La dermatite atopica peggiora la qualità di vita negli anziani che ne soffrono

La dermatite atopica può essere particolarmente attiva e grave negli anziani, poiché può essere associata ad altre patologie come osteoporosi, demenza e malattie cardiovascolari. Lo sottolinea Katrina Abuabara, professoressa di dermatologia ed epidemiologia all’Università della California, nel corso del simposio virtuale Revolutionizing Atopic Dermatitis 2021. Sulla prevalenza di questa malattia cutanea dà alcuni dati Andrea Conti, direttore Sc Dermatologia, Ospedale Infermi di Rimini, Ausl Romagna: “I dati di prevalenza negli anziani oscillano attorno al 5% nella popolazione generale, con punte fino al 9%, in particolar modo oltre i 75 anni, secondo alcuni studi. L’età pediatrica resta la più colpita ma sta emergendo anche la dermatite atopica nell’età adulta, una condizione non presa in considerazione fino a poco tempo fa”.

Una maggiore compromissione

La maggiore attenzione è legata a uno studio più approfondito sulla dermatite atopica, che ha fatto emergere nuove forme nell’anziano, legate anche a caratteristiche cliniche particolari. Spiega Conti: “La pelle tende a perdere elasticità per via dei processi di invecchiamento cutaneo e le funzioni di barriera che nell’atopico sono già di per sé compromesse, negli anziani sono ulteriormente danneggiate. Il che dà luogo a manifestazioni cliniche caratteristiche di dermatite atopiche, che si differenziano da quelle più ‘classiche’ che si riscontrano nelle altre fasce di età”.

Le forme tipiche dell’anziano

Tra le forme più comuni nell’anziano, Conti ricorda l’eritema al volto e al collo, con lesioni di tipo eczematoso che danno l’impressione del cosiddetto “collo sporco”. Un segno che si nota anche al volto, considerato un criterio minore di atopia, è una sorta di micro traumatismo del sopracciglio, un’alopecia dovuta al grattamento cronico. Continua il dermatologo: “Ci sono poi forme di eczema nodulare, con chiazze circolari di piccole dimensioni e un classico aspetto eczematoso, localizzate al tronco e soprattutto agli arti. E la forma con noduli simili al prurigo (altra condizione abbastanza diffusa nell’anziano), estremamente importanti e fastidiosi perché generano un notevole sintomatologia pruriginosa. A volte possono manifestarsi anche forme eritrodermiche, con un interessamento molto esteso della superficie cutanea, più frequenti rispetto alle altre popolazioni”.

Maggiore gravità

Altra caratteristica della dermatite atopica negli anziani è la maggior attività e gravità. Un’analisi condotta da Abuabara e colleghi su oltre 9,1 milioni di pazienti di cure primarie nel Regno Unito tra il 1994 e il 2013, seguiti per una media di 6 anni, ha mostrato che – in base alle visite mediche e alle prescrizioni – la malattia sembrava essere attiva nel 48% dei pazienti di età compresa tra 0 e 17 anni, rispetto al 42% tra i 18 e 74 anni e al 60% con oltre 75 anni. “Quando abbiamo esaminato la distribuzione della malattia attiva, abbiamo visto che coloro che erano più anziani avevano una malattia più grave” aveva riferito Abuabara ancora al Rad 2021. Il perché lo chiarisce Conti: “Le forme di dermatite atopica caratteristiche dell’anziano, si manifestano su persone che hanno già un fisiologico invecchiamento dei tessuti, pelle compresa”.

Maggior rischio di comorbidità

Anche le comorbidità caratteristiche di tale fascia di età sono ulteriormente gravate dalla presenza della dermatite atopica. Diversi studi clinici infatti hanno mostrato che negli atopici vi è un rischio maggiore di sviluppare alcune patologie, già caratteristiche del grande anziano. Si va dall’osteoporosi, ai problemi cardiovascolari fino alle forme di demenza. Precisa Conti: “In particolare si è visto che l’osteoporosi interessa la zona dell’anca, la colonna vertebrale, il bacino e anche la zona del polso. Le forme di demenza invece comprendono: demenze senili, vascolari e addirittura la classica malattia di Alzheimer. Mentre per le malattie cardiovascolari c’è un incremento di rischio di infarto miocardico, di angina e di conseguenza di insufficienza cardiaca o ictus. Tutti aspetti da considerare quando si imposta la terapia”.

Il problema del sonno

Non meno rilevante è il disturbo del sonno, più presente negli anziani con dermatite atopica. Lo ha dimostrato uno studio della George Washington University School of Medicine and Health Sciences, presentato ancora al Rad 2021, secondo cui i pazienti di età pari o superiore a 65 anni con dermatite atopica hanno più disturbi del sonno e in particolare una maggiore difficoltà a mantenerlo. Un problema legato soprattutto al prurito, tra i sintomi più invalidanti della malattia, che tende ad aggravarsi nelle ore di riposo, quando il paziente sta fermo e tende a riposarsi. Conclude Conti: “Il prurito porta a una significativa perdita di sonno in tutti gli atopici e in particolare negli anziani che di per sé tendono già a dormire meno. Si alimenta così uno squilibrio in un soggetto con una fisiologia già compromessa per l’età”.

