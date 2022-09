Novartis investe 300 milioni di dollari per potenziare lo sviluppo di bioterapie di nuova generazione

Novartis punta sulle bioterapie di nuova generazione e investe 300 milioni di dollari nella creazione di un ambiente scientifico integrato volto a rafforzare lo sviluppo tecnico dei prodotti biologici in fase iniziale. Coprendo sia lo sviluppo di sostanze farmaceutiche che di prodotti farmaceutici, si legge in una nota del colosso farmaceutico svizzero, l’investimento sarà implementato nelle sedi di Novartis in Svizzera, Slovenia e Austria.

L’impatto delle bioterapie

“In tutto il settore, le bioterapie rappresentano quasi la metà di tutte le recenti approvazioni di nuovi farmaci e hanno un enorme potenziale per affrontare bisogni insoddisfatti in un’ampia gamma di malattie”, ha affermato Reto Fischer, capo della divisione di ricerca tecnica, Global drug development (Gdd) di Novartis. “Stiamo costruendo l’ambiente scientifico necessario per portare questi complessi composti biologici attraverso lo sviluppo in modo integrato, senza soluzione di continuità e rapido. In tal modo, sosteniamo la nostra ampia ambizione di consentire uno sviluppo più rapido e una definizione delle priorità mirata in tutto il nostro portafoglio globale”.

Il portfolio

Il portfolio di prodotti biologici in fase iniziale Novartis è cresciuto in modo significativo negli ultimi 15 anni. Si è anche ampliato oltre gli anticorpi monoclonali convenzionali in un’ampia gamma di nuovi candidati allo sviluppo con il potenziale per essere il primo della classe, il migliore della classe o entrambi, compresi i coniugati anticorpo-farmaco e le proteine ​​terapeutiche.

Strategia di posizionamento

Tale investimento, prosegue la nota, ha lo scopo di posizionare Novartis all’avanguardia nello sviluppo bioterapeutico, supportando la pipeline sempre più sofisticata dell’azienda con un’infrastruttura tecnica avanzata, insieme al più alto livello di capacità. Creerà ambienti di sviluppo e produzione completi e senza interruzioni integrando lo sviluppo di prodotti biologici all’interno degli impianti di produzione commerciale Novartis esistenti in Slovenia e Austria, nonché istituendo un hub biologico nel campus di Basilea St. Johann in Svizzera insieme al centro biologico Nibr promuovere l’innovazione scientifica, la leadership tecnologica e l’attrazione dei talenti. Collettivamente, questi impegni miglioreranno i processi di sviluppo mirati a tempi di transizione più rapidi dal preclinico al primo negli studi sull’uomo.

I dettagli dell’investimento

In particolare l’investimento punta a: