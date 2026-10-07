Diabete di tipo 1: i pazienti invecchiano e le comorbidità rendono le cure più complesse
Quando si pensa a una persona anziana con diabete, la mente corre quasi sempre alla forma di tipo 2: legata all’invecchiamento e agli stili di vita, la stragrande maggioranza di tutti i casi di malattia.
Esiste però una quota crescente di persone over 65 conviventi con il diabete di tipo 1. Sebbene la forma autoimmune costituisca in termini assoluti tra il cinque e il dieci per cento della popolazione diabetica complessiva nel nostro Paese, la quota di coloro che raggiungono l’età senile è in costante aumento. Merito soprattutto della tempestività delle diagnosi, dei continui progressi nelle terapie insuliniche e della capillare diffusione dei dispositivi per il monitoraggio continuo del glucosio (Cgm).
Un traguardo, quello raggiunto, che apre nuove sfide assistenziali. Seguire pazienti anziani con diabete di tipo 1 vuol dire sempre più spesso dover gestire comorbidità, in condizioni di progressiva fragilità. Uno scenario che richiede un ripensamento dei modelli di presa in carico e dell’organizzazione delle cure sul territorio.
La “nuova” prospettiva dei pazienti con diabete di tipo 1
L’evoluzione del trattamento del diabete di tipo 1 rappresenta uno dei successi più significativi della medicina contemporanea. Dalla scoperta dell’insulina fino all’introduzione degli analoghi a lunga e rapida durata d’azione, la gestione quotidiana della malattia ha compiuto progressi sostanziali: riducendo le complicanze acute come la chetoacidosi diabetica e l’ipoglicemia grave.
A questo percorso si è affiancata l’importanza della diagnosi precoce e della caratterizzazione degli stadi presintomatici della malattia, utili per identificare tempestivamente le persone a rischio e preservare la funzione beta-cellulare residua. Ma negli ultimi anni l’innovazione principale è stata rappresentata dalle tecnologie avanzate. I sistemi Cgm e i microinfusori di insulina hanno infatti trasformato l’autogestione della malattia e contribuito a estendere la prospettiva di vita delle persone con diabete di tipo 1.
La situazione in Italia
Oggigiorno, in Italia, la popolazione adulta affetta da questa patologia ha raggiunto un’età media prossima ai cinquant’anni, con una quota significativa di pazienti ultraottantenni.
A scattare la fotografia più aggiornata della realtà italiana è lo studio condotto nell’ambito dell’iniziativa Annali Amd 2025 (promossa dall’Associazione medici diabetologi) e pubblicato sulla rivista scientifica Diabetes research and clinical practice. L’indagine ha analizzato le cartelle cliniche elettroniche di oltre cinquantamila pazienti adulti affetti da diabete di tipo 1 (51.013 soggetti) afferenti a 343 centri di diabetologia distribuiti in tutta Italia durante l’anno 2025.
I dati confermano il progressivo invecchiamento della popolazione in cura. L’età media dei soggetti esaminati si attesta vicina ai cinquant’anni (49,3 anni), con quasi un paziente su cinque di età superiore ai 65 anni (19,4 per cento) e una quota rilevante di over 70 (6,5 per cento sopra i 75 anni). Inoltre, più della metà della coorte convive con la patologia da oltre vent’anni.
Nel campione, la presenza maschile risulta leggermente prevalente rispetto a quella femminile (54,5 per cento contro 45,5 per cento). Nel corso del 2025, una piccola frazione ha effettuato una prima visita specialistica (2,9 per cento) o ricevuto una nuova diagnosi (2,4 per cento). Il valore medio di emoglobina glicata si è attestato su livelli intermedi (7,6 per cento).
Si diffonde l’obesità tra i pazienti con diabete di tipo 1
Accanto all’aumento dell’aspettativa di vita, lo studio evidenzia però delle criticità rilevanti. Il primo elemento riguarda la crescita dell’obesità tra gli adulti con diabete di tipo 1: nel 2025 la prevalenza ha interessato circa un paziente su sette (14,7 per cento), registrando un incremento rispetto alle rilevazioni di vent’anni fa (7,8 per cento negli Annali Amd del 2006). Inoltre due terzi dei pazienti presenta un rapporto tra circonferenza vita e altezza superiore a 0,5. Questa condizione (indice di adiposità viscerale) configura il cosiddetto “double diabetes”, in cui alla carenza insulinica si sovrappongono l’insulinoresistenza e le alterazioni metaboliche legate all’eccesso ponderale.
Il secondo aspetto critico riguarda il mancato raggiungimento dei target di rischio cardiovascolare. Soltanto poco più di un terzo dei pazienti (37,2 per cento) si attesta entro l’obiettivo ottimale di emoglobina glicata (meno del sette per cento). E se si considera il controllo simultaneo dei tre principali parametri clinici (glicata pari o inferiore al sette per cento, colesterolo Ldl minore di settante e pressione arteriosa inferiore a 130/80), la quota dei pazienti in target crolla in maniera significativa (4,3 per cento).
A ciò si associa un trattamento farmacologico che spesso risulta non adeguato alle condizioni riscontrate. Oltre la metà dei soggetti con Ldl elevato (60,3 per cento) non assume infatti farmaci ipolipemizzanti, più della metà degli ipertesi (52,9 per cento) non riceve terapie antipertensive e, in presenza di albuminuria, non è trattata con Ace-inibitori o sartani. Sul fronte delle complicanze organiche, la retinopatia diabetica interessa circa un terzo delle persone (29,5 per cento), l’albuminuria un quinto (20,8) e oltre un decimo (11,3) presenta un filtrato glomerulare ridotto.
Una malattia cardiovascolare conclamata, infine, è stata registrata in un paziente su cinque.
La sfida dell’accesso alla tecnologia
Un ulteriore elemento emerso dalla rilevazione riguarda la penetrazione della tecnologia. Nonostante i benefici, soltanto un quinto dei pazienti affetti da diabete di tipo 1 in Italia fa uso del microinfusore, mentre la grande maggioranza continua a seguire uno schema con iniezioni quotidiane multiple di insulina.
Se da una parte può esserci una quota di persone che all’innovazione preferisce la continuità del trattamento seguito per anni, a determinare un simile scenario è anche la disomogeneità nell’accesso ai device che ancora si rileva nel nostro Paese.
Ciò nonostante i vantaggi clinici legati all’impiego della tecnologia avanzata appaiano netti. I pazienti in terapia con microinfusore mostrano livelli medi di emoglobina glicata inferiori e (più in generale) metriche glucometriche più favorevoli. La quota di tempo trascorso nell’intervallo glicemico ottimale (Time in range o Tir, tra 70 e 180 mg/dL) supera la soglia raccomandata del settanta per cento in più della metà dei soggetti con microinfusore (26,2 per cento in chi si somministra insulina). Anche il tempo sopra l’intervallo di norma risulta più contenuto, senza un incremento del rischio ipoglicemico.
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