Dmt: la molecola psichedelica dell’ayahuasca a breve durata d’azione va verso la clinica

“Una singola dose di Dmt con supporto psicoterapeutico ha prodotto una rapida e significativa riduzione dei sintomi depressivi, sostenuta fino a tre mesi. Il trattamento è stato ben tollerato e sicuro”. È la conclusione di uno dei più recenti trial che ha valutato la sicurezza e l’efficacia della dimetiltriptamina (Dmt), uno psichedelico serotoninergico che ha il vantaggio di avere un’azione rapida e di breve durata, a fronte di effetti antidepressivi che possono protrarsi ben oltre l’esperienza psichedelica.

“A differenza di altri psichedelici serotoninergici, come l’Lsd orale e la psilocibina, il Dmt somministrato per via endovenosa ha una breve emivita (circa cinque minuti) che consente sessioni terapeutiche più brevi, aumentando potenzialmente la comodità e riducendo i costi” scrivono gli autori del trial i cui risultati sono stati pubblicati a febbraio su Nature Medicine. Tra le firme del lavoro figurano David Erritzoe e David Nutt dell’Imperial College di Londra e Robin CarhartHarris dell’Università della California, tra i protagonisti della rinascita della ricerca clinica e neuroscientifica sugli psichedelici, e Tommaso Barba, primo autore dello studio e ricercatore del Centre for Psychedelic Research dell’Imperial College London.

Il vantaggio della breve durata d’azione

“Il Dmt rientra tra i cosiddetti psichedelici a rapida azione, perché ha un’emivita breve”, spiega ad AboutPharma Marco Scarselli, ricercatore nell’unità operativa di farmacologia clinica e farmacogenetica dell’azienda ospedaliero-universitaria pisana, autore di una review sull’ayahuasca e il Dmt pubblicata a febbraio su Biomedicines.

“Questo vuol dire che l’effetto psichedelico, il trip, dura meno rispetto ad altre sostanze. Probabilmente con il Dmt la seduta dura due o tre ore, rispetto alle cinque o sei richieste della psilocibina. E poiché queste sostanze devono essere somministrate in condizioni controllate, una seduta di durata più breve richiede anche un impegno inferiore in termini di tempo e di personale”.

Dai curanderos alla medicina moderna

Molto prima che il Dmt e il suo analogo 5metossidimetiltriptamina (5-MeO-Dmt, anche noto come mebufotenina) entrassero nei trial clinici, le loro proprietà erano già state esplorate in diversi contesti tradizionali e rituali in Sud America. I curanderos in Perù, per esempio, da secoli usano l’ayahuasca, una bevanda psicoattiva contenente Dmt, all’interno di pratiche rituali e relazionali per “guarire” chi vi si sottopone.

Si tratta di un decotto preparato a partire dalle foglie di Psychotria viridis che contengono il Dmt e dalla liana Banisteriopsis caapi che permette l’assunzione per via orale dello psichedelico. B. caapi, infatti, contiene alcaloidi βcarbolinici che inibiscono la monoamino ossidasi di tipo A (MaoA), che altrimenti metabolizzerebbero il Dmt. È l’assunzione combinata di inibitori delle MaoA e Dmt quindi a permettere l’assorbimento e l’azione della molecola dopo l’assunzione orale.

I limiti dell’ayahuasca

“L’ayahuasca è un preparato complesso a base di piante che consente la somministrazione orale di Dmt attraverso il decotto”, aggiunge Scarselli. Ma difficilmente potrà trovare uno sbocco in ambito clinico. Il problema, infatti, analogo a quello che si presenta con la cannabis e, più in generale, con i preparati a base di piante officinali che contengono principi attivi, è che la presenza e la concentrazione di queste sostanze possono essere variabili. Mentre un farmaco deve avere una composizione chiara, controllabile e riproducibile per poter essere autorizzato.

“Naturalmente, chi conduce studi seri sull’ayahuasca misura la concentrazione dei principi attivi”, precisa il farmacologo. “Perché, in farmacologia, anche quando si lavora con un preparato naturale, è necessario avere un titolo, cioè conoscere con precisione la quantità dei componenti più importanti. ma è difficile controllare la quantità dei principi attivi psichedelici presenti nella preparazione. Per questo motivo, per quanto i curanderos del Perù continueranno a somministrare l’ayahuasca, dal punto di vista dello sviluppo di un farmaco la situazione è più complessa”. Diverso è il caso del Dmt puro che in alternativa può essere somministrato da solo per via endovenosa, oppure per inalazione o per via intranasale.

