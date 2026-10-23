Dall’iniezione alla pillola: orforglipron è la svolta attesa nella cura dell’obesità

Da lì lo sviluppo ha subito un’accelerazione costante, fino allo sviluppo di tirzepatide (doppio agonista Gip/Glp-1) che ha innalzato ulteriormente l’asticella del controllo metabolico. Quanto alla formulazione, però, rimaneva da superare l’ostacolo (per alcuni) dell’iniezione. Risultato raggiunto con orforglipron, che si appresta ad arrivare sul mercato nel 2027 .

Una versatilità biologica arrivata nel 2015 al primo vero spartiacque clinico con l’approvazione di liraglutide (somministrazione giornaliera). È stato questo il momento in cui il primo agonista del recettore Glp-1 ufficialmente approvato per il trattamento dell’obesità si è affacciato sul mercato.

Nel tempo, la ricerca ha dimostrato come l’azione del Glp-1 vada ben oltre il controllo dell’appetito e lo rallentamento dello svuotamento gastrico: la molecola promuove la secrezione di insulina glucosio-dipendente preservando le cellule beta pancreatiche, favorisce la natriuresi e la diuresi a livello renale, e svolge un’azione antinfiammatoria sistemica e di riduzione dell’adesione piastrinica.

La svolta è maturata con la progressiva comprensione dei meccanismi neuroendocrini che regolano l’omeostasi energetica e il senso di sazietà. Un percorso di innovazione scientifica iniziato oltre quarant’anni fa con l’identificazione del Glp-1 nei primi anni ’80, riconosciuto di recente ai massimi livelli della comunità scientifica mondiale con l’ assegnazione del Premio Lasker 2024 ai ricercatori che ne hanno scoperto il ruolo e con l’ elezione di questa classe di farmaci da parte di Science (Breakthrough of the year) nel 2023 .

Per decenni, la ricerca si è scontrata con ostacoli complessi, tollerabilità limitata ed effetti collaterali che hanno spesso fermato le opzioni del passato prima che potessero consolidarsi nella pratica clinica.

Per comprendere appieno la portata strategica di questo traguardo, occorre fare un passo indietro. Come ripercorso in un’analisi pubblicata su The Lancet Diabetes & Endocrinology (da cui è tratta l’infografica sotto riportata), la strada per giungere a farmaci antiobesità davvero efficaci e sicuri è stata tra le più impervie della medicina moderna.

Se finora gli agonisti del recettore del Glp-1 e i doppi agonisti hanno rivoluzionato il trattamento del peso e del rischio cardiometabolico tramite iniezioni sottocutanee, la prospettiva di una somministrazione orale quotidiana senza vincoli complessi apre scenari inediti per la personalizzazione e l’accessibilità delle cure.

Il panorama terapeutico dell’obesità sta vivendo una fase di profonda accelerazione. A segnare un ulteriore momento di svolta – non soltanto sul piano scientifico, ma anche regolatorio – le recenti raccomandazioni del Comitato per i farmaci a uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema), che ha espresso parere favorevole per l’autorizzazione all’immissione in commercio di orforglipron .

Un’opinione condivisa dai ricercatori inglesi che hanno firmato l’articolo pubblicato sulla rivista del gruppo The Lancet: “L’approvazione delle terapie orali a base di Glp-1 per l’obesità potrebbe rivelarsi fondamentale per migliorare l’accesso al trattamento. Sebbene la loro efficacia nella perdita di peso possa essere inferiore a quella di alcune terapie iniettabili, una maggiore accettazione e una più facile implementazione potrebbero consentire a un numero maggiore di persone di beneficiarne. I farmaci orali sono generalmente più facili da produrre e distribuire. Orforglipron, per esempio, non richiede la conservazione nella catena del freddo. Un migliore accesso, insieme al crescente riconoscimento dei benefici per la salute pubblica degli agonisti del recettore Glp-1, potrebbe aumentarne sostanzialmente l’impatto”.

La solidità di questo meccanismo è emersa anche nello studio Achieve-3 nel diabete di tipo 2, dove la molecola ha dimostrato una superiorità nel controllo glicemico e ponderale rispetto a semaglutide orale . La semplicità d’uso si traduce in un impatto diretto sulla continuità terapeutica.

Essendo priva di struttura peptidica, la molecola “viene assorbita con grande facilità in qualsiasi momento della giornata, indipendentemente dall’assunzione di cibo e acqua”, superando così i rigidi vincoli di digiuno e assunzione di liquidi che caratterizzavano le prime formulazioni orali.

Un passaggio fondamentale che Massimiliano Caprio , direttore del laboratorio di endocrinologia cardiovascolare dell’Irccs San Raffaele di Roma, motiva evidenziando come “la biodisponibilità è molto elevata e l’assorbimento gastrico è facilitato dalle dimensioni ridotte della molecola”.

Orforglipron: il valore dei dati del trial Attain-1

A supportare la solidità scientifica di orforglipron sono i dati dello studio di fase 3 Attain-1, condotto su oltre 3.100 adulti con obesità o sovrappeso con comorbidità (senza diabete).

Il trial si è distinto per l’arruolamento di una popolazione fortemente eterogenea per etnia, sesso e profilo metabolico. Una scelta che Valeria Guglielmi, docente di medicina interna a Tor Vergata, definisce decisiva poiché “rafforza la generalizzabilità dei risultati e aumenta la validità esterna dello studio”, rendendo l’efficacia e la tollerabilità riscontrate “rilevanti anche per i pazienti molto diversi tra loro che incontriamo nella nostra pratica clinica quotidiana”.

Sul piano dei risultati, alla dose giornaliera di 36 milligrammi, orforglipron ha ottenuto una riduzione media del peso corporeo del 12,4 per cento in 72 settimane: con oltre un terzo dei partecipanti che ha raggiunto un calo pari o superiore al 15 per cento e un paziente su cinque arrivato ad almeno il venti per cento.

Benefici accompagnati da un netto miglioramento dei parametri cardiometabolici (circonferenza vita, pressione arteriosa, profilo lipidico) e dal ripristino della normoglicemia (tra il 74 e l’84 per cento) dei soggetti con prediabete al momento dell’inizio dello studio.

Verso una protezione organica e la frontiera dei poliagonisti

L’evoluzione di queste terapie dimostra come il valore clinico delle incretine vada oltre la sola riduzione ponderale, configurandosi come una vera e propria protezione d’organo.

Non è un caso che la ricerca stia spostando il baricentro sulla modifica complessiva della malattia. Il Glp-1 rappresenta infatti oggi l’impalcatura fondamentale su cui si innestano i trattamenti combinati e i poliagonisti della pipeline attuale. Un esempio è rappresentato da tirzepatide, estendendo gli effetti metabolici e tessutali. Una strada su cui si stanno posizionando anche le nuove molecole mirate ai recettori del glucagone e dell’amilina, con l’obiettivo di sommare alla perdita di peso benefici mirati sulla steatosi epatica associata a disfunzione metabolica (Masld/Mash), sulla funzionalità renale e sul rischio cardiovascolare globale.

L’evoluzione della ricerca completa così un percorso in cui la terapia si modella sulle esigenze del paziente e sulla gestione integrata delle sue comorbilità. Come sintetizza Sbraccia, il passaggio in atto segna la transizione “dalla cura uguale per tutti alla cura giusta per ciascuno”. L’ampliamento delle opzioni disponibili permetterà infatti di “ampliare il bagaglio terapeutico degli specialisti e di poter così rispondere ai bisogni diversi di ogni paziente”, trasformando la personalizzazione del trattamento e la protezione degli organi bersaglio in una realtà clinica quotidiana.