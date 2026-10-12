Dall’ibogaina e analoghi nuove speranze contro le dipendenze

Non chiamatelo psichedelico, ma più esattamente “psicoplastogeno” o “neuroplastogeno”. È la noribogaina un metabolita attivo della più nota ibogaina – alcaloide indolico psicoattivo ottenuto dall’arbusto africano Tabernanthe iboga – che ha seguito la medesima parabola di altre molecole attive a livello centrale. Un apice, seguito da un periodo di condanna e proibizione, terminato, anche in questo caso, con una sorta di “rinascimento”. Una riscoperta iniziata già negli anni Novanta, che ha seguito stop e riavvi e che sembra essersi concretizzata lo scorso aprile, quando, negli Usa è partito il primo trial clinico di fase Ib autorizzato dalla Food and drug administration su un derivato dell’ibogaina. Anche grazie all’input dato dall’amministrazione Trump per accelerare gli studi sugli psichedelici.

“L’ibogaina viene spesso associata alle terapie psichedeliche, ma generalmente non è classificata come tale” sottolinea Benedetto Zefiro Mellacqua, direttore medico della Clinica psichiatrica cantonale (Cpc) di Mendrisio in un’intervista ad AboutPharma. “Ha un meccanismo d’azione peculiare che potrebbe trovare applicazione in alcuni ambiti della psicopatologia clinica, soprattutto durante la fase di disassuefazione dagli oppioidi, ma è ancora tutto da dimostrare”.

Ed è proprio per il trattamento del disturbo da uso di alcol (Alcohol use disorder, Aud) che la società DemeRx NB ha avviato uno studio clinico Ib con noribogaina cloridrato negli Usa. Una condizione l’Aud, “caratterizzata da alti tassi di ricaduta e opzioni terapeutiche limitate” secondo l’ente statunitense.

Dai riti religiosi al lambarène

L’ibogaina fu isolata per la prima volta dall’iboga nel 1901 da due ricercatori francesi: Joseph J. Dybowski ed Édouard Ed. Landrin, ma le proprietà terapeutiche della pianta erano note da secoli in Africa equatoriale, dove i suoi estratti erano impiegati come medicina naturale e per scopi cerimoniali. Le popolazioni indigene, infatti, li usavano a basse dosi come stimolanti per prevenire la fatica, la fame e la sete durante le battute di caccia e ad alte dosi per indurre allucinazioni durante i riti religiosi dei culti Bwiti e Mbiri.

Proprio partendo da queste proprietà nel 1938 i Laboratoires Houdé in Francia commercializzarono un prodotto farmaceutico contenente ibogaina, chiamato Lambarène. Fu venduto come tonico e stimolante fisico e mentale (una sorta di antidepressivo moderno), fino al 1966, quando fu ritirato dal mercato francese a causa dei suoi gravi effetti avversi. Qualche anno più tardi, nel 1970 l’ibogaina entrò nella Tabella I degli stupefacenti negli Stati Uniti e da allora divenne illegale. Proprio in questi anni però (del tutto casualmente come spesso accade) vennero scoperte anche le sue proprietà nel trattamento delle dipendenze.

Assunta per via orale da consumatori di eroina negli anni ’60-’70 a New York, l’ibogaina sembrava alleviare i sintomi di astinenza in modo piuttosto duraturo come descrisse Howard Lotsof, pioniere dello sviluppo terapeutico dell’ibogaina. Lotsof, infatti, nel 1962, all’età di 19 anni, riferì di aver osservato una marcata riduzione del craving per l’eroina dopo aver assunto ibogaina. Quell’osservazione, inizialmente aneddotica, lo spinse negli anni successivi a promuovere lo sviluppo della molecola come potenziale trattamento delle dipendenze.

I primi trial

I benefici dell’iboga nel trattamento della dipendenza da molteplici droghe d’abuso furono poi evidenziati da diversi gruppi di ricerca negli anni a seguire e confermati anche da studi retrospettivi e/o in aperto che ne dimostrarono la potenzialità per attenuare il desiderio, alleviare i sintomi di astinenza e aiutare a prevenire le ricadute.

Tanto che nel 1993 fu presentata alla Fda una richiesta di autorizzazione (Ind) per uno studio clinico di fase I promosso da un gruppo guidato da Deborah Mash dell’Università di Miami (oggi Ceo e fondatrice di DemeRx), per valutare farmacocinetica e sicurezza della sostanza. Il programma, tuttavia, si interruppe a causa delle crescenti preoccupazioni sulla sicurezza, alimentate anche dal decesso, ad Amsterdam, di una donna di 24 anni con dipendenza da eroina trattata con ibogaina. Lo studio venne messo in sospensione volontaria e successivamente non riprese per problemi di finanziamento, complessità dello sviluppo e preoccupazioni sulla sicurezza. Negli anni successivi il rischio di effetti cardiovascolari, in particolare il prolungamento del QT e le aritmie, contribuì a congelare la ricerca regolatoria sulla molecola.

