Malattia renale cronica: la rivoluzione delle terapie “cost-saving” per la sostenibilità del Ssn e la cura del paziente

La Malattia renale cronica (MRC) rappresenta una delle sfide sanitarie ed epidemiologiche più complesse del nostro tempo. Solo in Italia interessa circa 4 milioni di persone, con oltre 100 mila pazienti collocati negli stadi più avanzati (4 e 5). Quando la patologia progredisce verso l’insufficienza renale terminale, l’accesso ai trattamenti salvavita sostitutivi – come l’emodialisi, la dialisi peritoneale o il trapianto – comporta un impegno economico enorme per il Servizio sanitario nazionale. Se si considera che la sola dialisi assorbe circa 2,5 miliardi di euro annui (destinando il 2% delle risorse sanitarie complessive a una quota pari allo 0,1% della popolazione), appare evidente come l’attuale gestione basata sullo status quo non sia più sostenibile.

Il dibattito istituzionale

Di fronte all’invecchiamento della popolazione e all’aumento delle comorbidità (diabete, ipertensione, obesità), le policy sanitarie devono orientarsi con decisione verso la prevenzione e la gestione oculata delle risorse. Di questo si è parlato in un recente evento istituzionale tenutosi alla Camera dei Deputati che ha acceso i riflettori su due strumenti ad alto valore clinico ed economico: la diagnosi precoce e la terapia nutrizionale supplementata con chetoanaloghi. L’evento “MRC e sostenibilità: un nuovo percorso per i pazienti e il Ssn” si è svolto nelle scorse settimane a Roma, su iniziativa di Erik Umberto Pretto, membro della XII Commissione della Camera. È stato introdotto da Gian Antonio Girelli (XII Commissione, Camera dei Deputati), Elena Murelli (X Commissione, Senato), Maria Rosaria Campitiello (Capo Dipartimento della prevenzione, ricerca e emergenze sanitarie del Ministero della Salute) e Massimo Fabi (Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome). Il dibattito scientifico è stato animato dai professori Luca De Nicola (presidente della Società italiana di nefrologia, Sin), Filippo Aucella (presidente eletto Sin) e Loreto Gesualdo (presidente Federazione delle società medico – scientifiche, Fism) oltre a Gaetano Piccinocchi (Società italiana medici di medicina generale e delle cure primarie, Simg) e Giuseppe Vanacore (presidente Associazione nazionale emodializzati dialisi e trapianto, Aned)

Il valore della diagnosi precoce e il ruolo dei chetoanaloghi

La storia naturale della MRC può essere modificata in modo sostanziale grazie a una diagnosi tempestiva. Esami di laboratorio semplici, economici e poco invasivi come il dosaggio della creatininemia (per stimare la funzione renale) e la valutazione dell’albuminuria consentono di intercettare la malattia nelle sue fasi iniziali.

Tuttavia, quando la patologia è già in fase avanzata, la strategia d’elezione per ritardare l’ingresso in dialisi è rappresentata dalla terapia nutrizionale a ridotto apporto proteico (LPD o VLPD) affiancata dall’uso dei chetoanaloghi (KA). I chetoanaloghi sono analoghi strutturali degli aminoacidi essenziali privi del gruppo azotato. Dal punto di vista biochimico, essi agiscono come scheletri carboniosi in grado di captare l’azoto residuo del metabolismo endogeno attraverso un processo di transaminazione, convertendosi nei corrispondenti aminoacidi essenziali.

I vantaggi clinici

Questo meccanismo permette di ottenere molteplici vantaggi clinici:

Riduzione del carico azotato: consente di abbassare l’azotemia e l’azoto ureico del 30-40%, attenuando l’inappetenza e i sintomi uremici.

Controllo delle complicanze metaboliche: aiuta a gestire l’acidosi metabolica, l’iperfosforemia e la proteinuria, riducendo l’iperfiltrazione dei nefroni residui.

Protezione vascolare e renale: riduce la produzione intestinale di precursori delle tossine uremiche protein-bound (come l’indossile solfato), migliorando la funzione endoteliale e la rigidità vascolare.

Sostenibilità economica e modelli di presa in carico

Dal punto di vista farmacoeconomico, l’impatto di questo approccio è dirompente. L’emodialisi ha un costo medio annuo stimato in circa 50 mila euro per paziente, mentre la dialisi peritoneale si attesta intorno ai 24.000 euro. Per contro, il costo annuo della terapia con chetoanaloghi è di circa 1.200 euro per paziente.

Anche computando i costi complessivi della terapia nutrizionale – che includono i chetoanaloghi, il monitoraggio clinico-laboratoristico e il supporto dietetico strutturato – i modelli farmacoeconomici stimano risparmi cumulativi fino a oltre 40 mila euro per paziente, principalmente grazie al rinvio sicuro dell’inizio della dialisi e alla riduzione delle ospedalizzazioni evitabili.