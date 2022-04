Diagnosi e terapia senza antitumorali grazie ai nanodots

Carbon nanodots (CDs): è così che viene chiamata la classe di nanoparticelle a base di carbonio, scoperte nei primi anni 2000, e dotate di fotoluminescenza che sono diventate il punto di forza di molte scoperte in medicina. Grazie alla loro biocompatibilità, elevata stabilità e al loro basso costo vengono implicate in molti campi, come rilevazione ed etichettatura delle proteine, ma in particolare nella somministrazione dei farmaci e nella teranostica oncologica. Un team di ricerca del Dipartimento di Scienze Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (Stebicef) dell’Università degli studi di Palermo è riuscito a sviluppare un processo sintetico su larga scala di nanoparticelle di carbonio visualizzabili all’interno del corpo umano dopo la loro somministrazione e capaci di portare alla morte cellulare della massa tumorale grazie a fenomeni di stress ossidativo.

Carbon nanodots nella nanoteranostica

Il crescente utilizzo delle tecniche di nanoteranostica che si è verificato negli ultimi anni in campo oncologico è dovuto al fatto che questi nanosistemi permettono di effettuare, simultaneamente alla diagnosi, la terapia delle neoplasie; in ambiente diagnostico è applicato l’imaging (ottico, nucleare e a risonanza magnetica), mentre in ambito terapeutico vengono principalmente implicati nel drug delivery. In particolare, le nanoparticelle di carbonio risultano essere ottimi alleati in quanto sono in grado di veicolare farmaci antitumorali all’interno della massa tumorale, di trasformare la luce Nir (Near infrared reflectance,vicino infrarosso) assorbita in calore necessario per rilasciare il farmaco e provocare la morte cellulare. Inoltre le loro proprietà fotoluminescenti permettono di visualizzarli all’interno delle cellule tumorali tramite un monitoraggio real time.

Lo studio

Spiega il dottor Nicolò Mauro, componente del team che ha condotto lo studio, appartenente al dipartimento Stebicef dell’Università di Palermo: “Il nostro team è riuscito a sintetizzare su larga scala dei CDs con una fluorescenza multicolore e un’efficienza fototermica elevata (oltre il 40% della luce Nir assorbita viene trasformata in calore). Abbiamo potuto verificare che grazie a queste proprietà, stimolate in condizioni di ipertermia indotta da impulsi Nir diretti sulla massa tumorale, le nostre nanoparticelle sono in grado di formare specie reattive dell’ossigeno (Ros) nelle cellule del tumore al seno, determinando la morte cellulare tramite un effetto citotossico. Questo fenomeno si è verificato in maniera specifica nella massa tumorale ed è possibile che avvenga anche in eventuali metastasi, mentre non è stata riscontrata nessuna azione nelle cellule sane”. Il team, composto anche dalla dottoressa Mara Andrea Utzeri, dalla professoressa Gennara Cavallaro e dal professor Gaetano Giammona ha condotto lo studio in collaborazione con il dipartimento di Fisica e Chimica “E. Segrè” dell’Università di Palermo e con il KIT-Karlsruhe Institute of Technology, università tedesca di eccellenza in ambito di ingegneria e scienze naturali.

Da Carrier a potenziali farmaci antitumorali

Nelle tecniche di nanomedicina convenzionali i carbon nanodots, così come tutti i nanomateriali più ingegnerizzati (nanotubi di carbonio, nanoparticelle di metalli, ossidi metallici, quantum dots, fullereni), svolgono il ruolo di carrier per veicolare i farmaci antitumorali al sito target: la ricerca proposta dal dipartimento Stebicef di Palermo invece, è riuscita ad ingegnerizzare CDs con azione farmacologica propria: “Attraverso la loro capacità di indurre un’iperproduzione localizzata e on-demand di Ros – prosegue Mauro – inducono la morte delle cellule neoplastiche. Pertanto, non possono determinare, in linea di principio, gli effetti off target dovuti all’accumulo aspecifico di antitumorali in organi irrorati come cuore, reni e polmoni. Indipendentemente dallo loro biodistribuzione, gli effetti riscontrati nel nostro studio sono limitati alle sole cellule tumorali ed eventualmente possono essere ulteriormente esacerbati direzionando un laser Nir nel sito d’azione”. Lo scenario proposto dal team è quindi la riduzione significativa di tutti gli effetti collaterali scaturiti dai farmaci antitumorali e un importante aumento della qualità della vita del paziente post terapia.

