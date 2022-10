Malattie infiammatorie intestinali, celiachia e chirurgia bariatrica sono associate a carenza di ferro: ecco come intervenire

Celiachia, malattie infiammatorie croniche intestinali (note come Inflammatory bowel diseases, Ibd) e chirurgia bariatrica. Ad accumunare queste tre condizioni è una carenza di ferro (sideropenia), che se non corretta può facilmente portare ad anemia da carenza di ferro. In particolare, a soffrire di sideropenia è il 10-15% dei soggetti affetti da celiachia, la metà dei soggetti sottoposti a chirurgia bariatrica, e tra il 36% e 76% dei soggetti con malattie infiammatorie intestinali. In questi casi l’integrazione di ferro orale convenzionale, di solito, non è in grado di risolvere il problema e occorre intervenire in altro modo.

Sideropenia e anemia da carenza di ferro

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) il range fisiologico dell’emoglobina (Hb) varia a seconda del genere e dell’età (uomini 14-18 g/dL, donne 12-16 g/dL e bambini 10,5-13,5 g/dL). Al di sotto di tali livelli si parla di sideropenia o anemia da carenza di ferro a seconda del valore di altri importanti parametri ematochimici;infatti, si considerano la ferritina, proteina di stoccaggio in grado di contenere fino a 4500 atomi di ferro (range fisiologico: 30-300 ng/mL); la sideremia, che indica la quantità del ferro circolante legato ad una specifica proteina, chiamata transferrina (range fisiologico: 50-180 mcg/dL)e la saturazione della transferrina (%TSAT), proteina che trasporta il ferro nei tessuti e nei distretti preposti al suo utilizzo (valore fisiologico: >20%).

Quando la ferritina e la %TSAT sono basse, ma non sono presenti alterazioni ematologiche evidenti si parla di sideropenia. Se invece anche il valore dell’emoglobina è inferiore ai valori considerati nella norma, si parla di anemia da carenza di ferro.

La sideropenia funzionale

L’associazione tra la carenza di ferro e alcune malattie gastrointestinali è dovuta al fatto che queste ultime possono portare a infiammazioni croniche, che limitano l’assorbimento e l’uso del ferro da parte dell’organismo. In particolare, in seguito a tale infiammazione, l’organismo produce citochine proinfiammatorie che stimolano la produzione e l’aumento dei livelli di epcidina, un ormone peptidico prodotto dal fegato, che agisce riducendo la concentrazione sierica di ferro. In questo caso, in particolare, si parla di sideropenia funzionale (saturazione transferrina (TSAT) < 20%, ferritina >30 ng/mL), condizione in cui l’integrazione di ferro orale convenzionale, di solito, non è in grado di risolvere il problema.

Celiachia

La sideropenia funzionale è spesso associata alla celiachia, una malattia autoimmune dell’intestino tenue causata da un’ipersensibilità alla frazione gliadinica del glutine, proteina del cereale che si trova nel grano, nella segale e in minor quantità, nell’orzo e nell’avena. In questi soggetti la gliadina agisce come corpo estraneo che, non venendo riconosciuto dalla mucosa intestinale, promuove l’aggregazione di linfociti. I quali provocano un danno della mucosa intestinale che a sua volta degenera fino alla scomparsa dei villi. I sintomi variano da soggetto a soggetto e tra i principali troviamo: diarrea o costipazione, sanguinamento, dolore addominale, perdita di peso, rash cutaneo dolore osseo e articolare, mal di testa, fatigue e anemia sideropenica.

Malattie infiammatorie croniche intestinali

Anche le malattie infiammatorie croniche intestinali – che comprendono la colite ulcerosa e il morbo di Crohn – sono spesso accompagnate da sideropenia funzionale. Si tratta di due condizioni caratterizzate da sintomi generalmente molto diversi. La colite ulcerosa ha origine nel retto ma si può estendere in modo continuo e coinvolgere l’intero colon. Si manifesta quasi sempre con diarrea e presenza di sangue e muco nelle feci, cui spesso si associa una sensazione di incompleta evacuazione e anemia.

Il morbo di Crohn invece, riguarda più comunemente la fine dell’intestino tenue e l’inizio del colon, ma può presentarsi in qualunque parte del tratto gastrointestinale in modo irregolare. Nella maggior parte dei casi si manifesta inizialmente con diarrea e dolori addominali localizzati specialmente nella parte inferiore destra dell’addome, che corrisponde al tratto dell’intestino in cui più frequentemente è localizzata la malattia.

Per contrastare la carenza di ferro in pazienti affetti da Ibd, l’European crohn’s and colitis organisation (Ecco) ha indicato all’interno delle sue linee guida la necessità di ricorrere a un’integrazione con prodotti a base di ferro, oppure nei casi più gravi all’infusione di ferro endovenoso.

Obesità

L’obesità è uno dei maggiori problemi di salute pubblica a livello mondiale. Le persone che non riescono a perdere peso ricorrono, sempre più frequentemente, ad operazioni di chirurgia bariatrica, che portano ad una significativa riduzione dell’assorbimento di nutrienti. Infatti, il ferro, la vitamina D e la vitamina B12 sono i principali nutrienti che risultano essere deficitari dopo gli interventi di chirurgia bariatrica.

Il ferro Sucrosomiale®

Per contrastare tutti questi stati di carenza di ferro, PharmaNutra Spa ha sviluppato il ferro Sucrosomiale® (Sideral®). Questa nuova tecnologia, rappresenta un’innovativa formulazione orale contenente ferro, in cui il ferro pirofosfato è avvolto da una matrice di fosfolipidi ed esteri saccarici degli acidi grassi.

Il risultato porta ad un’elevata tollerabilità gastrointestinale e ad un più facile assorbimento del ferro a livello intestinale. Negli ultimi anni molte evidenze scientifiche (sia precliniche che cliniche) sono state pubblicate su riviste scientifiche internazionali, confermando l’efficacia della tecnologia Sucrosomiale®.