Nobel per la chimica allo sviluppatori della “click chemistry” e della “chimica bioortogonale”

Il Premio Nobel per la Chimica 2022 è stato assegnato a Carolyn Bertozzi, Morten Meldal e Barry Sharpless per lo sviluppo della “chimica dei click” e delle “reazioni bioortogonali”, tecniche per ingegnerizzare le molecole biologiche e semplificare processi complessi dalle svariate applicazioni: dalla chimica verde alle terapie ad alta precisione contro i tumori.

Barry Sharpless e Morten Meldal in particolare sono stati premiati per aver gettato le basi della cosiddetta “chimica a scatto”, che ispirandosi alla natura, permette di sintetizzare sostanze complesse in modo rapido ed efficiente unendo “blocchi molecolari” più piccoli. Carolyn Bertozzi invece per aver portato la chimica a scatto in una nuova dimensione e averla a utilizzarla negli organismi viventi, dando origine alla chimica bioortogonale.

Semplificare

Assemblare molecole sempre più complesse è un’esigenza di molti settori, a partire dalla farmaceutica, ma fino a pochi anni fa le tecniche per ottenerle erano difficili da applicare, richiedevano tempi lunghi e procedimenti costosi. “Il Premio per la Chimica di quest’anno si occupa di semplificare il processo, lavorando con ciò che è facile e semplice. Le molecole funzionali possono essere costruite anche seguendo un percorso semplice” ha affermato Johan Åqvist, presidente del Comitato Nobel per la chimica.

La “click chemistry”

Le cose sono cambiate con i primi studi di Barry Sharpless – al suo secondo premio Nobel per la chimica – che nel 2000 ha coniato il concetto di “chimica dei clic”, che ha reso molto più semplice ottenere le reazioni e nello stesso più sicuro, evitando prodotti di scarto indesiderati. Poco dopo, Morten Meldal e Barry Sharpless, indipendentemente l’uno dall’altro, hanno presentato quello che oggi è il fiore all’occhiello della chimica a scatto: la cicloaddizione azide-alchino catalizzata dal rame. Una reazione chimica elegante ed efficiente oggi ampiamente utilizzata, anche nello sviluppo di prodotti farmaceutici, per sequenziare il Dna e creare materiali su misura, per prestazioni ben precise.

La “chimica bioortogonale”

Infine fare un passo in avanti ulteriore è stata Carolyn Bertozzi che per prima ha utilizzato la chimica a scatto per osservare, senza interferire con esse, le reazioni chimiche che avvengono negli organismi viventi. Il primo passo in questa direzione è stata la mappa di molecole che si trovano sulla superficie delle cellule, chiamate glicani, che fino ad allora era stato molto difficile osservare. Questo adattamento della chimica a scatto, chiamato “reazioni bioortogonali” ha permesso di ottenere farmaci anticancro più precisi nel raggiungere il loro obiettivo, attualmente in fase di sperimentazione clinica. “La chimica a scatto e le reazioni bioortogonali hanno portato la chimica nell’era del funzionalismo. Questo sta portando il massimo beneficio all’umanità” ha concluso The Nobel Foundation in una nota stampa.