Exa-cel, un anno dopo: dalla terapia genica all’esperienza clinica

A un anno dall’8 ottobre 2025, data in cui exa-cel è diventata rimborsabile in Italia, è tempo di un primo bilancio. Prima terapia basata sulla tecnologia CRISPR-Cas9 per la beta-talassemia trasfusione-dipendente e l’anemia falciforme, già autorizzata in Europa nel febbraio 2024, exa-cel offre a una parte dei pazienti una possibilità terapeutica prima impensabile: “L’arrivo di una terapia all’interno del Ssn ne sancisce l’utilizzabilità”, osserva Francesco Arcioni, ematologo dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, tra i primi centri italiani ad aver trattato un paziente con anemia falciforme.

L’esperienza clinica nazionale è ancora contenuta, ma il primo anno ha già permesso di misurarsi con le opportunità e la complessità di portare questa innovazione nella pratica clinica.

Scardinare la malattia dalle basi

Beta-talassemia e anemia falciforme sono malattie ereditarie del sangue accomunate da alterazioni dell’emoglobina, la proteina che trasporta l’ossigeno nell’organismo. Nella prima, la produzione delle catene beta dell’emoglobina è ridotta o assente, causando un’anemia che nelle forme più gravi richiede trasfusioni regolari. Nella seconda, un’anomalia della beta-globina determina la produzione di emoglobina S, che deforma i globuli rossi e favorisce crisi vaso-occlusive dolorose, oltre a danni a diversi organi.

Exa-cel (exagamglogene autotemcel) agisce su un meccanismo comune alle due patologie. Nel concreto, le cellule staminali ematopoietiche del paziente vengono modificate in laboratorio con la tecnologia CRISPR-Cas9, intervenendo su una regione regolatoria del gene BCL11A per riattivare la produzione di emoglobina fetale; questa può compensare il deficit di emoglobina funzionale nella beta-talassemia e contrastare la cosiddetta falcizzazione dei globuli rossi nell’anemia falciforme. Non si tratta più, insomma, di controllare soltanto le manifestazioni della patologia: “Andiamo ad agire alla base, provando a cambiare la storia di due malattie congenite”, spiega Arcioni. I risultati degli studi clinici mostrano che, nella beta-talassemia, 55 su 56 pazienti valutabili hanno raggiunto l’indipendenza dalle trasfusioni per almeno 12 mesi. Nell’anemia falciforme, tutti i 45 pazienti valutabili sono rimasti liberi da crisi vaso-occlusive severe per almeno un anno.

Non tutti i pazienti, però, possono accedere al trattamento. In Italia la rimborsabilità è limitata alla fascia di età 12-35 e la candidatura richiede una valutazione approfondita delle condizioni cliniche. Exa-cel comporta una chemioterapia mieloablativa prima della reinfusione delle cellule modificate, con rischi che possono essere particolarmente rilevanti in presenza di danni cardiaci, renali o epatici.

Come cambia la vita dei pazienti

Per chi convive con la beta-talassemia trasfusione-dipendente, le trasfusioni sono un appuntamento fisso. Partire per un viaggio, per esempio, può voler dire dover trovare in anticipo un centro dove effettuare le trasfusioni; nei giorni a ridosso della seduta successiva, quando l’emoglobina scende e ci si può sentire sempre più stanchi, può essere necessario mettere in standby le proprie attività, dal lavoro a un semplice concerto con gli amici. Raggiungere l’indipendenza dalle trasfusioni vuol dire allora molto più che migliorare un parametro clinico ma fare programmi senza dover continuamente misurarsi con la malattia.

Per chi ha l’anemia falciforme, invece, il cambiamento può significare non dover più affrontare le crisi vaso-occlusive severe, con il dolore e i ripetuti ricoveri che possono comportare.

Un’unica somministrazione, ma un trattamento complesso

Exa-cel viene somministrata una sola volta, ma richiede una preparazione che può durare diversi mesi. Si comincia con la mobilizzazione e la raccolta delle cellule staminali ematopoietiche, che vengono inviate a un laboratorio specializzato per essere modificate con CRISPR-Cas9. Dopo i controlli di qualità, le cellule tornano al centro clinico, dove il paziente viene sottoposto a una chemioterapia mieloablativa per preparare il midollo osseo a riceverle. Seguono l’infusione, il ricovero fino al recupero ematologico e un follow-up fino a 15 anni, necessario anche per monitorare eventuali effetti tardivi della terapia.

