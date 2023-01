La mancata aderenza al trattamento è un problema anche per la dermatite atopica, ecco come migliorarla

Anche la dermatite atopica, come la maggior parte delle malattie croniche che necessitano di trattamenti a lungo termine, presenta problemi di aderenza alla terapia. Un fenomeno accentuato in questo caso anche dal tipo di trattamento che per le forme lievi e lievi-moderate (la maggior parte, circa l’80%) è topico. “L’aderenza al trattamento locale è sempre più difficile da mantenere rispetto all’aderenza al trattamento sistemico” racconta in una videointervista ad AboutPharma Maria Concetta Fargnoli , professoressa ordinaria di Dermatologia presso l’Università degli Studi dell’Aquila e responsabile dell’Unità di Dermatologia presso l’Ospedale San Salvatore dell’Aquila.

La paura degli effetti collaterali

Ma non è questo l’unico motivo che porta un paziente a non seguire la terapia. Fargnoli ricorda che circa il 50% dei pazienti spesso non aderisce alle cure sia perché stanco della loro cronicità sia per paura degli effetti collaterali. Continua l’esperta: “Abbiamo notato che l’aderenza al trattamento diminuisce dai primi giorni dopo la prescrizione in poi. Non va poi dimenticato la ‘corticosteroidi fobia’, cioè il timore della tossicità di questa classe di farmaci che sono il principale trattamento locale della dermatite atopica lieve, moderata e spesso anche nei pazienti con le forme severe. Non è da meno la paura per gli eventi avversi delle altre terapie”.

Impatto su qualità di vita e malattia

Va da sé che l’impatto di una mancata aderenza alla terapia è marcato sulla malattia e sulla qualità di vita. “Spesso quando la terapia non funziona noi ci dobbiamo sempre chiedere se il paziente è stato aderente al trattamento perché non sempre lo riferisce” sottolinea Fargnoli. “L’aderenza è strettamente collegata all’efficacia e se una terapia non è efficace, sia essa locale o sistemica, questo impatta la qualità di vita perché la dermatite atopica è una malattia che ha un peso rilevante sulla quotidianità delle persone che ne soffrono”.

Come migliorare l’aderenza alla terapia

Su cosa fare per favorire una maggiore aderenza alla terapia, Fargnoli è chiara: educare le persone che soffrono di dermatite atopica e costruire un buon rapporto medico-paziente. Conclude la dermatologa: “Soprattutto nei primi contatti con il paziente è importante dedicargli un po’ di tempo per spiegargli bene che cosa è la dermatite atopica e le opportunità terapeutiche, cercare di rispondere ai suoi dubbi. Ugualmente importante è seguirli molto da vicino, con visite ravvicinate soprattutto nei primi tempi per capire se il paziente gradisce la terapia o cosa si può fare per modificarla. Ed essere presenti anche solo con delle email”.

