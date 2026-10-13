Hiv e aderenza terapeutica: la virologia negativa non basta senza continuità di cura

Nella gestione dell’infezione da Hiv, l’aderenza terapeutica rappresenta un fattore decisivo per il successo clinico a lungo termine.

I dati più recenti sul contesto italiano delineano un quadro articolato, con il comportamento individuale che si intreccia con la percezione dei clinici. Una recente indagine condotta su medici (cinquanta) e pazienti (101) ha fatto emergere dinamiche quotidiane molto significative.

Circa il cinquanta per cento delle persone intervistate riferisce infatti di dimenticare la terapia, sebbene nella maggior parte dei casi la frequenza dichiarata sia inferiore a una volta al mese. Sul versante degli infettivologi emerge tuttavia una marcata eterogeneità nel definire operativamente la “non aderenza”.

Una quota di specialisti identifica il problema solo in presenza di omissioni frequenti delle dosi previste. Diversi altri clinici considerano invece critiche anche dimenticanze sporadiche o assunzioni mancate in modo saltuario.

Tassi virologici elevati e bisogni insoddisfatti

Ulteriori evidenze sul territorio nazionale giungono dai risultati dello studio Positive Perspectives 3 (promosso da ViiV Healthcare). L’indagine ha analizzato un campione di 152 persone con Hiv in terapia antiretrovirale residenti in Italia. I partecipanti hanno riportato alti tassi di soppressione della carica virale. Tuttavia, quasi la metà del campione ha segnalato un’aderenza subottimale, associata in modo significativo al sesso femminile e a un avvio tardivo del trattamento antiretrovirale.

Nonostante la maggior parte delle persone esprima un’elevata fiducia nei propri operatori sanitari, molti partecipanti valutano il proprio stato di salute percepito da “discreto” a “scarso”. Indicati diversi margini di miglioramento sia nella propria assistenza sia nei regimi terapeutici.

In merito a questi riscontri, Davide Moschese, infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano e co-autore dell’indagine, afferma: “Questi risultati ci confermano che non basta avere terapie efficaci: dobbiamo rendere il percorso di trattamento e cura più vicino ai bisogni reali delle persone. Superando, laddove necessario, i limiti della quotidianità”.

La necessità della continuità assistenziale

Ottenere una carica virale non dosabile è un traguardo fondamentale per azzerare la replicazione e il rischio di trasmissione del virus, secondo il principio U=U (Undetectable = Untransmittable).

Tuttavia, il riscontro di una virologia negativa non permette di allentare l’attenzione sulla continuità del trattamento. La letteratura scientifica articola infatti la gestione dell’Hiv in due dimensioni distinte, ma strettamente complementari. La prima è la retention in treatment: intesa come la persistenza nel trattamento antiretrovirale e la sua corretta assunzione nel tempo. La seconda è la retention in care: ovvero la continuità della presa in carico assistenziale attraverso visite programmate, monitoraggi laboratoristici e la relazione costante con l’intera équipe medica.

Se lette insieme, queste due dimensioni chiariscono che l’aderenza non coincide con il semplice gesto farmacologico. Si tratta invece di un vero e proprio costrutto sociodinamico che riflette la complessità clinica, organizzativa e relazionale dell’intero percorso di cura.

Commentando l’importanza dell’organizzazione sanitaria, Stefano Rusconi, primario di malattie infettive dell’Ospedale Civile Legnano e associato di malattie infettive all’Università degli Studi di Milano, aggiunge: “L’indagine ci mostra con chiarezza che l’aderenza non è è soltanto una questione di pillole prese o dimenticate, ma il risultato di un percorso di cura che coinvolge il sistema sanitario, le persone con Hiv e le loro reti di supporto. Alla luce dei dati raccolti, dobbiamo lavorare di più sulla continuità di relazione, sull’ascolto dei bisogni e su modelli organizzativi che facilitino la retention in care”.

Le prospettive dell’innovazione e il valore della sostenibilità

Un supporto determinante per superare la stanchezza da somministrazione quotidiana deriva dalle nuove opzioni farmacologiche antiretrovirali a lento rilascio iniettabili.

Su questo fronte, Antonella Castagna, primario di malattie infettive dell’Irccs Ospedale San Raffaele e ordinaria di malattie infettive all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, sottolinea: “Con questi farmaci abbiamo ora tutti gli elementi per ridurre in modo significativo la circolazione del virus”.

La partita si gioca nel coinvolgimento attivo delle persone vulnerabili. “Parliamo – chiarisce l’esperta – di coloro che per diverse ragioni non trovano una risposta completa nella terapia orale, non riescono a inibire stabilmente la replicazione del virus o rischiano di effettuare la prevenzione dell’infezione in modo irregolare. È in questo contesto che bisogna intervenire proattivamente offrendo opzioni farmacologiche che garantiscano aderenza”.

L’investimento di Viiv healthcare per favorire l’aderenza terapeutica

A completamento delle iniziative sul tema, ViiV Healthcare Italia ha messo a disposizione sul proprio portale web la nuova sezione informativa denominata “Aderenza in Hiv”.

Questo spazio digitale si propone di offrire a clinici e persone con Hiv una fotografia aggiornata del contesto italiano, mettendo a sistema raccomandazioni internazionali, evidenze scientifiche e percezioni reali raccolte sul campo. L’iniziativa nasce in stretta coerenza con gli obiettivi della Strategia Globale contro l’Aids 2026-2031 di Unaids.