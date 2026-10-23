Nefrologia: la svolta delle nuove terapie anticomplemento

La crescente conoscenza del sistema del complemento rappresenta uno degli esempi più significativi di come i progressi nella comprensione dei meccanismi biologici possano tradursi nello sviluppo di nuove strategie terapeutiche.

Il complemento è costituito da un complesso sistema di vie strettamente interconnesse e rappresenta un essenziale costituente dell’immunità innata, ovvero della nostra prima difesa dalle infezioni e della risposta ai danni tissutali.

Mentre la sua esistenza è nota da molti decenni, il ruolo specifico delle diverse componenti di tale sistema e la loro interazione sono oggetto di intensa ricerca scientifica che ha permesso di fare enormi passi avanti nella comprensione del funzionamento del sistema nel suo complesso, del suo coinvolgimento in condizioni patologiche e, di conseguenza, di identificarlo come possibile bersaglio terapeutico.

Luce sul complemento

Sebbene il sistema del complemento sia un costituente fisiologico del nostro sistema immunitario, è ormai chiaro che disfunzioni nella sua regolazione possano essere alla base di condizioni patologiche umane che coinvolgono diversi distretti ed organi.

Si è andato così a definire il concetto di complementopatia, ovvero di condizione di danno d’organo o sistemico secondaria ad alterazioni genetiche o acquisite alla regolazione del sistema complementare. Queste condizioni possono interessare diversi organi e tessuti come il sangue, il sistema nervoso e il sistema muscolo-scheletrico. Anche i reni possono essere interessati da patologie complemento-dipendenti: quali la glomerulopatia da C3, la malattia a depositi densi e lo spettro delle cosiddette microangiopatie trombotiche (incluse le sindromi uremico-emolitiche atipiche).

Sebbene la patogenesi di queste condizioni sia molto complessa, tutte hanno in comune la disfunzione complementare come driver della patologia, l’estrema rarità della malattia e l’assenza, fino a tempi recenti, di trattamenti specifici. Oltre a questi quadri molto specifici, senza dubbio il principale avanzamento degli ultimi anni è stato il riconoscimento del coinvolgimento delle disfunzioni del complemento (o in particolare, una sua inappropriata attivazione) anche nella patogenesi di numerose altre nefropatie immunomediate e infiammatorie più comuni, quali la nefropatia da IgA (la glomerulopatia più comune al mondo), la nefrite lupica, le vasculiti, il rigetto di trapianto renale.

In queste condizioni, la disregolazione complementare non rappresenta necessariamente l’evento patogenetico iniziale, ma può agire come meccanismo di amplificazione e perpetuazione del danno. Queste acquisizioni hanno aperto la strada allo sviluppo di terapie mirate contro specifiche componenti della cascata, dirette quindi non soltanto al trattamento delle complementopatie propriamente dette, ma anche alle malattie renali più comuni nelle quali l’attivazione del complemento contribuisce alla progressione del danno.

La consapevolezza è stata determinante per lo sviluppo di nuovi approcci terapeutici e il disegno di trial volti a testare l’efficacia e la sicurezza dei trattamenti nelle varie tipologie di pazienti nefropatici.

Una nuova generazione di terapie mirate

Dal crescente riconoscimento dell’attivazione del complemento come un meccanismo patogenetico centrale in numerose nefropatie, è nata una delle pipeline terapeutiche più dinamiche dell’intera nefrologia, che ha trasformato il complemento da semplice protagonista della fisiopatologia a bersaglio terapeutico di primaria importanza.

Come descritto in una recente review pubblicata su Kidney and blood pressure research, il primo punto di svolta è stato rappresentato da eculizumab (Alexion), il primo anticorpo monoclonale diretto contro la frazione C5 del complemento, che ha rivoluzionato il trattamento della sindrome emolitico-uremica atipica dimostrando come il blocco farmacologico della cascata complementare possa modificare in maniera sostanziale la storia naturale della malattia. Da quel momento, lo sviluppo di nuove molecole ha seguito un ritmo estremamente rapido.

Sono così arrivati farmaci di seconda generazione diretti contro lo stesso bersaglio, come ravulizumab (Alexion): caratterizzato da una durata d’azione più prolungata. E nuove molecole: crovalimab (Roche) e nomacopan (Akari Therapeutics), quest’ultima dotato di un duplice meccanismo d’azione grazie all’inibizione sia di C5 sia del leucotriene B4, con l’obiettivo di modulare contemporaneamente attivazione complementare e risposta infiammatoria. Parallelamente, la ricerca si è progressivamente spostata verso bersagli posti più a monte della cascata del complemento, nella prospettiva di un’inibizione sempre più selettiva e personalizzata.