La riscoperta contro le dipendenze

Fino a quando, negli anni Duemila, la ricerca sull’ibogaina ha iniziato lentamente a riaccendersi, spinta dal rinnovato interesse per le terapie psichedeliche e dalla necessità di trovare nuove strategie contro i disturbi da uso di sostanze, in particolare la dipendenza da oppioidi. Studi osservazionali condotti soprattutto in America Latina e in altri Paesi dove la sostanza non era sottoposta agli stessi vincoli normativi degli Stati Uniti hanno continuato a riportare una possibile riduzione del craving e dei sintomi di astinenza dopo una singola somministrazione di ibogaina, senza fornire però prove definitive di efficacia.

“La molecola è osservata con interesse da diversi gruppi di ricerca e da importanti università, come l’Imperial College di Londra” fa notare Mellacqua. “Ricercatori che hanno contribuito allo sviluppo della ricerca clinica sugli psichedelici, come Robin Carhart-Harris e David Nutt, hanno entrambi recentemente incluso l’ibogaina nelle loro attività scientifiche e nelle discussioni sulla sicurezza e sul potenziale terapeutico. Se pensiamo ai pazienti psichiatrici, che spesso assumono già farmaci con possibili effetti cardiovascolari, l’uso di ibogaina potrebbe rappresentare un limite rilevante nella pratica clinica”.

Nessuna “pillola magica”

Proprio questi limiti hanno spinto diversi gruppi a indirizzare gli studi verso il suo metabolita attivo e sviluppare analoghi dell’ibogaina, come la 18-metossicoronaridina (18-MC) e il tabernanthalog (Tbg), che mirano a replicare gli effetti anti-dipendenza e neuroplastici della sostanza senza le sue proprietà cardiotossiche o allucinogene. “Vedo un possibile futuro per queste molecole se mai si riuscirà a dimostrarne efficacia e sicurezza sufficienti per un impiego clinico – commenta Mellacqua – ma sempre all’interno di programmi terapeutici strutturati, che comprendano anche interventi psicologici e psicoeducativi. Il paziente deve infatti imparare, anche attraverso strategie cognitivo-comportamentali e quando necessario con un lavoro psicoterapeutico mirato, a interrompere quei meccanismi che portano al desiderio compulsivo della sostanza e al suo utilizzo, spesso come forma di automedicazione”.

Per questo secondo l’esperto bisogna evitare di considerare queste molecole, così come gli psichedelici in generale, come una sorta di “pillola magica”. “Non basta un potente modulatore serotoninergico per risolvere il problema” sottolinea. “Rimane fondamentale tutto il lavoro cognitivo, comportamentale ed emotivo, che richiede un intervento psicoterapeutico approfondito ed esperienziale sui vissuti più profondi del paziente”.

“Psicoplastogeno” o “neuroplastogeno”

Diversamente da quando avviene con gli psichedelici classici – soprattutto Lsd e psilocibina – l’ibogaina non induce il tipico stato psichedelico prodotto da Lsd o psilocibina, ma provoca una lunga esperienza visionaria con caratteristiche differenti. È associata a questa classe di molecole soprattutto perché agisce sul sistema serotoninergico e, in parte, anche sul sistema glutammatergico, che rappresenta uno dei circuiti oggi maggiormente studiati anche per comprendere gli effetti degli psichedelici. Promuove inoltre la neuroplasticità nei circuiti chiave alla base delle dipendenze. Una sorta di “reset” cerebrale” che condivide con gli psichedelici.

“L’ibogaina agisce sui recettori oppioidi, in parti-colare sui recettori μ e κ, ma anche sul sistema serotoninergico, grazie a un’interazione con il trasportatore della serotonina (Sert)” chiarisce Mellacqua. “Il risultato finale è un aumento della disponibilità di serotonina e una modulazione dell’attività dopaminergica. Questa modulazione indiretta dei recettori oppioidi potrebbe contribuire a disinnescare i meccanismi neurofisiologici della ricompensa, che sono alla base del craving”.

L’effetto sui fattori neurotrofici

Ma non solo, come racconta ancora l’esperto esiste anche un filone di ricerca, ancora a livello preclinico, che si sta concentrando sui fattori neurotrofici. Alcuni lavori mostrerebbero infatti un aumento del Gdnf (Glial cell line-Derived Neurotrophic Factor), un fattore neurotrofico coinvolto nella neuroplasticità, che potrebbe essere uno dei meccanismi attraverso cui agiscono sia l’ibogaina sia la noribogaina.

