Dermatologia, Giuseppe Monfrecola è il nuovo presidente della Sidemast

Giuseppe Monfrecola è il nuovo presidente della Sidemast, la Società italiana di dermatologia e delle malattie sessualmente trasmesse. A nominarlo il consiglio direttivo della società scientifica in occasione del congresso nazionale (a Milano dal 22 al 25 giugno). Monfrecola è stato professore ordinario di Dermatologia e direttore della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia dell’Università di Napoli Federico II. Ha inoltre diretto l’Unità operativa complessa di Dermatologia interventistica dell’Aou Federico II. È stato anche membro del board dell’European academy of dermatology and venereology.

Gli obiettivi del nuovo presidente Sidemast

“Gli obiettivi per il futuro – commenta Monfrecola sono far crescere i giovani under40 e gli specializzandi, non solo da un punto di vista scientifico ma anche organizzativo, dando quindi loro un ruolo gestionale nella Sidemast. Ma vogliamo anche stringere sempre di più il contatto con le istituzioni, ministero della Salute, Miur, Iss e Aifa, per dare il nostro contributo al sistema sanitario e al mondo della formazione universitaria e post-universitaria. In linea con la nostra mission, dobbiamo continuare a produrre scienza dermatologica implementando corsi Fad e finanziando borse di studio per la ricerca in dermatologia. Soprattutto – sottolinea il neopresidente Sidemast – desideriamo essere vicini alle Associazioni dei pazienti e ai pazienti. Sono infatti tante le sfide in campo dermatoncologico, e delle malattie degenerative infiammatorie cutanee croniche, che ci attendono: vogliamo che il paziente sappia che esiste una realtà dermatologica che può accompagnarlo in ogni suo passo”.

Alla guida della Sidemast, Monfrecola succede a Ketty Peris. “Il ringraziamento mio personale va alla professoressa Ketty Peris e a tutto il Consiglio direttivo precedente che ha guidato la Sidemast in un periodo difficile quale è stato quello della pandemia”, conclude il neopresidente.