Evidenze “taroccate”: si apre la caccia alle frodi scientifiche

“Si consiglia ai lettori di essere cauti nell’utilizzare i risultati qui riportati”. È l’avviso che Nature ha inserito lo scorso luglio in un lavoro pubblicato nel 2006 da Sylvain Lesné (primo autore) e Karen Asche (coordinatrice), dell’Università del Minnesota (Ums): “A specific amyloid-β protein assembly in the brain impairs memory”. Un articolo che è stato citato in circa 2300 lavori accademici, più di tutte le altre ricerche di base condotte nel campo dell’Alzheimer e pubblicate dal 2006. E che ha dato un forte input all’ipotesi secondo cui i grumi di beta-amiloide (amyloid-β, Aβ) nel tessuto cerebrale, noti come placche, sono una causa primaria della malattia. Nel lavoro in particolare Lesné e i suoi colleghi hanno scoperto un sottotipo di Aβ precedentemente sconosciuto chiamato Aβ*56, dal peso molecolare relativamente elevato rispetto ad altri oligomeri. Il gruppo lo ha isolato e iniettato in giovani ratti, mostrandone la capacità di causare demenza. Ashe pubblicizzò l’Aβ*56 sul suo sito web come “la prima sostanza mai identificata nel tessuto cerebrale nella ricerca sull’Alzheimer che ha dimostrato di causare danni alla memoria”.

L’indagine di Matthew Schrag

“Gli editori di Nature sono stati avvisati delle preoccupazioni riguardo ad alcune delle figure in questo documento. Nature sta indagando e una risposta editoriale arriverà il prima possibile”. La prima parte della nota di Nature recita così e si riferisce a un lungo lavoro di verifica portato avanti da Matthew Schrag, neuroscienziato e medico della Vanderbilt University, che avrebbe identificato immagini apparentemente falsificate in articoli dell’Università del Minnesota e in particolare di Lesné, incluso l’articolo già citato del 2006. Nel 2021 Schrag è stato ingaggiato da due eminenti neuroscienziati per indagare su Simufilam, un farmaco sperimentale per il morbo di Alzheimer sviluppato da Cassava Sciences. I trial clinici finora condotti hanno dimostrato che la molecola può migliorare la cognizione, in parte riparando una proteina che può bloccare i depositi cerebrali della proteina beta amiloide. Il dubbio però è che alcune ricerche relative a Simufilam siano “fraudolente”.

Così Schrag ha esaminato numerosi studi alla base dell’efficacia del farmaco identificando immagini apparentemente alterate o duplicate in dozzine di articoli scientifici. La scoperta ha portato i neuroscienziati a depositare una petizione presso la Food and drug administration (Fda) statunitense, e Schrag a informare dei fatti il National Institutes of Health (Nih), che aveva investito decine di milioni di dollari nel lavoro.

A raccontare la vicenda è Charles Piller giornalista investigativo di Science in un lungo articolo sostenuto dal Science fund for investigative reporting. La stessa rivista ha condotto un’indagine di sei mesi chiedendo consulenza a un importante analista di immagini indipendente e diversi eminenti ricercatori sull’Alzheimer che hanno esaminato i dati raccolti da Schrag, concordando con le sue conclusioni generali che mettono in dubbio centinaia di immagini (più di 70 sono comprese nei lavori di Lesné). Donna Wilcock, esperta di Alzheimer presso l’Università del Kentucky ha affermato: “Alcuni sembrano esempi ‘sorprendentemente evidenti’ di manomissione delle immagini. Gli autori sembravano aver composto figure mettendo insieme parti di foto di diversi esperimenti”.

