La genetica fa rotta verso nuove terapie per la malattia di Duchenne

La malattia di Duchenne è una distrofia muscolare progressiva di origine genetica, legata alla mutazione del gene che codifica per la distrofina, una proteina strutturale essenziale per i muscoli. Sebbene sia ben noto il gene mutato è ancora difficile spiegare l’eterogeneità individuale con cui si manifesta la malattia. Recentemente sono aumentati gli approcci sperimentali per fini terapeutici. Sono oltre venti gli studi clinici in corso: mirano a correggere la carente produzione di distrifina, ma anche a migliorare la struttura delle fibre muscolari o a contrastare le conseguenze e le manifestazioni legate alla carenza di distrofina.

La ricerca

La ricerca mira a identificare i cosiddetti “modificatori genetici” che influenzano, ad esempio, il grado di degenerazione del muscolo o l’aspettativa di vita di un individuo. Questi comprendono fattori che possono interagire con la mutazione principale che causa la patologia e quindi moduarne la manifestazione. Inoltre, vi è anche qualcosa di più dettagliato a livello del genoma che concorre alla modulazione delle manifestazioni della malattia. Il Dna è organizzato in codoni, un’unità composta da tre basi azotate o “lettere” del genoma che nell’insieme corrispondono a un aminoacido, il componente fondamentale delle proteine. I modi di combinare le basi in gruppi da tre sono di gran lunga superiori al numero di aminoacidi. Si parla allora di codoni sinonimi perché, pur avendo una combinazione di basi diverse, corrispondono apparentemente allo stesso aminoacido. In realtà, mettendo a confronto le associazioni di codoni sinonimi in geni sani e in geni mutati, è emerso un quadro differente che lascia supporre un possibile ruolo di configurazioni e associazioni di codoni sinonimi specifici di alcune malattie o di alcuni tessuti. Due ricerche, che coinvolgono ricercatori italiani, aggiungono un tassello a una genetica che possiamo definire complementare, in quanto può avere un effetto positivo o negativo sul gene mutato principale.

La degenerazione dei muscoli

Il gene la cui mutazione causa la malattia di Duchenne, si trova sul cromosoma X. È un gene molto grande e, quando reca una delle oltre due mila mutazioni finora conosciute, causa la malattia nel 95% dei casi per la ridotta quantità o completa assenza della proteina distrofina. Tuttavia a identica mutazione spesso non corrisponde identico fenotipo. Ci sono individui che sviluppano una degenerazione più rapida dei muscoli scheletrici e del cuore e che pertanto vanno incontro a una morte prematura. La fibrosi e la sostituzione del grasso nel muscolo scheletrico sono complicazioni determinanti per la degenerazione muscolare. Per comprendere come procede la degenerazione del tessuto muscolare è essenziale identificare le cellule-precursore responsabili della creazione di un tessuto diverso e disfunzionale. Maurilio Sampaolesi, professore ordinario di istologia ed embriologia medica presso l’Università La Sapienza di Roma, le ha identificate attraverso l’utilizzo del sequenziamento del Rna a singola cellula. “La metodica ha consentito di individuare il profilo di espressione di ogni singola cellula, che comprende il trascritto di circa quattro mila geni”, ha spiegato Sampaolesi. “In tal modo, ogni cellula è identificata da una serie di marcatori. Nel muscolo abbiamo distinto cellule differenziate, come i miociti, le cellule nervose e vascolari, e non differenziate come le cellule staminali, cellule vascolari e cellule satelliti, pronte a partecipare alla miogenesi adulta, ossia alla formazione di nuovo tessuto muscolare in sostituzione delle fibre danneggiate. Infine, abbiamo individuato una popolazione di cellule interstiziali che si comportano in modo diverso nei muscoli scheletrici sani e distrofici”. Il muscolo distrofico contiene tre tipi di cellule interstiziali: le cellule degenerate fibroadipose, le cellule staminali del muscolo che partecipano direttamente o indirettamente alla miogenesi adulta come le satelliti attivate, i mesoangioblasti, i progenitori fibroadipogenici. Infine, vi sono altre cellule staminali che non sono precursori delle cellule muscolari, dette Areg o Adiporegulatory del muscolo. Le Areg sono responsabili della produzione di GDF10, un fattore che impedisce il differenziamento in cellule adipose. Nel muscolo distrofico ci sono poche cellule staminali, ma in particolare sono rarissime le cellule Areg. Quindi i muscoli distrofici vanno incontro ad accumulo di grasso per carenza del fattore GDF10. “Grazie al riconoscimento di queste sub-popolazioni cellulari e al loro ruolo si aprono prospettive terapeutiche. Si potrebbe fornire GDF10 o indurre la produzione del fattore a livello muscolare per rallentare il processo di trasformazione del muscolo in grasso. In tal modo, si svilupperebbe un fenotipo degenerativo più tardivo”, commenta Sampaolesi.

