Il Chmp raccomanda Ebvallo, terapia allogenica a base di cellule T per raro tumore del sangue

Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha raccomandato l’approvazione da parte della Commissione europea di Ebvallo (tabelecleucel), terapia sviluppata da Atara Biotherapeutics in partnership con Pierre Fabre. Il trattamento è indicato in monoterapia per i pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a due anni con malattia linfoproliferativa post-trapianto positiva al virus di Epstein‑Barr (Ptld Ebv+), recidivante o refrattaria, che hanno ricevuto almeno una terapia precedente. Per i pazienti sottoposti a trapianto di organi solidi, la terapia precedente include la chemioterapia a meno che la chemioterapia non sia inappropriata.

La malattia linfoproliferativa post-trapianto positiva al virus di Epstein‑Barr

La Ptld Ebv+ è una neoplasia ematologica rara, acuta e potenzialmente mortale che si verifica dopo il trapianto quando l’attività dei linfociti T di un paziente è compromessa dall’immunosoppressione. Può avere un impatto sui pazienti che hanno subito un trapianto di organi solidi (Sot) o un trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche (Hct). Una scarsa sopravvivenza mediana di 0,7 mesi e 4,1 mesi per Hct e Sot, rispettivamente, è stata segnalata nei pazienti con Ptld Ebv+ per i quali rituximab ± chemioterapia ha fallito, sottolineando la significativa necessità di nuove opzioni terapeutiche efficaci, sicure e ad azione rapida.

La prima terapia con cellule T allogeniche

Ebvallo è un’immunoterapia allogenica a base di cellule T che mira ed elimina le cellule infette da Ebv in modo Hla-limitato. “Il parere positivo del Chmp di oggi è un importante passo avanti per il prodotto first-in-class di Atara contro un tumore ultra raro e aggressivo senza terapie approvate. Fornisce al contempo un’ulteriore convalida per la nostra piattaforma di cellule T Ebv allogeniche”, ha affermato Pascal Touchon, Presidente e amministratore delegato di Atara. “Se approvato, Ebvallo sarà in assoluto la prima terapia con cellule T allogeniche e ha il potenziale per cambiare il paradigma di trattamento per i pazienti con Ptld Ebv+ recidivante o refrattario che devono affrontare una prognosi sfavorevole e una sopravvivenza mediana scarsa da poche settimane a pochi mesi”.

Lo studio cardine

L’opinione positiva del Chmp si basa sui risultati dello studio fondamentale di Fase 3 ALLELE. In questo studio, Ebvallo ha dimostrato un profilo rischio-beneficio favorevole.

“Tutti i pazienti sottoposti a trapianto sono a rischio di sviluppare Ptld Ebv+ durante la loro vita e, in tal caso, quelli che non rispondono al trattamento iniziale hanno poche opzioni di trattamento” ha affermato Sylvain Choquet, capo del dipartimento di ematologia clinica di Pitié -Salpêtrière, APHP, Francia. “C’è un urgente bisogno insoddisfatto di terapie efficaci per questa rara malattia linfoproliferativa a cellule B, con i dati dello studio cardine che dimostrano il potenziale di Ebvallo per cambiare il trattamento del Ptld Ebv+ recidivante o refrattario e fornire una soluzione terapeutica tanto necessaria per entrambi pazienti e medici”.

Approvazione entro il 2022

Con il parere positivo del Chmp, l’approvazione da parte della Ce della domanda di autorizzazione all’immissione in commercio (Maa) di Ebvallo è prevista entro la fine del 2022. Se concesse dalla Ce, le autorizzazioni all’immissione in commercio centralizzate sarebbero valide in tutti gli Stati membri dell’Ue così come Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Inoltre, la Maa sarà depositata presso l’Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari (Mhra) nel Regno Unito ai sensi della Decision Reliance Procedure della Ce con un’approvazione prevista entro la fine del 2022. In base a un accordo di collaborazione esistente, Pierre Fabre guiderà tutte le attività di commercializzazione e distribuzione in Europa e selezionerà altri mercati oltre alle attività mediche e normative dopo l’anticipata approvazione Maa in Europa.

Breakthrough Therapy

La terapia cellulare ha ottenuto la designazione Breakthrough Therapy per il trattamento della malattia linfoproliferativa associata all’Ebv refrattaria al rituximab dalla Food and Drug Administration (Fda) statunitense e la designazione di farmaco orfano negli Stati Uniti. Nell’Unione europea ha ricevuto la designazione Prime dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema) per il trattamento di pazienti affetti da Ptld associato a Ebv nell’ambito del trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche che hanno fallito con rituximab e la designazione di farmaco orfano.