Viaggi multifunzionali

“In fase di progettazione abbiamo sostituito atomi di carbonio con azoto e zolfo e introdotto sulla superficie diversi gruppi polari, ottenendo nanostrutture di carbonio con proprietà ottiche peculiari” riferisce Mauro. “Questo ci ha permesso di utilizzare i nostri CDs come mezzi di contrasto in imaging a fluorescenza e come agenti fototermici per debellare le cellule indesiderate. Inoltre, le nostre nanoparticelle hanno un diametro di 3-5 nanometri, che è ben inferiore rispetto al range in cui rientrano i nanosistemi finora utilizzati (10-100 nanometri): ciò facilita la loro diffusione e il passaggio delle barriere biologiche che nell’uomo limitano l’accumulo delle nanomedicine convenzionali a livello tumorale”. Vista l’elevata multidisciplinarità delle competenze richieste, allo studio per lo sviluppo di un dispositivo medico innovativo partecipano fisici, biologi molecolari e chimici e tecnologi farmaceutici.

Cds zero-dimensionali

L’utilizzo delle nanomedicine negli studi clinici più avanzati ad oggi disponibili ha ampiamente dimostrato che queste sono in grado di aumentare la biodisponibilità dei farmaci antitumorali nell’uomo, diminuirne gli effetti avversi e quelli iatrogeni, ma limitano l’accumulo selettivo dei farmaci a livello tumorale. “Questo è dovuto al microambiente tumorale – spiega Mauro – che limita la diffusione delle nanomedicine all’interno della massa tumorale. Anche i capillari che irrorano i tumori non sempre presentano fenestrature diverse da quelli che irrorano i tessuti sani. Un’ulteriore complicazione deriva dal fatto che il microambiente tumorale è diverso passando da paziente a paziente: si adatta agli insulti derivanti dall’azione terapeutica delle medicine somministrate al paziente favorendo fenomeni di farmacoresistenza.

Per superare questo problema abbiamo progettato nanosistemi zero-dimensionali, che possono diffondersi molto più facilmente all’interno della massa tumorale e dotati di effetti citotossici selettivi che non modifichino la biochimica delle cellule sane. Ad oggi i risultati che abbiamo ottenuto sono molto promettenti, però necessitano di ulteriori conferme. Ci vorranno ancora molti anni affinché si possa ottimizzare il profilo di sicurezza e l’efficacia di questi sistemi in vivo”.

Destinatari dello studio

“L’elevata versatilità di questi sistemi ha permesso lo sviluppo di diverse varianti disegnate proprio in funzione delle caratteristiche tumorali del paziente” aggiunge Mauro. “È infatti noto che uno dei principali limiti dell’efficacia terapeutica per il tumore al seno è correlato alla grande variabilità inter– ed intra-individuale riscontrata tra i pazienti. Nel nostro caso l’approccio terapeutico che abbiamo utilizzato ha evidenziato una buona efficacia in diverse linee tumorali mammarie, dimostrandosi una valida strategia a carattere universale. Infatti, i nostri sistemi sembrano funzionare anche su linee di carcinoma mammario triplo negativo, che ad oggi non ha una buona prognosi”.

Uno sguardo al futuro

La proposta fatta dal team coordinato dal dottor Nicolò Mauro è estesa a livello internazionale, al momento è stato depositato un brevetto italiano e uno internazionale e sono in corso innumerevoli richieste di finanziamento. “I vantaggi offerti da questi sistemi in futuro potrebbero rappresentare un’arma efficace e personalizzabile in medicina di precisione anche se sono necessari ulteriori studi pre-clinici e clinici per poter definire l’efficacia terapeutica e la sicurezza nell’uomo, e per comprendere i meccanismi alla base della selettività di azione, l’influenza sul proteoma, genoma e metaboloma dei tessuti sani”, conclude Mauro.

Le normative italiane per l’approvazione di questi studi sono molto stringenti, ma è evidente che siano necessarie regole etiche per garantire il rispetto della dignità degli animali e la sicurezza dell’uomo. Inoltre, la sinergia delle proprietà terapeutiche e diagnostiche in un unico trattamento potrebbe costituire un importante vantaggio clinico, riducendo i tempi di diagnosi, i costi terapeutici e di assistenza al paziente, e l’adattamento e la personalizzazione della terapia sulla base degli outcomes osservati. In futuro sarà anche possibile ingegnerizzare ulteriormente queste nanostrutture in modo tale da renderle paramagnetiche e quindi visibili anche in risonanza magnetica. È proprio uno dei nostri prossimi obiettivi, che ci permetterà di sviluppare nanomedicine con azione teranostica sempre più complesse e intelligenti”.