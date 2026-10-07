Diabete di tipo 1: i pazienti invecchiano e le comorbidità rendono le cure più complesse

Quando si pensa a una persona anziana con diabete, la mente corre quasi sempre alla forma di tipo 2: legata all’invecchiamento e agli stili di vita, la stragrande maggioranza di tutti i casi di malattia.

Esiste però una quota crescente di persone over 65 conviventi con il diabete di tipo 1. Sebbene la forma autoimmune costituisca in termini assoluti tra il cinque e il dieci per cento della popolazione diabetica complessiva nel nostro Paese, la quota di coloro che raggiungono l’età senile è in costante aumento. Merito soprattutto della tempestività delle diagnosi, dei continui progressi nelle terapie insuliniche e della capillare diffusione dei dispositivi per il monitoraggio continuo del glucosio (Cgm).

Un traguardo, quello raggiunto, che apre nuove sfide assistenziali. Seguire pazienti anziani con diabete di tipo 1 vuol dire sempre più spesso dover gestire comorbidità, in condizioni di progressiva fragilità. Uno scenario che richiede un ripensamento dei modelli di presa in carico e dell’organizzazione delle cure sul territorio.

La “nuova” prospettiva dei pazienti con diabete di tipo 1

L’evoluzione del trattamento del diabete di tipo 1 rappresenta uno dei successi più significativi della medicina contemporanea. Dalla scoperta dell’insulina fino all’introduzione degli analoghi a lunga e rapida durata d’azione, la gestione quotidiana della malattia ha compiuto progressi sostanziali: riducendo le complicanze acute come la chetoacidosi diabetica e l’ipoglicemia grave.

A questo percorso si è affiancata l’importanza della diagnosi precoce e della caratterizzazione degli stadi presintomatici della malattia, utili per identificare tempestivamente le persone a rischio e preservare la funzione beta-cellulare residua. Ma negli ultimi anni l’innovazione principale è stata rappresentata dalle tecnologie avanzate. I sistemi Cgm e i microinfusori di insulina hanno infatti trasformato l’autogestione della malattia e contribuito a estendere la prospettiva di vita delle persone con diabete di tipo 1.