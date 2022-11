Fondo globale contro Hiv, malaria e tubercolosi: in arrivo dall’Italia un contributo da 185 milioni (in tre anni)

|

Redazione AboutPharma

L’Italia prosegue la propria battaglia contro Hiv, tubercolosi e malaria. A confermarlo è la premier italiana Giorgia Meloni. Intervenuta nel corso del G20 a Bali, Meloni ha dichiarato: “Sono felice di annunciare il nostro nuovo contributo di 185 milioni di euro (in tre anni, ndr) al Global Fund per sconfiggere l’Hiv, la tubercolosi e la malaria. Con questo nuovo contributo, l’Italia avrà donato più di un miliardo e mezzo di dollari al Global Fund. Siamo tra i primi dieci donatori e continueremo a contribuire alla lotta contro queste tre piaghe”. A settembre scorso l’Ue aveva rimpinguato il fondo con un contributo da 715 milioni di euro.

L’Italia è stato un convinto partner e sostenitore del Global Fund sin dalla sua costituzione, svolgendo un ruolo cruciale nella creazione del Global Fund al G8 di Genova nel 2001. Il primo incontro dei donatori per il finanziamento del Global Fund si svolse a Roma nel 2005 sotto gli auspici del governo italiano, e il ventesimo anniversario del Global Fund è stato co-ospitato dall’Italia durante la presidenza italiana del G20, nel 2021. L’Italia è tuttora un donatore fondamentale, e il nono maggior donatore pubblico del Global Fund.

Le congratulazioni

Il Global Fund si congratula con l’Italia p, risorse che aiuteranno il mondo a tornare sulla giusta rotta per sconfiggere Hiv, Tbc e malaria come minacce alla salute pubblica entro il 2030, mitigare l’impatto devastante della pandemia di Covid-19 negli ultimi due anni e costruire sistemi sanitari solidi e resilienti. L’impegno dell’Italia rappresenta un aumento del 15% rispetto a quanto contribuito nel precedente triennio.

L’Unione Europea e gli Stati Membri, come Team Europe, rappresentano uno dei principali donatori del Global Fund, con un impegno complessivo pari al 35% degli impegni totali. L’impegno italiano è parte del supporto collettivo del Team Europe. “Il governo italiano sta dimostrando con fermezza il proprio impegno per eradicare Hiv, Tbc e malaria entro il 2030 e rafforzare e rendere più resilienti i sistemi sanitari per supportare i paesi ad affrontare meglio le future pandemie” ha detto Peter Sands, direttore esecutivo del Global Fund. “Siamo estremamente grati all’Italia per il suo straordinario supporto, che aiuterà a salvare altri milioni di vite”.

Record di finanziamenti

Questo nuovo impegno si aggiunge alla cifra da record – 14,25 miliardi di dollari – raccolti dal Global Fund lo scorso settembre a New York in occasione della conferenza del settimo rifinanziamento, e ad altri impegni significativi annunciati di recente per il prossimo triennio. Il Board del Global Fund, che si riunisce dal 15 al 17 novembre 2022, approverà le risorse complessive che saranno stanziate per i paesi a basso e medio reddito nel periodo 2023-2025.