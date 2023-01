Epilessie rare e complesse: l’estremità più grave dello spettro con poche armi a disposizione

Quasi cinque persone su diecimila nella popolazione generale sono affette da epilessie rare. Forme complesse la cui prognosi, il controllo delle manifestazioni epilettiche e l’esito dello sviluppo neurologico sono estremamente scarsi. L’epilessia è la terza principale causa del carico globale di disturbi neurologici al mondo e colpisce 65 milioni di persone, come riporta una recente review sul tema, pubblicata su the American Physiological Society. Gli autori, tra cui Renzo Guerrini, professore ordinario di Neuropsichiatria infantile presso l’Università degli Studi di Firenze e direttore del Centro di eccellenze di Neuroscienze dell’Aou Meyer di Firenze, ricordano anche che esistono diverse categorie di epilessia e sindromi epilettiche, distinguibili in base alle caratteristiche cliniche, all’elettroencefalogramma (Eeg), all’eziologia e alle comorbilità. Tra queste, le più rare e complesse sono le encefalopatie epilettiche e dello sviluppo che rappresentano l’estremità più grave dello spettro.

Le epilessie rare

Si tratta di un gruppo eterogeneo di disturbi che hanno in comune un esordio precoce, crisi epilettiche per lo più farmaco resistenti e anomalie dell’Eeg spesso gravi, associate a una compromissione dello sviluppo (con disabilità intellettiva, disordini motori, disturbi comportamentali, relazionali e psichiatrici) che tende a peggiorare come conseguenza dell’epilessia. Guerrini ricorda che circa il 40% di tali forme oggi ha una diagnosi genetica e la quota restante rimane non diagnosticata. Nonostante i progressi degli strumenti diagnostici, infatti, l’eziologia sottostante può rimanere sconosciuta in una parte significativa di pazienti con sindromi specifiche. Le cause inoltre possono anche non essere genetiche, ma per esempio strutturali, tossiche/metaboliche, infettive o immunitarie.

Senza nome

Aggiunge Guerrini: “Ci sono tante forme rare in cui si può trovare una causa genetica, mentre in altre non è identificabile. Questo pone grossi problemi perché l’impossibilità di avere una denominazione crea ancora più sconforto e disorientamento nelle famiglie. Inoltre un paziente con una forma grave e rara che non ha neanche un nome, che si sposta, per esempio, da una sede o da uno specialista a un altro, o ancora dall’area pediatrica a quella degli adulti ha ancora più problemi di comprensione e di approccio terapeutico rispetto a chi soffre di forme più comuni di epilessia”.

Diagnosi tardiva

In generale la diagnosi delle forme rare e complesse è tardiva proprio a causa della eterogeneità e differente eziologia. Queste portano a un’ampia presentazione clinica e variazione dei primi sintomi. Va da sé che una diagnosi precoce è fondamentale per la scelta dei trattamenti più appropriati (medici o chirurgici) se disponibili. Non sempre infatti esistono opzioni terapeutiche e in generale quelle approvate per le epilessie rare sono poche. La maggior parte dei trattamenti mira a sintomi individuali come le convulsioni e non ai meccanismi patologici sottostanti. Inoltre molte persone con encefalopatie epilettiche e dello sviluppo hanno forme farmacoresistenti e non riescono a controllare le crisi con i farmaci anticonvulsivanti oggi disponibili. Senza dimenticare che questo è solo un aspetto della malattia e anche nel caso di un controllo delle crisi, chi ne soffre presenta spesso altre comorbilità.

Il carico medico-sociale

Continua Guerrini: “L’aspetto più importante delle epilessie rare è il carico medico-sociale. Un fardello per la famiglia e il sistema sanitario. Una situazione molto differente rispetto alle forme comuni di epilessia che sono ben controllate da una terapia ‘semplice’. Chi ne soffre fa controlli una volta all’anno in ambulatorio, è autonomo e tutto sommato compie un percorso nella società paragonabile a quello di tutte le altre persone. Il paziente con epilessia rara e complessa ha invece una disabilità in genere importante legata non solo all’epilessia, ma anche a problemi cognitivi e comportamentali. Ha bisogno di sostegno scolastico e fa numerosi ricoveri e accessi ospedalieri ogni anno, talvolta anche in terapia intensiva”. L’epilessia rara necessita senza dubbio di un approccio multidisciplinare, efficacemente offerto dal Servizio sanitario nazionale, secondo Guerrini, nonostante alcune difformità territoriali.

La sindrome di Dravet e di Lennox-Gastaut

La lista delle encefalopatie epilettiche e dello sviluppo è lunga. Tra le più note e accomunate da una facile identificazione si annoverano la sindrome di Dravet – classificata come epilessia con origine genetica, con un esordio tra i 3 e 9 mesi – e la sindrome di Lennox-Gastaut con eziologia “strutturale/metabolico, genetico” e manifestazione tra i 18 mesi e gli otto anni. “La prima è facilmente individuabile grazie all’origine genetica (dovuta a mutazioni del gene SCN1A) che consente di identificare anche i pazienti che non hanno una presentazione clinica tipica” precisa Guerrini. “La seconda ha caratteristiche cliniche molto specifiche, che consentono di eseguire più facilmente la diagnosi. Queste due forme sono considerate anche dagli organi regolatori paradigmatiche delle malattie orfane rare e per le quali è più facile avere l’approvazione per i trial clinici”.

I trial clinici

Per tutte le altre forme ancora più rare un limite per l’approvazione di nuovi farmaci è la necessità di disporre di una categoria omogenea di pazienti come richiesto dalle agenzie regolatorie, ma non sempre disponibile. Conclude Guerrini: “In questo caso vengono utilizzati off-label farmaci approvati per altre forme di epilessia. Così facendo a volte si riesce a dare beneficio anche a pazienti la cui categoria sindromica non è stata oggetto degli studi approvati dagli enti regolatori. Poi si tirano le somme per valutare se il trattamento è efficace anche in queste popolazioni, ma ci vuole tempo. Prima di tutto perché una prescrizione off-label è frutto di una scelta lunga, ponderata e attenta. E poi naturalmente perché bisogna trattare un numero adeguato di persone prima di avere una percezione chiara dell’efficacia del farmaco”.

Home page rubrica: “Ecosistema epilessia: innovazione tra presente e futuro”