Dal microbiota nuovi approcci per il trattamento di disturbi neurologici

Le piante e loro estratti potrebbero avere un effetto neuroprotettivo dovuto alla capacità di supportare l’azione del microbiota. Lo rivelano recenti ricerche italiane e internazionali presentate al 15th World Congress on Inflammation (Wci-2022), organizzato dalla Società Italiana di Farmacologia (Sif) e dall’International Association of Inflammation Societies (Iais) e in programma a Roma dal 5 all’8 giugno. Piante ed estratti infatti, grazie alla loro azione antiinfiammatoria potrebbero modulare “indirettamente” l’attività del microbiota.

Il ruolo di piante ed estratti

Come spiega Carla Ghelardini, professoressa Ordinaria di Farmacologia all’Università di Firenze e Segretaria del Consiglio Direttivo della Sif: “Oggi sono numerosi gli studi su integratori a base di piante, di cui è ormai nota l’azione antinfiammatoria, per comprendere se i principi attivi in essi contenuti possano essere i candidati ideali per supportare l’azione del microbiota e, allo stesso tempo, per avere effetti neuroprotettivi. Tra questi, solo per citare i più noti e diffusi sulle nostre tavole, ricordo: lo zenzero (ginger), il melograno e l’olio d’oliva”.

Nuovi approcci terapeutici

“Si tratta di studi ancora in corso – continua – e, pertanto, non abbiamo ancora risultati consolidati al riguardo, ma certamente siamo di fronte a ricerche di grande interesse e attualità che potrebbero aprire la strada a nuovi approcci terapeutici. Oltre a trattare l’infiammazione, oggi la sfida più grande è quella, infatti, di riuscire a intervenire sul microbiota per avere un’arma in più nel trattamento di molte patologie che colpiscono il nostro sistema nervoso”.

L’interazione microbiota e cervello

Il microbiota è l’ecosistema che colonizza il nostro intestino sin dal momento della nascita ed è costituito non solo da batteri, ma anche da funghi e virus. La sua composizione cambia lungo il corso della vita ed è influenzata da molteplici fattori (es. dieta, stile di vita, farmaci, stress).

I microrganismi che lo compongono partecipano alla regolazione di funzioni intestinali ed extra intestinali, interagendo non solo con la mucosa e con il sistema immunitario locale, ma anche con il sistema nervoso centrale (Snc) attraverso un insieme di vie che costituiscono l’asse intestino-cervello.

Una comunicazione bidirezionale

“Questo tipo di comunicazione è bidirezionale, in quanto anche il cervello è in grado di inviare segnali alla periferia e di influenzare la composizione e la funzionalità del microbiota” spiega Elena Lucarini dell’Università di Firenze. “Alterazioni a livello della composizione e del metabolismo del microbiota sono state correlate a numerose patologie sia gastrointestinali che psichiatriche, molte delle quali hanno una base infiammatoria”.

Abbinare approcci psicoterapeutici e nutrizionali

Il microbiota, infatti, guida lo sviluppo e modula l’attività del sistema immunitario che, a sua volta, è il principale regolatore della risposta infiammatoria. Inoltre, è in grado di produrre un’enorme quantità di sostanze che possono attraversare la barriera intestinale sino a raggiungere distretti anche molto lontani dall’intestino stesso, tra cui il cervello.

“Sempre più spesso le classiche terapie farmacologiche vengono abbinate ad approcci psicoterapeutici e nutrizionali, al fine di supportare e potenziare la loro efficacia nel trattamento delle patologie infiammatorie e dei sintomi correlati” prosegue Lucarini. “In tale contesto, diverse strategie terapeutiche sono state sviluppate, o sono in studio, al fine di modulare l’attività del microbiota e ristabilire una corretta comunicazione fra intestino e cervello. Le più comuni prevedono l’utilizzo di prebiotici e probiotici, presenti anche in numerosi alimenti”.

Prebiotici, probiotici e post-biotici

I prebiotici sono substrati selettivamente utilizzati da microrganismi considerati “benefici” per la salute. I probiotici sono invece microrganismi vivi che, se assunti in quantità adeguate, conferiscono un beneficio all’ospite. Vi sono anche però prodotti detti post-biotici che mimano l’effetto dei probiotici ma sono più sicuri soprattutto nei pazienti suscettibili alle infezioni, come ricorda ancora Lucarini.

Il trapianto di microbiota fecale

Oltre a questi approcci terapeutici che agiscono “direttamente” sul microbiota intestinale, e piante e i loro estratti che invece agiscono indirettamente modulandolo, un capitolo a parte spetta al trapianto di microbiota fecale (Fmt). Tra le nuove frontiere della ricerca, questa procedura è finalizzata a ristabilire una condizione di simbiosi fra microbiota ed ospite. Conclude Ghelardini: “A oggi questo tipo di trapianto è approvato solo per la terapia dell’infezione da Clostridium difficile, ma sono in atto numerosi studi per la valutazione della sua efficacia in diversi altri tipi di patologie. Tra cui ad esempio la sindrome del colon irritabile, malattia molto diffusa”.