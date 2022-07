I lipidi nel sangue possono individuare chi è a rischio di diabete e malattia cardiovascolare

Uno studio sostenuto in parte dal progetto Prevent-2024, finanziato dall’Unione europea, ha scoperto che la misurazione simultanea di decine di lipidi nel sangue può contribuire alla previsione del rischio di sviluppare diabete di tipo 2 o malattia cardiovascolare decenni prima della loro comparsa. Per individuare i soggetti ad alto rischio con largo anticipo i medici potranno usare la profilazione lipidomica e in base ai risultati raccomandare cambiamenti a livello di dieta e stile di vita prima dell’insorgenza della malattia, riducendone così l’onere sociale e sanitario.

Lo studio sui lipidi

Attualmente le linee guida per identificare le persone a rischio di sviluppare diabete o malattia cardiovascolare, si basano sulla ricerca delle lipoproteine ad alta e bassa densità (ossia le due principali tipologie di colesterolo) nel sangue. Il sangue però contiene molti più lipidi che potrebbero aiutare nelle previsioni del rischio. Pertanto, per verificare se la misurazione di una più vasta gamma di lipidi ematici è davvero in grado di rendere più precisa la previsione dei rischi, un team di ricercatori proveniente da Germania e Svezia ha combinato genetica, lipidomica e diagnostica clinica convenzionale per analizzare i dati ricavati da campioni del sangue di 4 067 partecipanti a uno studio chiamato Malmö Diet and Cancer-Cardiovascular Study (ovvero studio cardiovascolare sulla dieta e il cancro di Malmö).

I soggetti coinvolti, cittadini svedesi sani di mezza età (compresa tra i 46 e i 68 anni), sono stati arruolati dal 1991 al 1994 e seguiti sino al 2015. Nel corso del periodo di follow-up, il 13,8 % dei partecipanti ha sviluppato il diabete di tipo 2 mentre il 22 % ha registrato l’insorgenza della cardiopatia coronarica, è stato colpito da ictus o è deceduto come conseguenza di un evento cardiovascolare.

Punteggi di rischio lipidomico

Mediante l’applicazione di un approccio di apprendimento automatico alle misurazioni ottenute al basale, quando i partecipanti erano sani, i ricercatori hanno calcolato diversi punteggi di rischio lipidomico per il diabete di tipo 2 e le malattie cardio vascolari per poi utilizzarli al fine di raggruppare i diversi soggetti in gruppi di rischio differenti.

I punteggi erano basati sulla quantificazione di 184 concentrazioni di specie o sottospecie di lipidi. In confronto alle medie dei gruppi, il rischio di insorgenza di diabete di tipo 2 nel gruppo a rischio più elevato ha registrato una percentuale equivalente al 37 %, ovvero un aumento del rischio pari al 168 per cento. Mentre il rischio di sviluppare malattia cardiovascolare nel gruppo a maggior rischio ha raggiunto il 40,5%, ovvero un incremento dell’84%.

Rischio lipodomico e genetico

Si è osservato che i gruppi a rischio più basso incorrevano in rischi notevolmente ridotti, ovvero una diminuzione del 77 % per il diabete di tipo 2 e del 53 % per la malattia cardiovascolare, in raffronto ai tassi medi dei casi, rispettivamente del 13,8% e del 22%. Inoltre, è sembrata sussistere una connessione solamente marginale tra il rischio lipidomico e quello genetico, “a indicare che le varianti lipidomiche e genetiche possono costituire fattori di rischio ampiamente indipendenti per il diabete di tipo 2 e la malattia cardiovascolare”, come riporta lo studio.

Prevenzione precoce

I risultati suggeriscono che la profilazione lipidomica può consentire di individuare le persone ad alto rischio di sviluppare diabete di tipo 2 e la malattia cardiovascolare con anni di anticipo rispetto all’insorgenza di tali patologie. “Il rischio lipidomico, ricavato da un’unica misurazione effettuata mediante spettrometria di massa che è sia rapida, sia economica, potrebbe estendere la tradizionale valutazione dei rischi basata sui test clinici”, riporta a Science Daily il primo autore dello studio, Chris Lauber dell’azienda tedesca Lipotype.

Sviluppi futuri

Inoltre, i singoli lipidi presenti nel sangue potrebbero essere la conseguenza, oppure prestarsi a, una vasta gamma di processi metabolici potenzialmente significativi a livello individuale in qualità di marcatori di tali processi. Qualora quest’ipotesi fosse verificata, secondo Lauber il lipidoma potrebbe fornire indizi molto al di là del rischio di sviluppare diabete e malattia cardiovascolare. Conclude Lauber: “Rafforzare la prevenzione delle patologie è uno sforzo globale congiunto caratterizzato da molte sfaccettature. Abbiamo dimostrato che la lipidomica può ampliare il nostro kit di strumenti per l’individuazione precoce dei soggetti che corrono un rischio elevato di sviluppare diabete e malattie cardiovascolari”.