Gli inibitori della componente C3, come pegcetacoplan (Apellis), consentono un controllo più ampio dell’attivazione complementare. Mentre gli inibitori della via alternativa comprendono molecole dirette contro il fattore B, come iptacopan (Novartis), e contro il fattore D, come danicopan (Alexion) e vemircopan (Novartis), sviluppate per interferire con il principale circuito di amplificazione coinvolto in molte malattie renali. A questi si affiancano farmaci che agiscono su altri nodi della cascata, come avacopan (Csl Vifor, antagonista del recettore C5a) e narsoplimab (Omeros, diretto contro Masp-2 della via lectinica): oggetto quest’ultimo di valutazione in diverse patologie complemento-mediate.

L’evoluzione della pipeline non riguarda soltanto il numero crescente di molecole disponibili, ma riflette un cambiamento concettuale molto più profondo. Oggi il complemento non viene più considerato un sistema da bloccare indiscriminatamente, bensì una rete biologica complessa nella quale è possibile intervenire in punti diversi della cascata, scegliendo il bersaglio terapeutico in funzione del meccanismo patogenetico predominante.

A questo si aggiunge lo sviluppo di formulazioni sottocutanee, farmaci orali e strategie innovative, come l’Rna interference, che promettono di migliorare l’aderenza terapeutica e ridurre il carico assistenziale. Il risultato è il passaggio da un unico approccio terapeutico a una vera piattaforma di farmaci con meccanismi d’azione differenti, capace di accompagnare l’evoluzione della nefrologia verso una medicina sempre più mirata e personalizzata.

Quali pazienti possono beneficiare di queste terapie?

L’espansione delle terapie anticomplemento pone oggi una domanda cruciale: quali pazienti possono realmente beneficiare di questi trattamenti?

Se fino a pochi anni fa gli inibitori del complemento erano riservati a un numero limitato di malattie ultrarare, oggi il loro potenziale impiego interessa un numero crescente di nefropatie: ragion per cui è sempre più importante identificare i pazienti nei quali la disregolazione del complemento rappresenta il principale motore della malattia.

Le evidenze più solide riguardano le patologie nelle quali l’attivazione incontrollata del complemento costituisce il meccanismo patogenetico predominante. È il caso della sindrome emolitico-uremica atipica, in cui gli inibitori di C5 hanno ormai modificato lo standard terapeutico, e della glomerulopatia da C3, per la quale l’arrivo di nuove molecole dirette contro la via alternativa sta aprendo prospettive fino a pochi anni fa impensabili. In queste condizioni il razionale biologico è particolarmente robusto e l’inibizione del complemento rappresenta un trattamento mirato sul principale meccanismo responsabile del danno renale.

Accanto a queste indicazioni consolidate, esiste un numero crescente di malattie nelle quali il complemento non rappresenta necessariamente il fattore scatenante, ma contribuisce ad amplificare l’infiammazione e la progressione del danno d’organo. È il caso della nefropatia da IgA (IgAN), del lupus eritematoso sistemico con interessamento renale, delle vasculiti ANCA-associate, di alcune forme di glomerulonefrite membranoproliferativa e di altre glomerulonefriti immunomediate.

In questi contesti iniziano a essere pubblicati i primi dati degli studi clinici che indicano come le terapie anticomplemento possano essere efficaci. Per esempio, nel recente studio Applause-IgAN pubblicato sul New England Journal of Medicine, un’équipe di ricercatori internazionali ha dimostrato che in un gruppo di pazienti adulti affetti da IgAN l’uso di iptacopan rispetto a placebo si è associato a una significativa preservazione della funzione renale.

Comunque, numerosi altri studi sono ancora in corso, volti anche a definire con maggiore precisione quali sottogruppi di pazienti possano ottenere il massimo beneficio dall’inibizione del complemento. Proprio la selezione dei candidati alla terapia rappresenta una delle principali sfide dei prossimi anni. L’obiettivo non è estendere indiscriminatamente l’utilizzo degli anticomplemento, ma identificare quei pazienti nei quali il complemento costituisce il principale driver biologico della malattia.

In questa prospettiva assumono un ruolo sempre più rilevante strumenti come l’identificazione di biomarcatori circolanti e urinari, lo studio delle alterazioni genetiche dei fattori regolatori del complemento, la ricerca di autoanticorpi specifici, la caratterizzazione dei depositi complementari nella biopsia renale.

