Tra stigma e accesso alle cure, il peso dell’epilessia resta elevato nel mondo

Oltre 13 milioni di anni persi a causa della patologia, per disabilità o per morte prematura e una fetta che supera lo 0,5% del carico globale di malattia. È il peso mondiale dell’epilessia misurato in Daly (Disability-adjusted life year) secondo quanto riporta il documento dell’Organizzazione mondiale della sanità “Epilepsy: a public health imperative”. Una patologia che colpisce senza distinzione di sesso, persone di ogni età in ogni angolo del Pianeta, con una maggiore incidenza nei Paesi a basso reddito e il cui carico è gravato anche da altre condizioni fisiche o psichiatriche che spesso coesistono. Come la depressione (riscontrata nel 23% delle persone con epilessia, ancora secondo i dati Oms), l’ansia (20%), la disabilità intellettiva che rappresenta la comorbilità più comune nei bambini con epilessia (30-40%) e non di rado anche malattie neurodegenerative.

Il tutto fa sì che chi soffre di epilessia abbia un rischio significativamente maggiore di mortalità prematura rispetto alla popolazione generale, dovuta per lo più a morte improvvisa inaspettata (Sudep), stato epilettico (caratterizzato da una durata delle crisi superiore a 30 minuti o convulsioni che si verificano ravvicinate senza recupero intermedio), lesioni non intenzionali e suicidio.

L’imprevedibilità delle crisi e le comorbidità

Va da sé che l’impatto dell’epilessia sulla qualità di vita di chi ne soffre e dei caregiver varia notevolmente a seconda del Paese in cui si vive e del tipo di patologia di cui si soffre. Una precisazione che tiene a fare subito Francesca Sofia, presidente dell’Ufficio internazionale per l’epilessia (International Bureau for Epilepsy, Ibe): “Se parliamo dei Paesi ad alto reddito come il nostro e di forme di epilessia farmacoresistenti, la qualità di vita dei pazienti è intaccata per lo più dall’imprevedibilità delle crisi. Chi ha un’epilessia che non risponde alle terapie ha infatti la necessità di essere sempre sotto la sorveglianza di qualcuno, perché il sopraggiungere di una crisi può causare incidenti mortali. Se poi ci sono altre disabilità concomitanti il burden della malattia è maggiore”.

Il che determina una riorganizzazione familiare importante e la necessità di un caregiver quasi a totale carico delle famiglie, perché il sostegno da parte dello stato (l’accompagnamento) non basta a coprire le spese. Aggiunge Sofia: “Ci sono genitori costretti a lasciare il lavoro. C’è un enorme danno sociale anche in termini di perdita di produttività. Oltre al danno individuale perché queste persone di punto in bianco vedono cambiare totalmente la propria vita, così come qualsiasi tipo di ambizione o aspirazione”.

Un traguardo ancora lontano

Per quanto riguarda le terapie, la presidente di Ibe ricorda che oggi, nonostante la medicina abbia fatto significativi passi avanti, per il 30% di persone che non rispondono a nessun trattamento, non ci sono all’orizzonte nuove terapie. Precisa Sofia: “È chiaro che la farmacoresistenza non è una condizione bianco/nero, ma uno spettro. Se chi ne soffre non prendesse i farmaci avrebbe probabilmente molte più crisi di quelle che ha. Non possiamo dire che le terapie non abbiano totalmente effetto, ma siamo molto lontani dal controllo delle crisi”.

Lo stigma dell’epilessia

Sempre restando nei Paesi ad alto reddito, la situazione è diversa nel caso delle epilessie controllate dai farmaci che sono la maggioranza, ma la cui qualità di vita è condizionata da fenomeni di discriminazione e stigma. Spiega Sofia: “Sono persone che potrebbero condurre una vita assolutamente normale ma che spesso sono discriminate sul posto di lavoro e non hanno accesso ad alcune opportunità lavorative. Fanno fatica o hanno grossi problemi a prendere la patente per esempio, per via di un impianto legislativo che non agevola l’integrazione sociale delle persone con epilessia controllata. Il solo fatto di avere una diagnosi e di essere portatori della malattia preclude tutta una serie di occasioni”.

