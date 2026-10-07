Obesità infantile, l’Oms fa ordine: “Né farmaci né chirurgia come prima soluzione terapeutica”

Anche sul fronte adolescenziale (dati Hbsc) i numeri sono rilevanti . I dati italiani (2022) relativi alla popolazione 11-17 anni indicano che il 18,2 per cento dei ragazzi è in sovrappeso e il 4,4 per cento in condizioni di obesità. Entrambe le statistiche risultano aumentate rispetto alla precedente rilevazione (2017-2018).

L’Italia non fa eccezione. Secondo l’ultima rilevazione di Okkio alla Salute (Istituto superiore di sanità) , tra i bambini di 8-9 anni il 19 per cento è in sovrappeso e il 9,8 per cento è obeso. Un fenomeno che presenta un marcato gradiente geografico e socioeconomico, con prevalenze più elevate nel Mezzogiorno e nelle famiglie in condizioni socioeconomiche più svantaggiate .

Dal 1990 la prevalenza dell’obesità in questa fascia d’età è quadruplicata. L’Oms sottolinea inoltre che, tra i bambini in età scolare e gli adolescenti, l’obesità ha ormai superato il sottopeso come forma più comune di malnutrizione.

Il contesto nel quale arrivano le nuove raccomandazioni è quello di una crescita senza precedenti dell’obesità infantile e adolescenziale. Nel 2024 circa 400 milioni di bambini e adolescenti tra 5 e 19 anni nel mondo erano in sovrappeso, di cui circa 170 milioni con obesità.

Il messaggio che giunge da Ginevra è netto: la base della cura dell’obesità in età pediatrica rimane un intervento integrato su correzione della dieta e incremento dell’attività fisica. Il tutto costruendo un percorso al singolo bambino, alla sua famiglia e al contesto in cui vive. Per farmaci e chirurgia spazio – eventualmente – soltanto in caso di fallimento della prima scelta. E comunque in pazienti selezionati in maniera accurata.

Né farmaci né chirurgia. Almeno non come prima risposta all’obesità infantile. Con le sue prime linee guida globali dedicate alla gestione dell’obesità in bambini e adolescenti, l’ Organizzazione mondiale della sanità (Oms) prova a rimettere in fila le priorità terapeutiche in un campo in cui la disponibilità di nuovi farmaci antiobesità e la crescente esperienza con la chirurgia bariatrica rischiano di spostare il baricentro dei trattamenti.

L’Oms rimette i tasselli al proprio posto

È dentro questa emergenza che l’Oms ha pubblicato le prime linee guida globali sulla gestione integrata dell’obesità: una dedicata ai bambini (29 giorni-dieci anni) e una agli adolescenti (10-19 anni).

Il punto di partenza, in entrambi i casi, è rappresentato dalla presa in carico multidimensionale. Alimentazione, attività fisica, comportamento, sonno e riduzione della sedentarietà devono essere affrontati insieme, con il coinvolgimento dei caregiver e tenendo conto anche della salute mentale, dello stigma e delle condizioni sociali nelle quali il bambino cresce.

L’approccio, sottolinea l’Oms, deve essere personalizzato, centrato sulla persona e accessibile, non ridotto alla semplice ricerca della perdita di peso. “La base della cura dell’obesità nei bambini e negli adolescenti non è la medicina o la chirurgia”, ha spiegato Luz María De Regil, direttrice del Dipartimento Oms di nutrizione e sicurezza alimentare, “ma l’accesso a un supporto complessivo capace di favorire alimentazione sana, attività fisica e cambiamenti comportamentali sostenibili”.

Incretine di ultima generazione: quali indicazioni per la popolazione pediatrica?

Una precisazione doverosa oggigiorno, con la crescita del mercato degli agonisti di Glp-1 e Gip che sta trasformando il trattamento dell’obesità nell’adulto. Farmaci che risultano già autorizzati anche per l’utilizzo nelle popolazioni di adolescenti e bambini.

Nell’Unione europea, tra i farmaci autorizzati per la gestione del peso in età pediatrica ci sono liraglutide, semaglutide e tirzepatide: sempre in associazione a dieta ipocalorica e aumento dell’attività fisica, dai 12 anni in su (con peso corporeo minimo di 60 chili).

Questioni regolatorie a parte, l’Oms non nega il potenziale della farmacoterapia, ma ricorda che “i dati riguardanti gli effetti a lungo termine durante crescita e pubertà sono ancora insufficienti”. Da qui, oltre che dall’importanza di lavorare sugli stili di vita, l’estrema cautela.