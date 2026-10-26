Dalla diagnosi alla clinica: come evolve l’endoscopia digestiva

Pubblicato il: 26 Ottobre 2026|
HELYX-AboutPharma - IN COLLABORAZIONE CON FRESENIUS KABI

Non solo nutrizione artificiale e non solo indagine diagnostica: l’endoscopia digestiva è una disciplina sempre più complessa, ad alto livello di interazione con altre specialità, che enfatizza il lavoro del team al letto del paziente. A questa è dedicato il secondo capitolo della nuova rubrica di AboutPharma “Dalla diagnosi al dispositivo – la continuità terapeutica in gastroenterologia”, realizzata in collaborazione con Fresenius Kabi. Ne parla in un’intervista esclusiva il dottor Mauro Manno, direttore della Unità operativa complessa (Uoc) Gastroenterologia e Endoscopia digestiva dell’Azienda Usl di Modena.

“L’endoscopia è una branca della gastroenterologia molto importante: non mi vengono in mente patologie gastro-enterologiche che non passino attraverso un esame endoscopico o per una diagnosi o per un trattamento. Negli ultimi anni – dice Manno – si è sviluppata tantissimo perché è passata da una metodica prevalentemente diagnostica, nata 60 anni fa, a una sempre più interventistica, grazie allo sviluppo di tecnologie e alla loro miniaturizzazione. Queste ci consentono di fare trattamenti un po’ complessi e non tanto conosciuti alla popolazione. Negli ultimi 15 anni si è sviluppata tutta una branca che noi definiamo endo-chirurgia. Di fatto parliamo di veri e propri interventi chirurgici, anche a volte su pazienti oncologici.

Compiti e criticità

Ma quali sono nel quotidiano i principali compiti che la investono? “Oggi c’è tutta un’attività manageriale-gestionale di un reparto – prosegue Manno – ma anche a volte su più sedi: vuol dire ottimizzare i flussi di lavoro; valorizzare i professionisti che lavorano all’interno della unità operative e molto altro ancora”:

Le principali criticità incontrate durante le prestazioni? Un esempio è il controllo delle infezioni sul sito. “È un tema molto sentito in ambito endoscopico, soprattutto per alcuni tipi di interventi. Alcuni interventi che facciamo – prosegue Manno – per esempio a livello delle vie biliari e del pancreas, necessitano di un’attenzione maggiore perché andiamo in siti sterili. Anche qui c’è stata un’evoluzione dell’endoscopia che prima lavorava semmai in maniera meno attenta al controllo da infezioni: oggi quando si entra in una sala endoscopica che si approccia alle vie biliari, si entra di fatto in una sala chirurgica con camice e guanti sterili, cercando di tenere tutta una serie di comportamenti che vanno a mitigare il rischio di infezione”.

Tag: Dalla Diagnosi al Dispositivo | la continuità terapeutica in gastroenterologia / endoscopia digestiva / Fresenius Kabi / mauro manno /

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