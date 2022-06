Ancora in ritardo la diagnosi di dermatite atopica negli adulti

La diagnosi di dermatite atopica degli adulti è ancora tardiva. A lanciare il monito è Paolo Amerio, professore dell’Università degli studi di Chieti e direttore della Clinica dermatologica Ospedale SS. Annunziata di Chieti che ricorda come si sappia ancora molto poco sulla dermatite atopica ad esordio tardivo negli adulti (Late-onset adult atopic dermatitis). La conseguenza è che chi ne soffre trascorre anche diverso tempo senza sapere esattamente di cosa si tratta, passando da uno specialista all’altro con diagnosi generiche di prurito o di eczema. Una situazione diversa rispetto alla dermatite atopica del bambino, ben più nota e più facile da riconoscere grazie anche alla collaborazione con altri specialisti come i pediatri.

Ma non solo, con il passare dell’età la diagnosi diventa ancora più difficile. Spiega Amerio: “Quando l’esordio si ha in pazienti molto anziani il quadro è ancora più complesso. Con l’invecchiamento infatti la pelle perde la sua capacità di produrre sebo e la barriera la sua funzionalità, con la conseguenza che si secca di più e diventa più prona al prurito. Esistono quindi manifestazioni tipiche dell’età, come l’eczema cronico dell’anziano, che possono complicare la diagnosi ritardandola ulteriormente”.

La diagnosi di dermatite atopica

Ancora oggi la diagnosi della dermatite atopica è clinica. Viene eseguita basandosi sull’esame obiettivo delle lesioni cutanee, sulla loro localizzazione topografica e sulla storia personale e familiare del paziente. Le manifestazioni della malattia sono però molto diverse e cambiano con le diverse fasi della vita. A complicare ulteriormente il quadro è anche l’assenza di biomarcatori – tuttora oggetto di studio – che possano aiutare a identificarla. “La diagnosi è prevalentemente clinica e si basa sulla storia familiare del paziente e la presentazione clinica nelle diverse età” conferma Amerio. “Esistono anche alcuni esami del sangue che possono aiutare, come i livelli di IgE, ma per esempio un terzo dei pazienti con dermatite atopica ha un livello di IgE normale”.

Un altro elemento considerato in fase di diagnosi è la presenza di altre patologie che hanno una base patogenetica comune con la dermatite atopica, come l’asma, la rinite o la congiuntivite. “Ma nell’adulto che non ha una storia familiare o personale di dermatite atopica la diagnosi è veramente molto difficile. Qualche volta è necessario anche eseguire una biopsia per distinguerla da alcune patologie anche importanti da un punto di vista clinico, come i linfomi cutanei” aggiunge Amerio.

I criteri diagnostici

L’esperto racconta che i primi tentativi per identificare i criteri diagnostici della dermatite atopica risalgono agli anni ’70 e i definitivi sono arrivati solo dopo svariate prove. “Il che fa capire quanto possa essere difficile circoscrivere i segni e i sintomi di questa malattia” sottolinea. Fino ad arrivare a quelli più utilizzati, introdotti nel 1980 da Hanifin e Rajka, che comprendono cinque criteri primari e ventidue secondari. Poi revisionati nel 1994 da Williams per cercare di semplificarli. Oggi si sa che molti dei 22 criteri di analisi grafica della prima classificazione sono presenti anche in altre malattie, motivo per cui sono stati in parte abbandonati e la diagnosi è stata rifinita, come racconta Amerio.

Big data e Ai

Negli anni ’20 del duemila il vantaggio è però di poter contare su strumenti innovativi che possono facilitare la diagnosi. O meglio che possono aiutare a valutare la gravità della malattia. Se infatti sono ancora lontani software in grado di aiutare il clinico nella diagnosi con una foto, per fare un esempio, cominciano invece a essere note app che permettono di valutare l’impatto della malattia sulla qualità della vita. Amerio porta l’esempio di un app collegata a un braccialetto con inserito al suo interno un velocimetro che registra il movimento relativo al grattarsi. Precisa il dermatologo: “Ogni volta che la mano si muove per grattarsi, il dispositivo lo registra e fornisce un output sulla quantità di volte che una persona si gratta. È una delle applicazioni più innovative che sono venute alla ribalta ultimamente. Ma penso che i big data e l’intelligenza artificiale potranno entrare sicuramente nella registrazione e nella gestione dei cosiddetti ‘patients reported outcomes’ ovvero quegli obiettivi che sono definiti e riportati dal paziente, che danno un’idea della alterazione della qualità della vita che il paziente può ottenere”.

L’impatto sul sonno

L’impatto della dermatite atopica sulla vita delle persone che ne soffrono non è infatti solo legata all’estensione e il coinvolgimento della superficie cutanea, ma anche a una serie di sintomi importanti. Il prurito è sicuramente uno di questi, perché incide anche sulla qualità del sonno. Di notte infatti aumenta per una serie di ragioni legate a modificazioni ormonali e ritmi circadiani, come precisa Amerio, per cui c’è una perdita di acqua trans-epidermica maggiore e la pelle diventa ancora più secca aumentando lo stimolo del prurito. “Ecco perché esistono anche app che misurano la quantità di sonno del paziente” afferma. “Questi strumenti probabilmente sono molto più utili e riusciranno a registrare molti più dati sull’impatto che la malattia ha sul paziente piuttosto che sulla diagnosi vera e propria”.

Il trattamento giusto

Avere una diagnosi giusta e il più rapida possibile resta però l’obiettivo per questa fascia di popolazione. Perché significa anche ricevere il trattamento adeguato. “Distinguere la dermatite atopica da altre forme simili che si presentano negli adulti e negli anziani (come la l’eczema nodulare e il prurigo nodulare) è molto difficile, ma fondamentale. Perché oggi per la dermatite atopica disponiamo di armi terapeutiche valide con una grande potenzialità di sviluppo nei prossimi anni. È importante perciò fare arrivare i trattamenti al paziente in tempi rapidi, o quantomeno non perdendo troppo tempo, dando un nome preciso a malattia” conclude Amerio.

