante la 27a Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP27) a Sharm El-Sheikh, in Egitto, il mese scorso, ha segnato un passo importante verso la giustizia climatica. In base all’accordo, i paesi ricchi che sono stati storicamente responsabili di emissioni elevate risarciranno finanziariamente le nazioni più povere, che hanno sopportato il peso maggiore del cambiamento climatico. Ma i dettagli devono ancora essere elaborati. Un “comitato di transizione” dovrebbe riunirsi entro la fine di marzo del prossimo anno per formulare raccomandazioni su come organizzare questi fondi, che saranno presentati ai delegati di tutto il mondo durante la conferenza COP28 delle Nazioni Unite a Dubai il prossimo novembre.

Osservazione avanzata delle stelle

Saltando dal pianeta Terra allo Spazio, Nature include tra gli eventi principali del 2023 anche l’osservazione avanzata delle stelle. Le prime immagini del James Webb Space Telescope (Jwst) hanno lasciato il mondo a bocca aperta. Lo strumento ha portato ad alcune scoperte sull’universo primordiale che sono state pubblicate quest’anno e gli astronomi continueranno a condividere i risultati e le scoperte del telescopio sull’evoluzione delle galassie nel corso del prossimo anno.

Il telescopio spaziale Euclid, in fase di sviluppo da parte dell’Agenzia spaziale europea (Esa), dovrebbe decollare nel 2023. È destinato a orbitare attorno al Sole per sei anni e catturare foto per creare una mappa 3D dell’Universo. Ancora, il prossimo anno, partirà la missione di imaging e spettroscopia a raggi X della Japan Aerospace Exploration Agency, un satellite in orbita terrestre che rileverà la radiazione di raggi X da stelle e galassie lontane.

L’Osservatorio Vera C. Rubin in Cile dovrebbe iniziare a scattare immagini nel luglio 2023. Il telescopio, che ha uno speciale design a tre specchi e una fotocamera contenente più di tre miliardi di pixel di rivelatori a stato solido, sarà in grado di scansionare l’intero cielo australe in sole tre notti. Infine sarà acceso il più grande telescopio orientabile del mondo, lo Xinjiang Qitai Radio Telescope (Qtt) nello Xinjiang, in Cina. La parabola completamente orientabile del Qtt, che si estende per 110 metri, gli consentirà di osservare il 75% delle stelle nel cielo in un dato momento.

Missioni lunari

Il 2023 sarà anche l’anno delle nuove missioni lunari. Lo scorso 11 dicembre la capsula Orion della Nasa, senza equipaggio è tornata sulla Terra e altre tre missioni sono state lanciate verso la Luna: il rover Rashid degli Emirati Arabi Uniti, la Lunar Flashlight della Nasa e la missione giapponese Hakuto-R 1, che tenterà un atterraggio lunare morbido in Aprile. La terza missione di esplorazione della Luna dell’Indian Space Research Organisation, Chandrayaan-3, atterrerà vicino al Polo Sud a metà del 2023. Il prossimo anno vedrà anche il primo viaggio civile sulla Luna, con 11 persone che si imbarcheranno in un volo spaziale privato di sei giorni a bordo del razzo SpaceX Starship. Ad aprile infine, l’Esa lancerà la sua missione Jupiter icy moons explorer (Juice), che mirerà a studiare l’ambiente sul gigantesco pianeta gassoso e su tre delle sue lune.

Oltre il modello standard

C’è attesa anche nel mondo della fisica dove i ricercatori sono impegnati a studiare il modello standard della fisica delle particelle. Lo scorso aprile i fisici hanno svelato i primi risultati dell’esperimento Muon g-2 e nel 2023 è attesa la pubblicazione di risultati più precisi. L’esperimento studia come si comportano le particelle di breve durata note come muoni nei campi magnetici e crea un test sensibile del modello standard della fisica delle particelle. Anche l’Osservatorio dei neutrini sotterranei di Jiangmen, nel sud della Cina, inizierà a cercare la fisica oltre il modello standard, utilizzando un rivelatore tenuto a 700 metri sottoterra per misurare con precisione l’oscillazione dei neutrini, particelle subatomiche elettricamente neutre.

Un altro evento molto atteso dai fisici delle particelle è l’apertura della European Spallation Source (Ess) vicino a Lund, in Svezia. Il progetto paneuropeo genererà intensi fasci di neutroni per studiare la struttura dei materiali, utilizzando il più potente acceleratore lineare di protoni mai costruito. L’Ess accoglierà i suoi primi ricercatori il prossimo anno.

Stoccaggio del combustibile esaurito

Infine nel 2023 dovrebbe iniziare a funzionare il primo impianto di stoccaggio di scorie nucleari al mondo. Situato a Olkiluoto, un’isola al largo della costa sud-occidentale della Finlandia. Il governo finlandese ha approvato la costruzione del deposito sotterraneo nel 2015, per smaltire in sicurezza il combustibile nucleare esaurito. Fino a 6.500 tonnellate di uranio radioattivo saranno imballate in contenitori di rame, che saranno ricoperti di argilla e sepolti all’interno di tunnel di roccia granitica a 400 metri di profondità. Il materiale nucleare rimarrà sigillato lì per diverse centinaia di migliaia di anni, quando i livelli di radiazione saranno innocui.