L’integrazione di queste informazioni potrebbe consentire di definire e validare un profilo individuale di attivazione complementare, utile per affinare la stratificazione del rischio, individuare i pazienti con maggiori probabilità di risposta e orientare scelte terapeutiche sempre più personalizzate.

Sostenibilità, organizzazione e accesso: la sfida per i sistemi sanitari

Come tutte le innovazioni destinate a modificare la pratica clinica, anche le terapie anticomplemento pongono importanti sfide organizzative ed economiche: sia per i singoli centri nefrologici sia per il servizio sanitario in generale.

In particolare, un primo ostacolo alla diffusione di questi nuovi approcci è il costo del trattamento (ancora molto elevato). Se questo aspetto può sembrare poco rilevante a fronte di trattare con successo pazienti per i quali non sono disponibili trattamenti alternativi, a livello di sistema, in presenza di una limitazione di risorse finanziarie, l’elevato costo può rappresentare un serio problema per la diffusione e l’accesso alle cure.

Questo è tanto più vero in un sistema sanitario come quello italiano, che, basato sull’autonomia regionale, rischia di generare disparità nell’accesso alle terapie innovative nelle diverse zone del Paese. Inoltre, è importante sottolineare che oltre ai costi diretti legati all’acquisto dei farmaci, l’introduzione di nuove strategie terapeutiche implica costi indiretti, inclusi l’attività ambulatoriale e di day hospital, il trasporto dei pazienti, le giornate lavorative perse.

A fronte dei problemi posti dalla sostenibilità delle cure e della complessa organizzazione conseguente, eventuali soluzioni consistono innanzitutto in un’accurata selezione dei pazienti, necessaria per ottenere una buona appropriatezza prescrittiva. A sua volta, come spiegato in precedenza, la selezione dei pazienti necessita della definizione di biomarcatori specifici che permettano una personalizzazione delle cure.

Secondariamente alla selezione dei pazienti, altri strumenti atti a ottimizzare l’impatto economico e organizzativo dei nuovi trattamenti anticomplemento sono lo stabilire sistemi di monitoraggio validati dell’efficacia e della sicurezza del trattamento. A questo proposito, è importante sottolineare che, mentre alcune di queste informazioni sono desumibili dai trial clinici registrativi dei farmaci, solo la raccolta indipendente di dati sull’uso real-life delle terapie potrà farci capire come effettivamente impiegare questi farmaci nella pratica clinica e come integrarli tra di loro e con altri tipi di trattamento.

Questa considerazione pone un’ulteriore sfida, ovvero la creazione di un network tra i vari centri nefrologici per condividere esperienze e uniformare il più possibile la raccolta dei dati necessari a definire l’andamento e i rischi delle nuove terapie.

Verso una nefrologia sempre più di precisione

Mentre numerosi studi clinici sono ancora in corso, è già opportuno interrogarsi sul futuro di questi nuovi trattamenti e sul loro possibile impatto sulla pratica clinica.

Saranno innanzitutto necessari ulteriori dati evidence-based per definirne con maggiore precisione i profili di efficacia e sicurezza, la durata ottimale del trattamento e i criteri di selezione dei pazienti. Parallelamente, il continuo approfondimento dei meccanismi patogenetici delle diverse nefropatie sarà essenziale per chiarire il ruolo delle terapie anticomplemento nel variegato panorama delle malattie renali e per identificare nuove indicazioni terapeutiche.

Questi approcci potrebbero consentire di trattare in modo più selettivo condizioni finora gestite con terapie immunosoppressive ad ampio spettro, con il potenziale vantaggio di ridurre la tossicità e gli effetti collaterali. La disponibilità di un numero crescente di molecole, dirette contro differenti componenti della cascata del complemento, richiederà tuttavia di comprenderne le specificità, di definirne il corretto posizionamento terapeutico e di valutarne l’impiego in sequenza o in combinazione, anche insieme ai trattamenti tradizionali di nefroprotezione e immunomodulazione.

Il futuro delle terapie anticomplemento, pertanto, non dipenderà soltanto dalla disponibilità di nuove molecole, ma soprattutto dalla capacità di identificare il paziente giusto e il momento più appropriato della storia naturale della malattia in cui intervenire.

È questo il passaggio che segna l’evoluzione verso una nefrologia sempre più di precisione, nella quale la conoscenza dei meccanismi biologici diventa il presupposto per una terapia realmente personalizzata, scientificamente fondata, clinicamente appropriata ed economicamente sostenibile.