Innovazione in psichiatria, quattro ostacoli frenano l’Europa: l’Ecnp lancia una coalizione per superarli

Rigidità regolatoria, criteri di valutazione delle tecnologie sanitarie poco adatti alle specificità dei disturbi mentali, mancato riconoscimento dei nuovi meccanismi d’azione e politiche dei prezzi che disincentivano i lanci. Sono le quattro barriere individuate dall’European College of Neuropsychopharmacology (Ecnp), che proprio per superare questi ostacoli, insieme a persone con esperienza diretta, società scientifiche e altri stakeholder, ha lanciato l’European coalition for mental health medicines innovation (Eu-Mic).

Si tratta di un’iniziativa multi-stakeholder volta a colmare il crescente divario di innovazione in campo psichiatrico in Europa e a garantire ai pazienti un accesso equo a trattamenti innovativi, efficaci e sicuri.

“L’Europa ha costruito un sistema che penalizza l’innovazione, e sono i pazienti a pagarne il prezzo” ha dichiarato Andreas Reif, presidente dell’Ecnp. “Non possiamo accettare un futuro in cui alle persone europee affette da gravi disturbi mentali vengano negati trattamenti efficaci, anche meglio tollerati rispetto a quelli più datati, già disponibili in altre parti del mondo”.

Un divario importante

L’Europa sta affrontando una crisi della salute mentale con un impatto enorme a tutti i livelli della società. Un europeo su sei convive con un disturbo mentale grave e uno su tre non riceve un trattamento adeguato. Ogni anno, 50.000 europei muoiono per suicidio, che rappresenta oggi la principale causa di morte tra i giovani di età compresa tra 15 e 29 anni. Il costo economico supera i 600 miliardi di euro all’anno, pari al 4% del Pil dell’Unione europea.

Allo stesso tempo, però, l’Europa sta accumulando un ritardo significativo rispetto all’innovazione a livello globale. Negli ultimi dieci anni (2016-2025), la Food and drug administration (Fda) statunitense ha approvato 38 nuovi farmaci psichiatrici per sette indicazioni terapeutiche, mentre l’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ne ha approvati soltanto 11. Di questi, solo tre hanno ottenuto la rimborsabilità nei cinque maggiori mercati europei (Germania, Francia, Spagna, Italia e Paesi Bassi). Diverse terapie innovative, comprese quelle caratterizzate da meccanismi d’azione completamente nuovi, non sono state neppure sottoposte alla valutazione dell’Ema.

Un sistema che rischia di ostacolare l’innovazione

Eu-Mic ha giù individuato le quattro barriere strutturali che contribuiscono al declino dell’innovazione in Europa:

1. Rigidità regolatoria: l’Ema richiede studi di durata maggiore e si basa su misure di efficacia ormai superate, che sottovalutano risultati importanti per i pazienti, come la tollerabilità, il funzionamento nella vita quotidiana, la qualità di vita e il recupero a lungo termine.

2. Discriminazione nella valutazione delle tecnologie sanitarie (Hta): i principali organismi europei di Hta richiedono studi di confronto diretto (head-to-head) che risultano inappropriati per disturbi psichiatrici caratterizzati da una notevole eterogeneità, attribuendo al contempo un valore insufficiente alla sicurezza, alla tollerabilità e agli esiti osservati nella pratica clinica reale.

3. Mancato riconoscimento dell’innovatività: i nuovi meccanismi d’azione non vengono presi in considerazione, un problema particolarmente rilevante alla luce dell’eterogeneità dei disturbi mentali.

4. Politiche dei prezzi che disincentivano l’innovazione: i bassi prezzi di riferimento europei e la politica statunitense del Most Favoured Nation rendono economicamente poco interessante il lancio di nuovi farmaci psichiatrici in Europa.

Già oggi questi ostacoli hanno impedito a terapie promettenti, compresi farmaci con nuovi meccanismi d’azione per il trattamento della schizofrenia e del disturbo depressivo maggiore di raggiungere i pazienti europei.

Cambiare le politiche

È in questo contesto che Eu-Mic opererà con un programma che si svilupperà nell’arco di tre anni. Tra le priorità figurano l’identificazione degli ostacoli che impediscono l’introduzione dei nuovi trattamenti nei sistemi europei di autorizzazione e rimborso e la produzione di nuove evidenze sul costo dei disturbi mentali non adeguatamente trattati e sul valore delle terapie moderne.

La coalizione intende inoltre documentare le disparità tra salute mentale e salute fisica nei processi decisionali, promuovere un confronto con autorità regolatorie, organismi di Hta, assicuratori, clinici e decisori politici e favorire l’adozione dei nuovi trattamenti attraverso iniziative di formazione rivolte a medici e pazienti. Un ulteriore obiettivo è preparare i sistemi sanitari europei all’arrivo di approcci di nuova generazione, tra cui quelli riconducibili alla psichiatria di precisione.

Un blocco dell’inovazione in psichiatria

“Il trattamento della depressione non può continuare a essere un processo per tentativi ed errori” ha dichiarato Sven Ganter, che convive con una depressione ricorrente da oltre vent’anni ed è membro del consiglio direttivo della Frankfurt Alliance Against Depression. “I pazienti possono perdere mesi tra cambiamenti di terapia, effetti collaterali e attese prima che un trattamento inizi a funzionare. Inoltre, l’obiettivo della cura deve essere una vera guarigione, non soltanto una riduzione dei punteggi nelle scale di valutazione dei sintomi. Abbiamo bisogno di trattamenti migliori e più personalizzati, che aiutino le persone a riprendere in mano la propria vita”.

Sulla stessa linea Celso Arango, presidente eletto dell’European psychiatric association (Epa), secondo cui “Eu-Mic non è soltanto un progetto, ma un campanello d’allarme”. “L’Europa – conclude – non può continuare ad avanzare inconsapevolmente verso un blocco dell’innovazione in psichiatria”.