Emofilia A, le nuove biotecnologie consentono sempre più una migliore qualità di vita

Rispondere con una terapia in base alle esigenze e alle caratteristiche delle persone con emofilia A. Oggi non è più un traguardo da raggiungere, ma una possibilità concreta che ha permesso di cambiare completamente la qualità di vita dei pazienti. Dal 2015 infatti sono iniziate ad arrivare in clinica diverse nuove opzioni terapeutiche – dai concentrati di fattore VIII a lunga emivita, ai mimetici del FVIII, fino agli anti TFPI (terapie riequilibranti) e al concentrato di FVIII a lunghissima emivita – che hanno rivoluzionato la cura dell’emofilia A. A raccontarlo ad AboutPharma è Cristina Santoro, ematologa presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione della Sapienza Università di Roma.

“La qualità di vita dei pazienti è cambiata completamente” commenta. “In passato, i pazienti con emofilia A, nonostante il grande burden della terapia, con le infusioni di FVIII a giorni alterni, non erano mai perfettamente coperti. Adesso, invece, sia grazie alle modalità di somministrazione – sottocutanea o endovenosa una volta a settimana – sia grazie ai livelli di protezione che permettono di raggiungere i nuovi farmaci, queste persone svolgono una vita simile a chi non ha questa patologia. L’impatto sulla qualità di vita è stato enorme”.

Obiettivo: prevenire i sanguinamenti

L’emofilia A è una malattia emorragica congenita causata dalla carenza del fattore VIII (FVIII) della coagulazione. Viene classificata in lieve, moderata o grave a seconda dell’attività residua del FVIII (rispettivamente pari a 5-40%, 1-5% e inferiore all’1%). Questo deficit del FVIII può causare emorragie articolari, soprattutto a carico di ginocchia, caviglie e gomiti, ematomi e sanguinamenti muscolari e sanguinamenti prolungati, per esempio dopo traumi, interventi chirurgici o procedure invasive. Le emorragie articolari ripetute possono provocare infiammazione, danni alla cartilagine e conseguentemente artropatia emofilica (una malattia articolare cronica causata dai sanguinamenti ripetuti all’interno delle articolazioni), con dolore e limitazione dei movimenti.

Per questo il trattamento “gold standard” non consiste solo nella terapia degli episodi emorragici, ma soprattutto nella loro prevenzione, per preservare la salute articolare e ridurre il peso della terapia sulla vita quotidiana. “Gli obiettivi di cura sono attualmente la protezione totale dai sanguinamenti e anche dai cosiddetti microsanguinamenti” spiega Santoro. “Un altro obiettivo è ridurre l’impatto della terapia sulla qualità di vita del paziente. Fino a poco tempo fa, per fare una profilassi fatta bene con i prodotti a disposizione per l’emofilia A, era necessario sottoporsi a somministrazioni endovena a giorni alterni, per mantenere un’adeguata copertura emostatica soprattutto nei bambini. Con un impatto negativo notevole sui pazienti e sulle loro famiglie”.

Le innovazioni per l’emofilia A

Oggi invece sono disponibili diversi tipi di prodotti con l’obiettivo proprio di migliorare la profilassi e la copertura dai sanguinamenti. Da un lato, la terapia sostitutiva si è evoluta con fattori VIII a emivita prolungata, che consentono di ridurre la frequenza delle infusioni endovenose; dall’altro, sono arrivati in clinica terapie non sostitutive, caratterizzate da meccanismi d’azione differenti.

“Sono arrivate formulazioni di terapia sostitutiva con un’emivita lunghissima, che consentono una somministrazione endovenosa monosettimanale e che possono mantenere livelli elevati di fattore VIII per una parte significativa della settimana” evidenzia Santoro. “Il vantaggio è soprattutto quello di poter dare una grande protezione, perché i livelli di FVIII sono molto elevati e di conseguenza il paziente può svolgere in sicurezza anche attività a considerevole impatto fisico”.

Accanto alla terapia sostitutiva, oggi, sono disponibili anche anticorpi mimetici del FVIII, che riproducono la funzione del fattore senza somministrare la proteina stessa e che hanno il vantaggio di poter essere somministrati per via sottocutanea anche solo una o due volte al mese. “È una formulazione molto meno impattante rispetto a quella endovena, che agisce come una profilassi continuativa, senza picchi e valli, come succede con l’infusione di FVIII, sottolinea Santoro. “Infine sono disponibili terapie cosiddette ‘riequilibranti’ (anti-TFPI) che agiscono su altri processi della coagulazione per ristabilire il processo emostatico”.

Una gestione sempre più ottimizzata

Tutte queste terapie a disposizione degli ematologi oggi consentono loro di scegliere la cura più adatta per ciascun paziente. La scelta, in particolare, dipende dall’età, dalle caratteristiche cliniche e dalle esigenze del paziente. “Il fattore VIII a lunga emivita, per esempio, proprio per la possibilità di raggiungere livelli molto alti di fattore VIII, può essere la soluzione più appropriata per diverse categorie di pazienti, come gli adolescenti, i giovani, chi ha un’attività fisica importante o chi necessita di una maggiore protezione,” chiarisce Santoro. “Mentre nei bambini piccolissimi, si tende a evitare quanto più possibile il trauma dell’endovena e dell’ospedale e la nostra scelta è il sottocute”.

“Ancora – continua – ci sono tanti pazienti che hanno un’importante artropatia emofilica e anche loro hanno bisogno di livelli elevati di fattore VIII per controllarne i sintomi ed evitarne il peggioramento. Quindi, anche per questa categoria di pazienti, avere un farmaco che li protegge molto è importante. Infine, c’è l’anziano che magari non ha un’attività fisica particolarmente intensa e ha un’artropatia importante, per cui non riesce da solo a farsi le infusioni endovenose, e potrebbe essere un candidato migliore per un farmaco sottocutaneo”.

L’impatto sulla qualità di vita

Come conferma Santoro tutti questi farmaci sono oggi in uso in clinica, con la maggior parte dei pazienti che si divide tra fattore VIII e mimetici del fattore VIII e una nicchia di pazienti con caratteristiche particolari che è indirizzata verso i farmaci “riequilibranti”, entrati in commercio da meno tempo e quindi utilizzati in minor misura anche dalla stessa ematologa. L’impatto in tutti i casi è stato notevole, come sottolinea Santoro.

Un cambiamento significativo ha riguardato in particolare, le persone che nel tempo avevano sviluppato inibitori, anticorpi diretti contro il FVIII che ne neutralizzano l’attività. In questi pazienti, la terapia sostitutiva con FVIII è inefficace e potevano essere trattati solo al momento dell’evento emorragico, con degli agenti cosiddetti “bypassanti”.

“Tali farmaci ci hanno aiutato molto, ma la loro efficacia non era mai paragonabile a quella che si ottiene somministrando il fattore VIII” conclude Santoro. “Quando sono arrivati i mimetici del fattore VIII, per i pazienti con inibitore è iniziata una nuova vita. Molti di loro, se non tutti, raccontano di una rinascita, caratterizzata dalla possibilità di potere riprendere in mano la loro vita con tutte le attività quotidiane che gli erano impedite dalla malattia, e le loro storie sono incredibili. Ma in generale, tutte le nuove biotecnologie sono state veramente importantissime per i pazienti e per la loro qualità di vita”.