La chemioterapia di condizionamento è uno dei passaggi più delicati, per i rischi immediati, tra cui infezioni, sanguinamenti e tossicità d’organo, ma anche per le possibili conseguenze a lungo termine, per esempio sulla fertilità.

Come ricorda Arcioni, chi convive con una beta-talassemia o un’anemia falciforme può continuare a essere seguito con le terapie già disponibili: sottoporsi a exa-cel è dunque una possibilità che va ponderata, tenendo conto delle condizioni cliniche, dell’impatto della malattia sulla qualità della vita e della disponibilità ad affrontare un trattamento impegnativo.

Ospedale di Perugia, apripista della terapia

Tra i primi pazienti italiani trattati con exa-cel per l’anemia falciforme c’è un ventitreenne seguito dall’équipe di Perugia, che ha potuto prendere parte al programma di accesso precoce. Prima della terapia aveva quattro o cinque crisi importanti all’anno, che richiedevano ricoveri anche di diverse settimane nonostante le cure.

Non sono mancate le difficoltà. Il primo tentativo di raccolta delle cellule staminali, la cosiddetta aferesi, non ha dato risultati soddisfacenti: “È andata proprio male, sia come raccolta che come performance produttiva”, ricorda Arcioni. Il secondo tentativo è invece riuscito. Delicata anche la fase immediatamente successiva alla chemioterapia, durante la quale il paziente è stato piuttosto male.

Ma il recupero è stato rapido: nel giro di un mese e mezzo il ragazzo aveva superato la fase più impegnativa del trattamento e, secondo quanto riferisce Arcioni, da allora non ha più avuto crisi vaso-occlusive. Qualche tempo dopo il medico lo ha visto per caso in giro, insieme agli amici. Non si è avvicinato, per rispettarne la riservatezza, ma quella scena gli è rimasta impressa: “Vederlo in quel modo è stata veramente una grande emozione”.

La rete che rende tutto possibile

L’esperienza di Perugia racconta anche anche quanto lavoro ci sia dietro le quinte. Un centro che offre exa-cel entra infatti a far parte della catena produttiva del medicinale: deve raccogliere le cellule staminali, garantirne la qualità e gestire i passaggi di modifica genetica e successiva reinfusione. Per farlo sono necessarie competenze specifiche, procedure rigorose e accreditamenti.

Il lavoro comincia dal centro di cura delle emoglobinopatie che segue abitualmente il paziente, dove si valuta la possibilità di accedere alla terapia. La gestione passa quindi al centro trapianti, che coordina la raccolta delle cellule, i rapporti con l’azienda produttrice e la somministrazione. Dopo il trattamento, il paziente torna progressivamente al centro di riferimento per il follow-up. Tra le figure coinvolte ci sono anche gli specialisti dell’aferesi e la farmacia ospedaliera, che, spiega Arcioni, svolge un ruolo importante già nelle procedure necessarie all’accreditamento del centro.

Particolarmente delicata è la raccolta delle cellule staminali: ne servono quantità molto superiori a quelle normalmente richieste per un trapianto autologo convenzionale. “L’aferesi è la parte più complicata”, osserva Arcioni, sottolineando la competenza richiesta agli operatori per ottenere cellule sufficienti e di qualità adeguata senza compromettere la sicurezza del paziente.

A rendere possibile tutto questo contribuiscono anche le direzioni ospedaliere e le Regioni. Arcioni riconosce in particolare il sostegno ricevuto dall’Azienda Ospedaliera di Perugia e dalla Regione Umbria, che ha consentito al centro di avviare il programma e di accogliere anche pazienti provenienti da altre regioni.

Nota per il futuro: garantire la continuità dell’innovazione

Se il primo anno di rimborsabilità ha segnato un traguardo importante, l’attenzione è ora rivolta alla capacità di garantire nel lungo periodo l’accesso a exa-cel. L’inclusione della terapia nei meccanismi di rimborso rappresenta un investimento rilevante da parte del Servizio sanitario nazionale a favore dell’innovazione terapeutica. Pur trattandosi di una terapia dai costi elevati – sia per le caratteristiche della procedura sia per l’assistenza ad essa legata – sarà fondamentale preservare questo impegno per assicurare continuità ai pazienti e permettere a un numero sempre maggiore di persone di accedere a un trattamento che può cambiare radicalmente la loro vita.