L’interesse clinico per il Dmt

L’anello di congiunzione tra la lunga tradizione di utilizzo dell’ayahuasca e la moderna ricerca psicofarmacologica sul Dmt si deve però a tre differenti figure: il chimico canadese Richard Manske, il microbiologo Oswaldo Gonçalves de Lima e lo psichiatra e chimico Stephen Szára. Il primo sintetizzò la molecola nel 1931, ma senza valutarne gli effetti farmacologici sugli esseri umani. Oswaldo Gonçalves de Lima ne scoprì la presenza naturale nelle piante nel 1946. E solo grazie a Szára, nel 1956 furono scoperti i suoi effetti psichedelici.

Questo, infatti, si somministrò l’estratto per via intramuscolare rappresentando la primissima esperienza umana con Dmt pura. “Motivi orientali dai colori brillanti e scene meravigliose che cambiavano rapidamente” fu una delle esperienze vissute dallo scienziato dopo l’assunzione della sostanza, accompagnata da illusioni e allucinazioni visive, alterazioni della percezione e dello schema corporeo, cambiamenti dell’umore ed euforia o ansia.

I trial clinici sul Dmt

Da allora la ricerca ha attraversato momenti di stasi e accelerazioni e oggi si concentra soprattutto sul Dmt e sul suo analogo 5-MeO-Dmt, presente in alcune specie vegetali, tra cui Anadenanthera peregrina, e nelle secrezioni del rospo Incilius alvarius (precedentemente classificato come Bufo alvarius). Uno degli studi clinici più avanzati sul Dmt, per il trattamento della depressione è probabilmente quello citato in precedenza, pubblicato su Nature Medicine (NCT04673383).

Il trial di fase 2a, randomizzato, controllato con placebo e in doppio cieco (per quanto si possa mascherare l’assunzione di uno psichedelico, un limite che riconoscono anche gli stessi autori), ha valutato SPL026, una formulazione di Dmt somministrata per via endovenosa. Sono stati coinvolti 34 partecipanti con disturbo depressivo maggiore, di cui 17 hanno ricevuto 21,5 milligrammi di Dmt fumarato per infusione endovenosa in dieci minuti (dose selezionata sulla base dei risultati di una precedente fase I di doseescalation) e 17 placebo. Tutti hanno ricevuto anche un supporto psicoterapeutico.

Verso il trial di fase 3

Una singola dose di Dmt ha determinato una riduzione dei sintomi depressivi significativamente maggiore rispetto al placebo dopo due settimane. Nella successiva fase openlabel, durante la quale tutti i partecipanti hanno ricevuto Dmt, il miglioramento è stato mantenuto fino a tre mesi. Il trattamento è risultato complessivamente ben tollerato, confermando il potenziale del Dmt come antidepressivo a rapida insorgenza.

“La fase 2 ha dato risultati incoraggianti, ma siamo ancora a metà della strada: ora i risultati dovranno essere verificati in una fase 3”, commenta Scarselli, che riconosce come principale limite pratico la maggiore complessità della somministrazione endovenosa.

Il Dmt vaporizzato per via inalatoria

Di rilevo anche i risultati di un piccolo trial in aperto, di fase IIa, pubblicati nel 2025 su Neuropsychopharmacology. Lo studio ha testato la sicurezza ed efficacia del Dmt vaporizzato per via inalatoria su 14 pazienti con depressione resistente. Una singola sessione di trattamento ha determinato una rapida riduzione dei sintomi depressivi, con effetti che sono rimasti evidenti fino a tre mesi. Il trattamento è risultato generalmente ben tollerato. Nonostante servano ulteriori dati di conferma e lo studio sia piccolo e senza gruppo di controllo i risultati mostrano il possibile utilizzo dello psichedelico anche tramite questa via di somministrazione.

“La Dmt vaporizzata offre un’alternativa non invasiva, rapida ed economicamente vantaggiosa rispetto ad altri psichedelici e antidepressivi tradizionali, supportandone il ruolo nella psichiatria interventistica e nella salute pubblica” scrivono gli autori.

Un altro protagonista: la mebufotenina

Anche il 5-MeO-Dmt, o mebufotenina, è al centro di diversi programmi di sviluppo clinico, con formulazioni e vie di somministrazione differenti. A giugno, per esempio, su Jama Psychiatry sono stati pubblicati i dati di uno studio randomizzato, in doppio cieco, di fase 2b condotto su 81 pazienti con depressione resistente. Il trial ha valutato sicurezza ed efficacia di GH001, una formulazione inalatoria di mebufotenina, somministrata con tre dosi crescenti.

Degli 81 partecipanti, quaranta hanno ricevuto GH001 e 41 placebo. Al giorno 8, la riduzione del punteggio Madrs (una scala per la misura della depressione) è risultata significativamente maggiore nel gruppo trattato, nel quale il 57,5 per cento dei pazienti era in remissione rispetto a nessuno nel gruppo placebo. Non sono stati registrati eventi avversi gravi. I risultati rappresentano uno dei dati clinici più avanzati disponibili per la mebufotenina, anche se, come i precedenti, richiedono conferma in studi più ampi e di fase 3.