Lo conferma anche un editoriale pubblicato lo scorso febbraio su Journal of Medicinal Chemistry. Gli autori spiegano che benché l’esatto meccanismo d’azione dell’ibo-gaina sia ancora poco chiaro, sembra includere un incremento dell’espressione del Gdnf e una promozione della trascrizione del fattore neurotrofico derivato dal cervello (Bdnf) nelle regioni cerebrali coinvolte nei comportamenti associati ai disturbi da uso di sostanze. “La noribogaina è un potente psicoplastogeno che aumenta la complessità degli alberi dendritici dei neuroni corticali” riporta il lavo-ro. Una denominazione ripresa più volte anche dalla stessa DemeRx che cita la sua molecola Dmx-1001 (noribogaina orale) proprio come “psicoplastogeno” o “neuroplastogeno”.

L’uso non regolamentato

Intanto, come faceva notare lo scorso dicembre R. Andrew Yockey, dell’Università del Mississippi negli Usa, con un editoriale su Journal of Medicine, Surgery, and Public Health sono diverse le cliniche che in tutto il mondo offrono già trattamenti con ibogaina, principalmente per i disturbi da uso di sostanze, sia in contesti autorizzati che non regolamentati.

“Nel 2006, si stimava che oltre 3400 persone avessero ricevuto la terapia con ibogaina, e oggi il numero è probabilmente molto più alto” scrive. “Queste cliniche operano in diverse giurisdizioni, tra cui Messico, Canada, Paesi Bassi, Sudafrica, Nuova Zelanda e Brasile, dove lo status legale varia o rimane ambiguo. Nonostante la sua classifica-zione come sostanza di Tabella I negli Stati Uniti, i trattamenti clandestini con ibogaina continuano a svolgersi in ambienti illeciti o semi-clinici, ponendo rischi per la sicurezza e complicazioni legali”.

Non solo dipendenze

Sono diverse però anche le sperimentazioni cliniche legali, che soprattutto al di fuori degli Usa hanno provato a indagare gli effetti di queste sostanze. Per esempio, uno studio di fase II è stato condotto in Spagna per valutare il potenziale terapeutico dell’ibogaina per il trattamento della disintossicazione da metadone (NCT04003948) e un altro sempre di fase II in Brasile ne ha indagato gli effetti sull’alcolismo (NCT03380728). Mentre un’altra sperimentazione clinica di fase I/II è partita nel regno Unito per esaminarne la sicurezza e l’efficacia per il trattamento dell’astinenza da oppioidi (NCT05029401).

Sempre l’ibogaina – ma in associazione con il magnesio per ridurre gli effetti indesiderati a livello cardiaco – è stata testata da un gruppo di ricercatori della Stanford University School of Medicine in California, per valutarne sicurezza ed efficacia per il trattamento delle sequele di ripetute esposizioni a esplosioni (NCT04313712). I risultati di questo trial sono stati pubblicati nel 2024 su Nature e hanno mostrato che la magnesio-ibogaina sembra ridurre in modo sicuro ed efficace i sintomi del disturbo da stress post-traumatico (Ptsd), l’ansia e la depressione, migliorando al contempo le funzioni cognitive nei veterani con lesioni cerebrali traumatiche.

Occhi puntati su ibogaina e analoghi

Ora gli occhi sono puntati sul trial di fase Ib che DemeRx ha avviato sulla noribogaina, che promette di superare i limiti di sicurezza dell’ibogaina e dei suoi analoghi sintetici ancora oggetto di studio. La sperimentazione arriva dopo un’altra, sempre di fase I, che ne aveva dimostrato sicurezza, tolle-rabilità e farmacocinetica.

Il trial in doppio cieco, controllato con placebo, era stato condotto su 55 volontari sani randomizzati a ricevere dosi multiple crescenti da 20 mg fino a 80 mg al giorno di noribogaina. La prossima sperimentazione invece comprenderà anche una valutazione di sicurezza in relazione al consumo di alcol e se tutto andrà come previsto, nel 2027 partirà anche la fase II nei pazienti con disturbo da uso di alcol. Guardano al futuro con ottimismo gli autori del lavoro pubblicato su Journal of Medicinal Chemistry, secondo cui, nel complesso, la rinascita delle esplorazioni scientifiche sull’ibogaina e sui suoi analoghi aprirà probabilmente una nuova era per questo antico rimedio naturale.

“Prevediamo che le molecole a base di ibogaina, isolandone i meccanismi terapeutici e creando versioni sintetiche più sicure – fino a una possibile futura approvazione regolatoria – offriranno un enorme potenziale terapeutico per il trattamento di una varietà di disturbi neuropsichiatrici e altre patologie umane nel prossimo futuro”.