Intolleranze alimentari: un vademecum per contrastare autodiagnosi e falsi miti

Intolleranze alimentari, allergie, sensibilità al glutine, disturbi gastrointestinali funzionali. Quando si parla di reazioni avverse al cibo, il rischio di sovrapporre condizioni molto diverse tra loro è elevato. Il risultato è un numero crescente di persone che modificano autonomamente la propria alimentazione, si sottopongono a test privi di validazione scientifica o iniziano diete restrittive senza una reale indicazione clinica. Per fare chiarezza su un tema sempre più presente nella pratica quotidiana di medici e farmacisti, Helyx ed EG Stada hanno organizzato un board multidisciplinare finalizzato all’elaborazione di un vademecum operativo destinato ai farmacisti. Il documento punta a fornire strumenti concreti per orientare il sospetto diagnostico, contrastare la diffusione delle false credenze e favorire percorsi basati sulle evidenze. Le intolleranze alimentari tra percezione e realtà Uno dei primi temi affrontati dagli esperti riguarda la distanza tra la percezione del fenomeno e la sua reale dimensione epidemiologica. Se nella popolazione è diffusa l’idea che le intolleranze alimentari siano in costante aumento, la letteratura scientifica restituisce un quadro molto più articolato. “Il termine intolleranza funziona oggi da ombrello che raccoglie condizioni dalla fisiopatologia estremamente eterogenea, generando equivoci fin dal primo contatto con il paziente”, osserva Alessandro Colletti, farmacologo dell’Università di Torino e segretario nazionale della Società italiana formulatori in nutraceutica (SIFNut). Una distorsione che, secondo Damiano Galimberti, medico dietologo e presidente della International Longevity Science Association, emerge in modo evidente sul fronte del glutine: “A fronte di una prevalenza ridotta di celiachia, una massa molto più ampia di persone si autodefinisce con una gluten sensitivity alimentata dalla moda, senza alcuna base diagnostica”. Le conseguenze possono essere tutt’altro che trascurabili. Come ricorda Alberto Martelli, già direttore della struttura di Allergologia pediatrica dell’ospedale di Garbagnate Milanese, eliminare alimenti senza indicazione clinica può produrre effetti controproducenti. “Chi sospende il lattosio per settimane riduce l’attività della lattasi e, alla successiva re-esposizione, sviluppa sintomi che rafforzano il convincimento erroneo di essere intollerante”.

Il sospetto diagnostico parte dall’anamnesi (e non dai sintomi isolati) Il messaggio condiviso dagli specialisti è chiaro: il sospetto di una reazione avversa agli alimenti non può basarsi sulla presenza di sintomi aspecifici, ma deve nascere dalla loro ripetibilità e dalla relazione temporale con l’assunzione di uno specifico alimento. Secondo Cesare Liberali, medico di medicina generale dell’Ats Città Metropolitana di Milano, negli ultimi anni “il marketing sanitario ha convinto un numero crescente di persone di essere malate: così il cibo diventa il bersaglio naturale di malesseri aspecifici come stanchezza o difficoltà a dimagrire”. Per questo, sottolinea, “il sintomo non equivale alla diagnosi” e dietro disturbi apparentemente funzionali può nascondersi una patologia organica che richiede un corretto inquadramento clinico. Fondamentale è anche distinguere fin dall’inizio tra allergia e intolleranza. “Esiste una confusione terminologica diffusa, con pazienti che si dichiarano allergici al lattosio, che è uno zucchero e non può evocare una risposta IgE-mediata”, ricorda Francesca Racca, allergologa e immunologa dell’Humanitas Gavazzeni di Bergamo. Martelli sintetizza così il principio guida: “Il trigger diagnostico deve essere rappresentato da sintomi ripetuti con chiara associazione temporale all’ingestione, non dalla singola manifestazione acuta”.

Stop agli esami diagnostici senza validazione scientifica Uno dei messaggi più netti emersi dal board riguarda l’appropriatezza diagnostica. Gli esperti ribadiscono che la diagnosi deve basarsi esclusivamente su metodiche validate, mentre test come biorisonanza, analisi del capello e altre procedure prive di evidenze scientifiche non dovrebbero trovare spazio nella pratica clinica. Come spiega Mirko Tarocchi, responsabile del Centro di riferimento regionale per la celiachia dell’adulto dell’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi di Firenze, ogni percorso deve partire da una corretta anamnesi. “Se il paziente correla i sintomi al consumo di latticini, si parte dal breath test al lattosio: così da misurare il malassorbimento, non l’intolleranza”. Quando invece non emerge un alimento specifico, può essere opportuno approfondire la presenza di una sovracrescita batterica del tenue (Sibo), ricorrendo ai breath test al glucosio o al lattulosio. Tarocchi invita però alla cautela nell’interpretazione di esami oggi molto richiesti, come quelli sul microbiota intestinale: “La fotografia del Dna microbico non dice nulla sulla localizzazione dei batteri. Nella Sibo il problema non è quali batteri ci sono, ma il fatto che colonizzano il tenue anziché il colon”. Un altro errore frequente è iniziare una dieta di esclusione prima di aver completato il percorso diagnostico. “Molti pazienti sperimentano un beneficio iniziale dovuto alla riduzione generale dei carboidrati fermentabili e finiscono per attribuirlo erroneamente all’eliminazione di uno specifico alimento”, osserva Tarocchi. Anche Racca richiama l’attenzione sui rischi delle diete “fai da te” protratte nel tempo. Eliminare un alimento per anni senza una diagnosi può infatti rendere negativi i test IgE specifici, compromettendo la possibilità di arrivare a una diagnosi corretta. Sul fronte della genetica, Galimberti invita invece a limitare il ricorso ai test alle situazioni realmente utili: “Al di fuori dell’ambito specialistico, il test del gene della lattasi rappresenta oggi l’unica indagine genetica con una reale applicabilità clinica”.

