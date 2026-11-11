Endometriosi, in Italia migliora l’accesso alle terapie innovative

L’endometriosi continua a essere una pato­logia sottodiagnosticata e gestita in modo disomogeneo sul territorio nazionale. È quanto emerge dal nuovo report dell’Os­servatorio della Fondazione Gimbe, “Endometriosi: evidenze scientifiche e diseguaglianze territoriali”, realizzato con il contributo non condizionante di Gedeon Richter Italia.

Il documento evidenzia ritardi diagnostici che possono arrivare fino a 7-10 anni dall’esordio dei sintomi e significative differenze regionali nell’accesso ai percorsi di diagnosi e cura.

L’impatto dell’endometriosi sulla popolazione

L’endometriosi interessa circa il 10% delle donne in età riproduttiva. In Italia, i dati ospedalieri riportati nel report indicano circa 0,76 casi per mille donne tra i 15 e i 50 anni nel triennio 2021-2023, pari a circa 9.300 nuovi casi l’anno. Si tratta tuttavia di una stima parziale, che intercetta prevalentemente le forme più severe della malattia. Il ritardo diagnostico resta uno degli aspetti più critici, con conseguen­ze rilevanti sulla qualità della vita, sul benessere psicofisico, sulla fertilità e sulla progressione della patologia.

Il report evidenzia inoltre una marcata eterogeneità nell’organizzazione dell’assistenza tra le diverse realtà territoriali. Solo sette regioni dispongono di Percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (Pdta) strutturati e di reti cliniche de­dicate mentre nelle altre il percorso assistenziale risulta ancora più frammentato o incompleto. Anche la presenza di normative regionali specifiche non garantisce automaticamente un accesso uniforme alle cure, con differenze significative nella presa in carico e nella disponibilità dei servizi.Il Gruppo Sapio, attraverso la controllata britannica Baywater Healthcare UK

Una nuova opzione terapeutica disponibile in Italia

In tutte le regioni è rimborsabile una terapia orale a base di relugolix (GnRH antagonista 40 mg), estradiolo (1 mg) e noretisterone acetato (0,5 mg), indicata nelle donne adulte in età fertile per il trattamento sintomatico dell’endometriosi. La terapia, che aveva già ottenuto la rimborsabilità per il trattamento dei sintomi da moderati a severi dei fibromi uterini, è il primo prodotto di una nuova classe di farmaci per il trattamento dell’endome­triosi in Europa.

Ridurre gli effetti collaterali

L’antagonista del GnRH associato all’add-back therapy permette di migliorare i sin­tomi dell’endometriosi e di ridurre al minimo gli effetti collaterali tipici degli stati ipoestrogenici. “In un contesto in cui la qualità dell’assistenza varia ancora significativamente tra le diverse aree del Paese – conclude Maria Giovanna Labbate, AD di Gedeon Richter Italia – assicurare una disponibilità uniforme delle opzioni terapeutiche rappresenta un elemento concreto di equità sanitaria. L’obiettivo deve essere quello di consentire a tutte le donne con endometriosi di accedere tempestivamente ai percorsi di cura più appropriati, indipendentemente dal luogo in cui vivono”.