I modelli per testare nuove terapie

Conoscere le popolazioni cellulari è importante per creare modelli su cui testare diverse strategie terapeutiche on-target. “I nostri attuali progetti sfruttano linee cellulari distrofiche, prelevate dal paziente. Le cellule vengono riprogrammate in modo che diventino nuovamente pluripotenti, cioè capaci di differenziare in qualsiasi cellula somatica del corpo”, racconta Sampaolesi. Tra le cellule ottenute ci sono anche cellule del muscolo scheletrico e cardiaco distrofico di Duchenne. “Usare i modelli cellulari muscolari tridimensionali, che originano da cellule dei pazienti è molto utile per testare farmaci, analizzare vescicole extracellulari che le cellule si scambiano o intervenire sul genoma per correggere errori genetici con Crispr-Cas9”, commenta Sampaolesi. “Tuttavia, per fare ciò occorre sempre verificare che il modello rispecchi la reale condizione dei tessuti distrofici umani e che l’intervento in vitro sia in grado di modificare tale condizione”.

La gamma di colori di una malattia

Le sfumature delle manifestazioni della malattia non sono date soltanto da modificatori genetici. Lo ha proposto Alessandra Ferlini, professoressa del Dipartimento di Scienze mediche dell’Università di Ferrara, nella sua ultima pubblicazione su PlosOne. Ferlini dimostra che nei geni associati a una malattia il comportamento nell’utilizzo dei codoni è diverso rispetto a quello dei geni sani. In particolare, i geni della malattia mostrano una maggiore varietà nell’associazione dei codoni sinonimi all’interno di un gene. È la combinazione complessa di tali codoni e le associazioni alternative dei codoni nel loro insieme a caratterizzare specie diverse o tessuti diversi o geni mutati rispetto a quelli sani. “È come se i geni malattia avessero avuto una pressione evolutiva differente rispetto agli altri. Forse ciò dipende dal fatto che sono stati importanti dal punto di vista evolutivo e quindi conservano una gamma ridondante di codoni rispetto agli altri geni”, commenta Ferlini. Anche il gene della distrofina, selezionato in quanto gene di grandi dimensioni, ha tale caratteristica. “Nelle oltre 2000 possibili mutazioni presenti sul gene di chi è colpito da questa malattia la distribuzione di alcuni codoni “sinonimi” non è casuale”, aggiunge Alessandra Ferlini. Alcuni codoni rari sono rappresentati nel gene DMD mutato e di frequente sono gli stessi codoni che portano le mutazioni. “Quando si sequenzia un genoma ci sono in media tre milioni di mutazioni sinonime. Siccome non ne conosciamo le conseguenze dato che l’aminoacido codificato è sinonimo, tali mutazioni vengono scartate”, aggiunge Ferlini. “Noi pensiamo invece che tali mutazioni sinonime siano causali della malattia. Una variazione sinonima ha effetti biologici sull’Rna messaggero derivato dalla sequenza di Dna e sull’efficienza della traduzione del suo messaggio in proteina. Inoltre, le mutazioni sinonime potrebbero incidere sulla stabilità della proteina e sulla specificità dell’Rna transfer che interagisce con il ribosoma per posizionare correttamente gli aminoacidi nella catena proteica”.

Anche nel caso della Duchenne le mutazioni sinonime potrebbero avere un effetto peggiorativo o migliorativo della malattia. “Durante l’evoluzione stiamo perdendo la varietà dei codoni, ossia usiamo sempre meno i codoni sinonimi. Il genoma va verso la semplificazione. È una legge dell’entropia per cui tutto l’universo si evolve verso un equilibrio a più basso costo energetico”, spiega Ferlini.