L’importanza dell’appropriatezza nella supplementazione enzimatica Una volta ottenuta una diagnosi, l’obiettivo non è l’eliminazione indiscriminata degli alimenti, ma una gestione personalizzata dell’alimentazione. In questo contesto la supplementazione enzimatica può rappresentare uno strumento utile, purché sia scelta e utilizzata in modo appropriato. Uno dei messaggi emersi dal board riguarda proprio la qualità degli integratori. Come ricorda Alessandro Colletti, dal punto di vista normativo gli integratori alimentari sono alimenti e non farmaci: questo significa che la loro presenza sul mercato non implica automaticamente l’esistenza di studi clinici a supporto dell’efficacia. Per questo motivo la valutazione del prodotto ricade sul professionista sanitario. Secondo Colletti, “la qualità di un supplemento enzimatico dipende da almeno tre fattori: la materia prima, che deve garantire la stabilità dell’enzima; la formulazione, che influenza il contatto tra enzima e substrato alimentare; e la stabilità nel tempo, poiché l’attività enzimatica può ridursi significativamente durante la conservazione se il prodotto non è adeguatamente formulato”. Anche il dosaggio richiede attenzione. “Il parametro rilevante non è il quantitativo espresso in milligrammi, ma l’attività biologica misurata in unità standardizzate, come le Fcc”, sottolinea Tarocchi. Per la lattasi esiste un claim europeo riferito a 4.500 Fcc per pasto contenente lattosio. Ma nella pratica clinica, soprattutto nei pazienti con deficit marcato, possono essere necessari dosaggi superiori (anche nell’ordine di 10-15 mila Fcc). Gli esperti invitano inoltre a distinguere tra supplementi con un razionale biologico specifico e prodotti multi-enzimatici proposti come soluzione generica ai disturbi digestivi. La specificità tra enzima e substrato rappresenta infatti un principio fondamentale: miscele di enzimi prive di una precisa indicazione clinica non possono sostituire un intervento mirato. Durante il confronto è stato approfondito anche il ruolo delle prolil-endoproteasi, gli unici enzimi per i quali sono disponibili studi clinici controllati sulla degradazione del peptide immunogenico del glutine. Secondo Tarocchi, queste peptidasi possono trovare impiego in situazioni selezionate, come nei pazienti con sensibilità al glutine non celiaca o durante la reintroduzione graduale del glutine dopo un periodo prolungato di esclusione, ma non rappresentano una protezione dalle contaminazioni nei pazienti celiaci. Quando (e a chi) proporre la supplementazione enzimatica? Accanto agli aspetti tecnici, il board si è interrogato anche sul ruolo pratico della supplementazione durante il periodo che spesso separa il primo consulto dagli accertamenti diagnostici. Secondo Liberali, il paziente in lista d’attesa difficilmente rimane inattivo: tende piuttosto a modificare autonomamente la dieta o ad acquistare integratori senza una reale indicazione. In questo scenario, l’utilizzo guidato della lattasi nei soggetti che riferiscono una chiara correlazione tra sintomi e consumo di latticini può rappresentare un supporto temporaneo, purché il paziente sia informato che non sostituisce il percorso diagnostico. Tarocchi condivide questa impostazione e considera ragionevole, in casi selezionati, anche una breve dieta di esclusione limitata a un singolo alimento per pochi giorni, evidenziando però che la supplementazione con lattasi ha il vantaggio di evitare restrizioni alimentari prolungate e spesso difficili da interrompere. Più prudente Martelli, che richiama l’attenzione sul rischio di trasformare un trattamento sintomatico in una conferma impropria dell’autodiagnosi. Un miglioramento, reale o legato all’effetto placebo, può infatti rafforzare la convinzione del paziente di essere intollerante e ritardare ulteriormente gli accertamenti. Per questo, sottolineano gli esperti all’unisono, “qualsiasi supplementazione dovrebbe essere limitata nel tempo, accompagnata da una corretta informazione e sempre inserita all’interno di un percorso diagnostico definito”.