La formulazione intranasale di mebufotenina

Ancora più di recente, ad agosto, sono stati pubblicati sul Journal of Psychopharmacology, i risultati di un piccolo studio di fase 2a in aperto, che ha valutato BPL003, una formulazione intranasale di mebufotenina in 12 pazienti con depressione resistente. Il trattamento, somministrato in una singola dose intranasale da 10 mg, ha mostrato una riduzione dei sintomi depressivi, con un profilo di sicurezza e tollerabilità complessivamente favorevole. I risultati sono preliminari, perché lo studio era open label e senza gruppo di controllo, ma confermano lo sviluppo clinico del 5-MeO-Dmt anche attraverso la via intranasale.

BPL003 è inoltre in studio anche per il disturbo da uso di alcol. Uno trial openlabel di fase IIa ha valutato una singola dose intranasale, associata a un programma di terapia cognitivo comportamentale per la prevenzione delle ricadute. I risultati anche se preliminari sono incoraggianti: sei dei 12 partecipanti inclusi nell’analisi di efficacia sono rimasti completamente astinenti durante il followup. Ma, considerato il numero limitato di partecipanti e l’assenza di un gruppo di controllo, è ancora presto per trarre conclusioni sull’efficacia del trattamento. La ricerca sul Dmt e analoghi, inoltre, si sta estendendo ad altre possibili applicazioni terapeutiche, anche se a uno stadio ancora preliminare, tra cui il dolore e alcune condizioni neurologiche.

Il confronto con l’esketamina

Naturale però, a questo punto, fare il confronto con l’esketamina, l’enantiomero S della ketamina, già autorizzata in Europa dal 2019 come spray nasale per il trattamento della depressione maggiore resistente, in associazione a un inibitore selettivo della ricaptazione della serotonina (Ssri) o a un inibitore della ricaptazione della serotonina e della noradrenalina (Snri). Le due sostanze condividono alcuni elementi, a partire dalla rapidità d’azione e dalla necessità di somministrazione e monitoraggio in un contesto clinico controllato, ma differiscono profondamente per meccanismo d’azione. L’esketamina agisce principalmente sul sistema glutammatergico, come agonista dei recettori Nmda, mentre il Dmt – come in parte la mebufotenina – è uno psichedelico serotoninergico che agisce principalmente come agonista parziale del recettore della serotonina 5HT2A (esattamente come la psilocibina).

“La ketamina o l’esketamina, somministrata alle dosi terapeutiche non è propriamente psichedelica, è solamente blandamente dissociativa”, chiarisce Scarselli. “Ti senti alterato, puoi avere un’esperienza fuori dal corpo, sentirti sollevato, avere un senso di pace, ma non hai tutte quelle alterazioni sensoriali, mistiche e più intense che possono dare gli psichedelici”.

L’esperienza psichedelica serve?

Una differenza che si riflette anche sul meccanismo d’azione delle due molecole. Sebbene non sia ancora del tutto chiaro come agiscano gli psichedelici, molti esperti ritengono che la loro efficacia dipenda in parte dall’esperienza mistica e sensoriale associata alla loro assunzione. “Gli psichedelici classici, come il Dmt, agiscono attraverso il sistema serotoninergico, a livello della corteccia e delle aree sensoriali”, afferma Scarselli.

“Il legame con i recettori della serotonina è alla base delle alterazioni psichedeliche. Il Dmt combina quindi un effetto psichedelico con uno neuroplastico, mentre la ketamina agisce principalmente sulla neuroplasticità”. “È possibile – continua l’esperto – che in futuro emerga che il Dmt sia più indicato per alcuni tipi di depressione e la ketamina per altri. Nell’ambito degli psichedelici, però, resta una domanda fondamentale: è davvero necessaria l’esperienza psichedelica, se alla ketamina sembra bastare un effetto neuroplastico?”.

I composti neuroplastici non psichedelici

È convinto di sì Scarselli che sottolinea anche come l’effetto psichedelico sia fondamentale per avere l’effetto terapeutico di queste molecole. “Si dice che la loro efficacia sia tanto maggiore quanto più intensa è l’esperienza spirituale o mistica” precisa. “Va anche detto però che la ricerca di composti neuroplastici senza effetto psichedelico rimane una strada interessante”.

È la strada intrapresa anche dal gruppo di Chieti guidato da Giovanni Martinotti, che sta valutando gli effetti della psilocibina non psichedelica (ne abbiamo parlato sul numero 237 di AboutPharma). Perché, se da una parte il rinascimento psichedelico è in una fase di forte espansione, con studi clinici sempre più numerosi e l’interesse per nuove opzioni terapeutiche nei disturbi di salute mentale, dall’altra restano aperte alcune questioni legate alla gestione e alla sostenibilità di questi trattamenti. Ed è proprio qui che la breve durata d’azione del Dmt potrebbe rappresentare un vantaggio.