Un esempio recente riferito dalle cronache riguarda Simona, trentenne e affetta da epilessia da quando aveva 12 anni. Nonostante un concorso vinto per capostazione per le Ferrovie dello Stato è stata dichiarata inadatta dalla commissione medica e non assunta nemmeno dopo parere favorevole di un perito. “È solo uno dei tanti esempi” ricorda Sofia. “C’è ancora un forte stigma nei confronti dell’epilessia e tanta ignoranza. Non c’è nessuna ragione scientifica per cui a Simona e tanti altri con epilessia controllata come lei, siano precluse opportunità di lavoro e non solo”.

I Paesi a basso reddito

Qui va decisamente peggio e l’eccesso di mortalità denunciato dall’Oms è probabilmente attribuibile alla mancanza di accesso alle strutture sanitarie e a cause che potrebbero essere prevenute, come annegamento, ferite alla testa e ustioni. Il che potrebbe essere sostanzialmente ridotto con l’educazione sul rischio di morte e un migliore accesso alle cure, compresi i farmaci anticonvulsivanti: in questa parte di mondo, infatti, oltre il 75% delle persone con epilessia non riceve cure.

Prosegue Francesca Sofia: “Qui il problema è prima di tutto il gap di trattamento, inconcepibile nel terzo millennio, perché le persone potrebbero avere un’epilessia controllata grazie a terapie che hanno un costo di circa 5 dollari l’anno, ma non ne hanno accesso. In secondo luogo lo stigma, che arriva a fenomeni di discriminazione molto più violenti. Ci sono donne che se partoriscono un bambino epilettico vengono mandate via dal villaggio insieme al bambino”.

A questo proposito il documento dell’Oms riporta tra le priorità che “per ridurre lo stigma è necessario migliorare la conoscenza e aumentare la consapevolezza sull’epilessia nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nelle comunità. Una legislazione basata sugli standard dei diritti umani accettati a livello internazionale può prevenire la discriminazione e le violazioni dei diritti, migliorare l’accesso ai servizi sanitari e migliorare la qualità della vita delle persone con epilessia”.

Il Piano decennale dell’Oms

Una speranza secondo Sofia si intravede all’orizzonte grazie principalmente al Piano d’azione globale intersettoriale decennale per l’epilessia e gli altri disturbi neurologici

che l’Oms ha approvato lo scorso maggio per porre all’attenzione degli Stati membri la prevenzione, la diagnosi precoce, l’assistenza e il corretto trattamento delle diverse forme di epilessia e la soddisfazione dei bisogni psico-fisici, sociali, economici ed educativi delle persone con epilessia e delle loro famiglie. Grazie a esso saranno condotte anche campagne di awareness proprio per ridurre lo stigma anche nei Paesi a basso reddito. “È chiaro che si tratta di un problema culturale atavico, che ha radici antichissime e che per cambiare le culture dei popoli ci vuole tempo e perseveranza” ammette Sofia. “Però il Piano offre l’opportunità di farlo perché affronta la malattia trasversalmente a tutti i settori. Perché l’epilessia non è solo una diagnosi medica ma un’etichetta sociale che ti porti dietro in qualsiasi posto tu vada”.

La digital health

Un’altra opportunità per cambiare sensibilmente la vita di persone con epilessia e caregiver potrebbe offrirla la digital health. App e device per monitorare le crisi potrebbero infatti offrire un aiuto permettendo di annotare le crisi in automatico. Un processo oneroso in termini di tempo ma fondamentale per la scelta della terapia (soprattutto in seguito all’inizio di una nuova cura), perché dal numero delle crisi e dalle loro caratteristiche dipende anche la gestione della malattia. Strumenti di questo tipo, validati scientificamente, possono anche permettere di riconoscere molte crisi “sfumate” che spesso a occhio nudo è difficile riconoscere: “Avere un device che le rileva e le annota automaticamente cambia non poco la vita” sottolinea Sofia. Ma il traguardo maggiore sarebbe disporre di strumenti in grado di prevedere le crisi.

Conclude la presidente Ibe: “Dispositivi con algoritmi validati scientificamente, in grado di monitorare lo stato elettrico del cervello e il sopraggiungere delle crisi potrebbero davvero cambiare la vita delle persone in maniera definitiva. Potrebbe addirittura trasformare la terapia dell’epilessia da cronica ad acuta. Con ripercussioni non solo di salute, ma anche sanitarie ed economiche non banali”.