Cattiva condotta

Proprio la produzione di immagini scientifiche false è tra le manipolazioni più frequenti nel mondo scientifico. Nel suo libro “Cattivi scienziati”, scrive Enrico Bucci che a lungo si è occupato del tema: “Per la semplicità realizzativa e verosimiglianza del risultato, questo tipo di manipolazioni dei dati è diventato, assieme al plagio del testo, il metodo più diffuso di frode: il 70% delle indagini condotte dall’Office for research integrity (Ori) americano, infatti, è focalizzato sulla manipolazione di immagini”. Si parla in questo caso di “falsificazione”, che si verifica quando l’esperimento è stato realmente effettuato ma la descrizione dei risultati è stata volontariamente manipolata e alterata. Nel cappello più ampio delle frodi rientrano anche la “fabbricazione”, quando i dati vengono inventati e il “plagio” nel caso in cui i dati descritti da un ricercatore siano tratti da un lavoro altrui. “La Ffp, fabbricazione, falsificazione, plagio è la condotta scorretta per eccellenza” spiega Cinzia Caporale, coordinatrice della Commissione per l’Etica e l’Integrità nella Ricerca del Cnr che nel 2015 ha prodotto specifiche Linee guida poi revisionate nel 2019: queste compongono un quadro molto più esaustivo di pratiche di cattiva condotta, con declinazioni in diversi momenti della ricerca.

L’ampiezza del fenomeno

Per capire quanto è ampio il fenomeno sono stati condotti diversi sondaggi tra gli scienziati, chiedendo direttamente a loro se avessero mai avuto una cattiva condotta nella ricerca o se o conoscessero un collega che l’avesse tenuta. Data la difficoltà nell’interpretare la varietà dei risultati nel 2009, Daniele Fanelli, ricercatore alla Stanford University e membro della Commissione Etica del Cnr, ha condotto una revisione sistematica e una meta-analisi. Ne è emerso che circa il 2% degli scienziati ha fabbricato, falsificato o modificato dati o risultati almeno una volta e fino al 33,7% ha ammesso altre pratiche di ricerca discutibili. Nei sondaggi sul comportamento dei colleghi, i tassi di ammissione erano del 14,12% per la falsificazione e fino al 72% per altre pratiche di ricerca discutibili. “Una stima inferiore alla realtà, visto che, come si può immaginare, sono pochi i ricercatori che ammettono apertamente simili comportamenti – sia pure in forma anonima” commenta Bucci nel suo libro, ma un punto di partenza per avere un’idea del fenomeno.

Come combattere le frodi

Caporale racconta che per combattere le frodi o meglio le “cattive condotte scientifiche” come tiene a chiamarle, il Cnr da anni attua un piano su tre livelli. Il primo è quello della prevenzione, che portano avanti con la produzione di documenti come quello già citato, per promuovere la cultura e l’integrità della ricerca. “Quasi tutte le università e gli enti di ricerca fanno seminari, eventi formativi, lezioni, pubblicazioni etc. a questo scopo. È una pratica ormai abbastanza diffusa in Italia” precisa. Gli altri due sono più pratici e comportano un’azione di valutazione e verifica dei casi.

Punto di partenza del processo ovviamente è la segnalazione di una pratica sospetta, come figure che sembrano manipolate o dati che non tornano, che può essere di carattere pubblico e arrivare per esempio da siti come pubpeer, oppure da un editore di una rivista. In altri casi le segnalazioni vengono inviate alla struttura da whistleblower. “Prima verifichiamo che sia una segnalazione fondata – continua Caporale – dopodiché il sistema la acquisisce e viene sottoposta all’attenzione di un comitato o una commissione di valutazione terza e indipendente dalla struttura dov’è insediata. Poi viene contattata direttamente la persona segnalata, per analizzare insieme l’oggetto della segnalazione”.

I software

L’esperta aggiunge che per verificare i casi oggi sono fondamentali strumenti informatici, cioè software dedicati che analizzano la manipolazione di immagini con una sensibilità che è completamente diversa da quella dell’occhio umano e altri che verificano i testi e un eventuale plagio. “Nella gran parte dei casi attraverso essi si possono dimostrare in modo incontrovertibile sia la falsificazione sia il plagio” sottolinea.

