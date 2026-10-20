Malattie autoimmuni del fegato, sviluppati nanovettori per veicolare farmaci al bersaglio

Sviluppare un sistema in grado di trasportare, attraverso una semplice somministrazione, specifici acidi nucleici direttamente nelle cellule immunitarie del fegato per trattare la colangite biliare primitiva (Pbc). È questo l’obietto perseguito dai ricercatori della Sapienza Università di Roma, Università degli Studi di Milano-Bicocca e Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, nell’ambito di un progetto finanziato dal Pnrr, che ha portato allo sviluppo di nanovettori progettati per raggiungere in modo selettivo il bersaglio.

La nuova strategia basata sulla nanotecnologia – descritta su Small – potrebbe aprire la strada a trattamenti più mirati per le patologie autoimmuni e infiammatorie del fegato.

Dirigere i nanovettori

“La genesi di queste nanoparticelle nasce dall’integrazione di conoscenze pregresse e nuove idee sviluppate dal nostro gruppo”, spiega Giulio Caracciolo del Dipartimento di Medicina molecolare della Sapienza Università di Roma, che insieme a Paolo Bigini, dell’Istituto Mario Negri, e Pietro Invernizzi e Carlo Alberto Scirè dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, hanno coordinato il progetto.

“Abbiamo confermato che piccole modifiche della superficie di questi vettori possono modificare in maniera molto significativa il direzionamento organo-specifico dei nanovettori, con possibili applicazioni anche al di fuori di questo specifico ambito clinico”.

Il caso della colangite biliare primitiva

Al centro dello studio la colangite biliare primitiva, una malattia autoimmune cronica che colpisce prevalentemente le donne e provoca la progressiva distruzione dei piccoli dotti biliari all’interno del fegato. Nelle forme più severe, può portare al trapianto di fegato. Si stimano oltre 100.000 nuovi casi l’anno, di cui 9 su 10 donne.

La malattia è caratterizzata da un’alterazione dei meccanismi immunitari che favorisce l’infiammazione e il danneggiamento dei dotti biliari. Gli acidi nucleici selezionati hanno la capacità di inibire la produzione di una proteina presente in eccesso in questa patologia.

Le fasi del progetto

Per raggiungere questo obiettivo sono stati necessari oltre due anni di attività sperimentale, articolati in tre fasi. La prima, coordinata dal gruppo della Sapienza Università di Roma, ha riguardato la progettazione, la sintesi e la caratterizzazione di quattro differenti nanovettori, simili tra loro ma con piccole variazioni nella componente lipidica a base di colesterolo presente sulla superficie delle particelle.

Modifiche apparentemente minime, ma in grado di influenzarne significativamente il comportamento nell’organismo. Nella seconda fase, le formulazioni sono state valutate dai ricercatori dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e dell’Istituto Mario Negri per verificarne la biosicurezza e la capacità di raggiungere e penetrare nelle cellule bersaglio, individuando così la formulazione più promettente per la sperimentazione in vivo. La terza fase ha riguardato la valutazione dell’efficacia terapeutica in un modello animale che riproduce importanti caratteristiche patologiche e cliniche della colangite biliare primitiva umana.

Una potenziale applicazione clinica

“Disporre di preparati con caratteristiche ben definite rappresenta una condizione essenziale, soprattutto nel campo della nanomedicina, una disciplina ancora relativamente giovane e nella quale la variabilità dei sistemi rappresenta una delle principali sfide” ha commentato Paolo Bigini che ha seguito la fase preclinica.

Dalla prospettiva clinica, il risultato assume un significato ancora più ampio. “Come clinico – conclude Pietro Invernizzi – posso affermare che i risultati ottenuti in questo progetto rappresentano un primo passo verso la possibilità di sviluppare una potenziale applicazione clinica innovativa, sicura ed efficace per questo tipo di patologie epatiche”.