Nobel per la Medicina 2026, dall’alga “all’interruttore” dei neuroni: premiata l’optogenetica

Tutto è cominciato da una piccola alga unicellulare capace di nuotare verso la luce. Si chiama Chlamydomonas e, grazie a una proteina fotosensibile presente sulla sua superficie, riesce a trasformare la luce in un segnale elettrico. È studiando questo meccanismo che Peter Hegemann e Georg Nagel hanno posto le basi per una tecnologia destinata a cambiare la ricerca sul cervello: l’optogenetica.

Per queste scoperte, insieme a Karl Deisseroth, i due scienziati hanno ricevuto il Premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina 2026, assegnato “per le loro scoperte relative ai canali ionici attivati dalla luce e all’optogenetica”. La tecnologia consente oggi di attivare o disattivare singole cellule nervose in un cervello vivente, permettendo di studiare con una precisione senza precedenti i circuiti alla base di memoria, emozioni e comportamento.

Dall’alga…

La storia inizia negli anni Novanta, quando Hegemann si chiede come Chlamydomonas riesca a reagire così rapidamente alla luce. L’alga possiede un piccolo punto sensibile alla luce, l’eyespot, che contiene una molecola capace di catturare la luce. Quando l’illuminazione raggiunge una determinata intensità, l’organismo si orienta verso la sorgente luminosa. La risposta è sorprendentemente rapida: appena mezzo millisecondo dopo l’arrivo della luce sull’eyespot si genera un impulso elettrico.

Hegemann ipotizza quindi che alla base del fenomeno possa esserci una singola proteina capace sia di percepire la luce sia di funzionare come canale ionico. Un’ipotesi inizialmente accolta con scetticismo, anche perché i canali ionici conosciuti fino a quel momento non erano in grado di reagire direttamente alla luce.

…alla canalrodopsina

La svolta arriva quando il gruppo di Hegemann individua nel genoma dell’alga due geni simili a quelli che codificano proteine fotosensibili. Nagel introduce separatamente i due geni in cellule uovo di rana, che iniziano a produrre le proteine corrispondenti. Gli esperimenti dimostrano che si tratta effettivamente di canali ionici che si aprono in presenza della luce. Le proteine vengono chiamate canalrodopsina-1 e canalrodopsina-2, quest’ultima destinata a diventare lo strumento chiave dell’optogenetica.

Nel 2003 Hegemann e Nagel pubblicano i risultati, mostrando inoltre che la canalrodopsina-2 può rendere fotosensibili cellule di mammifero. Quando il canale viene illuminato, gli ioni attraversano la membrana e producono un segnale elettrico.

Un “interruttore” per i neuroni

A raccogliere il testimone è Deisseroth, neuroscienziato della Stanford University. Il suo obiettivo è trovare un modo per studiare l’attività delle cellule nervose direttamente nel cervello vivente, superando i limiti degli esperimenti condotti su sezioni di tessuto. Deisseroth ottiene il Dna che codifica la canalrodopsina-2 e lo introduce in neuroni di ratto coltivati in laboratorio. Il risultato è quello che cercava: quando le cellule vengono illuminate con luce blu, generano immediatamente un segnale nervoso. La scoperta viene pubblicata nel 2005.

Nel 2006 il nuovo metodo riceve il nome di optogenetica. Un anno dopo Deisseroth e il suo gruppo riescono ad applicarlo nel cervello di topi vivi: il gene della canalrodopsina-2, viene introdotto in uno specifico tipo di neuroni della corteccia motoria e una sottile fibra ottica permette di illuminarli. L’attivazione dei neuroni consente così di controllare il movimento dei baffi dell’animale.

La tecnica permette quindi di trasformare la luce in una sorta di interruttore molecolare: a seconda della proteina utilizzata e della lunghezza d’onda, i ricercatori possono attivare o inibire specifici neuroni e circuiti.

Memoria, emozioni e malattie neurologiche

Uno degli esperimenti più emblematici arriva nel 2012, quando Deisseroth e Susumu Tonegawa riescono ad attivare un engram, cioè il particolare insieme di connessioni neuronali associato alla formazione di un ricordo. Studiando topi sottoposti a un’esperienza di paura, i ricercatori identificano le cellule coinvolte nella memoria e successivamente le riattivano. Il risultato è che gli animali mostrano nuovamente una risposta di paura anche in assenza del pericolo. È la prima dimostrazione sperimentale di quali cellule nervose siano necessarie per uno specifico ricordo.

Da allora l’optogenetica ha permesso di identificare circuiti coinvolti in numerose funzioni, dal dolore ai comportamenti sociali, dalla sete all’assunzione di cibo, dai meccanismi di ricompensa all’attenzione. La tecnologia è stata utilizzata anche per studiare l’interazione tra sistema nervoso e altri organi, compresi cuore e intestino. Le ricadute riguardano anche la ricerca sulle malattie. L’optogenetica ha contribuito a comprendere meglio i circuiti coinvolti in disturbi come depressione, ansia, schizofrenia, malattia di Alzheimer e Parkinson.

Dalla ricerca alle prime applicazioni cliniche

Il passaggio dalla ricerca di base alla medicina è già iniziato, anche se le applicazioni cliniche sono ancora in fase di sviluppo. Una delle aree più avanzate riguarda la retinite pigmentosa, una malattia che porta alla degenerazione dei fotorecettori della retina.

Attualmente sono in corso studi clinici che utilizzano proteine simili alla canalrodopsina per cercare di ripristinare la percezione visiva. In un paziente con cecità da retinite pigmentosa, l’introduzione di una proteina fotosensibile nella retina ha consentito di recuperare una parte della visione: attraverso speciali occhiali capaci di emettere luce, la persona è riuscita a distinguere e afferrare oggetti su un tavolo.

Tra le prospettive future c’è anche il possibile sviluppo di impianti cocleari più precisi, nei quali la stimolazione del nervo uditivo potrebbe essere ottenuta attraverso la luce anziché mediante impulsi elettrici.