Bucci per esempio, oltre a essere un adjunct Professor presso la Temple University di Philadelphia, ha creato una piccola azienda dedicata all’analisi dei dati scientifici e con il suo gruppo di ricerca ha sviluppato uno strumento software per esaminare la letteratura scientifica alla ricerca di manipolazioni di dati che configurino una falsificazione o fabbricazione. L’esperto per prima cosa ha dovuto stabilire quali fossero gli artefatti di cui andare a caccia: le immagini del risultato di un esperimento appunto, perché “soprattutto in biomedicina sono usate per quantificare il risultato, attraverso misure di intensità, di distribuzione del colore e altre caratteristiche specifiche”. “Sorprendentemente, le manipolazioni sono spesso grossolane – continua – e vanno dal riutilizzo di foto già pubblicate in altro contesto, al taglia e incolla di porzioni di un’immagine A in un’immagine B, fino alla composizione di veri e propri collage di molte immagini diverse. Queste manipolazioni lasciano tracce inconfondibili, come la presenza di zone identiche all’interno di un’immagine che non dovrebbe contenerne, la presenza di una stessa foto in lavori diversi o in parti diverse dello stesso lavoro e così via”. Come il caso segnalato da Schrag appunto.

Prevenire è meglio

Per tornare alla pratica del Cnr, Caporale racconta ancora che una volta terminata l’analisi del caso viene chiesta una spiegazione alla persona coinvolta, generalmente il corresponding doctor, referente del lavoro. Aggiunge: “Qualche volta ci sono delle spiegazioni. Per esempio le immagini possono contenere artefatti, o essere oggetto di errori umani durante l’esperimento. Alcune volte il corresponding doctor o altri autori possono essere del tutto ignari della falsificazione, attribuibile a un altro collega. Altre volte ancora possono essere il frutto di una pratica molto sbagliata ma ancora molto diffusa, che è quella dell’abbellimento di un dato ottenuto realmente”. Per prevenire casi simili però un ricercatore che è coautore di un articolo oggi può anche utilizzare un servizio di verifica anticipata messo a disposizione dell’istituto che analizza immagini e testi. Agendo poi di conseguenza in base all’esito. “È uno strumento utile che i ricercatori stanno usando sempre di più, perché così almeno non si incappa nella perdita di reputazione” riferisce Caporale. “Simile a quello che usano anche molti editor delle riviste”.

Le sanzioni

Una volta terminata la parte istruttoria la commissione valuta se effettivamente si è davanti a una condotta scorretta e si stabilisce cosa fare. Conclude Caporale: “Il più delle volte la raccomandazione classica è chiedere all’editor della rivista una correzione o una ritrattazione dell’articolo. In alcuni casi invece sono richieste misure a carico della struttura scientifica a cui afferisce il ricercatore. Per esempio obbligandolo, per un certo tempo, a una verifica delle sue immagini prima della sottomissione alla rivista; sollevandolo dalla carica di responsabile di una ricerca; oppure fermando un finanziamento”. Ancora Bucci spiega che alcuni Paesi hanno provveduto a definire sanzioni ben precise per le frodi scientifiche, anche “licenziamenti, pene finanziarie e arresto”. Non è il caso dell’Italia, dove manca una legge o un regolamento e dove come in altri Paesi non vi è accordo su chi debba procedere e cosa debba fare in presenza di una frode accertata. Si legge ancora su “Cattivi scienziati”: “Manca persino una qualifica unica della frode scientifica da un punto di vista giuridico. Si tratta di un reato? E se sì, è perseguibile esclusivamente quando comporta l’uso di fondi pubblici oppure è un reato in sé, commesso contro la collettività?”.

Il danno

Il danno commesso in alcuni casi può essere enorme. Tornando al lavoro sospetto di Sylvain Lesné, non solo è stato finanziato con soldi pubblici del Nih, ma essendo stato citato così tante volte ha indirizzato i ricercatori, magari “fuorviando la ricerca sull’Alzheimer per 16 anni”, scrive Charles Piller. Mentre le agenzie federali, le università e i giornali indagano, l’ultima parola spetterà alla Ori che potrebbe incaricare le università beneficiarie di indagare prima di una propria revisione finale, un processo che può richiedere anni e rimane riservato in assenza di un accertamento ufficiale di cattiva condotta.