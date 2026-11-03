Oltre i vaccini: si va verso le “terapie a mRna 2.0”

In principio ci sono stati i vaccini contro Co-vid-19, sviluppati e autorizzati a una velocità mai vista prima anche grazie a decenni di ricerca sull’Rna messagero (mRna) che hanno permesso di trasformare questa molecola in una piattaforma utilizzabile in clinica. Ora l’obiettivo è andare oltre e sfruttare le nuove tecnologie per aprire la strada alle “terapie a mRna 2.0”. Molecole di mRna che possono essere usate per codificare proteine o anticorpi mono e bispecifici, per modificare il genoma, come immunoterapie personalizzate o per riprogrammare le cellule immunitarie.

A fare il punto sulle principali innovazioni in cantiere, molte delle quali già arrivate alla sperimentazione clinica, è un gruppo di ricercatori del Karolinska Institutet di Stoccolma, in Svezia, con una review pubblicata a giugno su Nature reviews drug discovery.

“Da oltre dieci anni la ricerca clinica sta cercando di portare l’mRna oltre il settore dei vaccini, con l’obiettivo di sviluppare terapie sicure, efficaci e facilmente scalabili” scrivono Kenneth R. Chien, Kylie S. Foo e Nevin Witman. “I risultati ottenuti finora stanno indicando quali innovazioni saranno necessarie per arrivare alla prossima generazione di terapie a mRna”.

Terapie con proteine codificate da mRna

Rientra in questa categoria un mRna che codifica per il fattore di crescita dell’endotelio vascolare A (Vegfa), progettato per stimolare l’angiogenesi e favorire la rigenerazione dei vasi sanguigni. Dopo cinque anni di studi preclinici condotti su animali, nel 2016 la molecola è entrata in quello che gli autori ricordano come “il primo studio sull’uomo progettato per valutare il potenziale delle terapie a mRna al di là dei vaccini”.

Testato dapprima in pazienti diabetici, il candidato AZD8601 è stato valutato nel 2018 anche in un piccolo studio di fase II in pazienti con scompenso cardiaco. I risultati hanno fornito una prima prova di principio clinica, ma non hanno dimostrato un’efficacia statisticamente significati-va, anche a causa del numero limitato di pazienti. Tra i principali problemi emersi da queste prime sperimentazioni, gli autori segnalano soprattutto il delivery, una sfida ricorrente nello sviluppo delle terapie a base di acidi nucleici.

Motivo per cui, per ampliare le applicazioni di mRna di questo tipo saranno necessari sistemi di somministrazione capaci di distribuire l’acido nucleico in modo più efficiente nel cuore e negli altri organi solidi non epatici, in grado di agire in un modo più “silenzioso” dal punto di vista immunitario e di garantire un’espressione dell’mRna più duratura.

Sempre in questo gruppo rientra anche un’al-tra strategia arrivata alla sperimentazione clinica (NCT04916431): mRna-6231, un mRna veicolato da nanoparticelle lipidiche (Lnp) che codifica per una variante dell’interleuchina-2 (IL-2) specifica per le cellule T regolatorie (Treg), studiata come potenziale trattamento per le malattie autoimmuni.

Gli anticorpi codificati da mRna

Gli Rna messaggeri possono essere usati però, anche per produrre anticorpi. È il caso per esempio di BNT142, un mRna incapsulato in nanoparticelle lipidiche che codifica per un anticorpo bispecifico che ha come target CLDN6 e CD3. Dopo la somministrazione per via endovenosa, BNT142 viene captato dagli epatociti, che producono RiboMab02.1, un anticorpo ingegnerizzato capace di riconoscere CLDN6 sulle cellule tumorali e CD3 sui linfociti T attivando in questo modo la risposta immunitaria antitumorale mediata dai linfociti T.

Il vantaggio è che è il paziente stesso a produrre l’anticorpo terapeutico, evitando la necessità di fabbricare, purificare e somministrare direttamente la proteina ricombinante. Riducendo così anche i tempi che intercorrono tra la progettazione dell’anticorpo e il suo uso clinico. BNT142 è oggi in studio su pazienti con tumori solidi, incluso il carcinoma ovarico (NCT05262530). I risultati finora hanno mostrato un buon profilo di sicurezza candi-dando la molecola a “possibile nuovo approccio per il trattamento di tumori solidi tradizionalmente poco responsivi agli inibitori dei checkpoint immunitari” come riporta la review.

Terapia enzimatica sostitutiva per le malattie rare

Nonostante esistano già diversi approcci per sopperire alla carenza di enzimi alla base di alcune malattie rare – come le terapie enzimatiche sostitutive e le terapie geniche – questi presentano alcuni limiti che i ricercatori stanno provando a superare con le terapie a base di mRna. La prima si basa sulla somministrazione di proteine ricombinanti, che non sempre raggiungono in modo efficace le cellule o i tessuti interessati. La terapia genica, invece, utilizza vettori Aav che possono indurre risposte immunitarie o la produzione di anticorpi che ne impediscono una nuova somministrazione, oltre ad avere una capacità limitata di trasportare transgeni di grandi dimensioni.

L’mRna potrebbe offrire un’alternativa più flessibile, fornendo direttamente alle cellule le istruzioni per produrre la proteina mancante. Un esempio promettente è la terapia a base di mRna che codifica per le subunità α e β dell’enzima mitocondriale propionil-CoA carbossilasi (Pcc), valutata in uno studio clinico di fase I (NCT04159103), in neonati con acidemia propionica.Una malattia genetica causata dalla carenza del Pcc, un enzima coinvolto nella degradazione degli amminoacidi a catena ramificata. In sua assenza nell’organismo si accumulano propionil-CoA e altri metaboliti tossici, provocando episodi di scompenso metabolico potenzialmente letali. La somministrazione per via endovenosa della terapia in nanoparticelle lipidiche (mRna-Lpn) ha determinato un miglioramento dei sintomi, con una riduzione del 70% degli episodi di scompenso metabolico in un piccolo sottogruppo di pazienti.

I vaccini oncologici a base di mRna

Forse più note dei precedenti approcci sono le immunoterapie oncologiche personalizzate a base di mRna. Vaccini terapeutici che utilizzano l’mRna per fornire alle cellule le istruzioni necessarie a produrre antigeni tumorali, che vengono poi presentati al sistema immunitario per attivare una risposta contro il tumore. La strategia ha ricevuto un forte impulso dopo il successo dei vaccini contro il Covid-19 e oggi permette di sviluppare rapida-mente vaccini personalizzati e multiplex, in grado cioè di codificare contemporaneamente diversi antigeni specifici del tumore del singolo paziente, i cosiddetti neoantigeni.

I risultati più avanzati sono arrivati dal melanoma. Di recente, per esempio, mRna-4157, un vaccino personalizzato a mRna-Lnp basato sui neoantigeni – noto anche come intismeran autogene – ha mostrato risultati positivi in combinazione con l’inibitore del checkpoint immunitario PD-1 pembrolizumab nella prevenzione della recidiva della malattia (ne parliamo più in dettaglio nel servizio a pagina 66). Risultati promettenti che però aprono a una doman-da: quanto potrà essere efficace questa strategia in tumori caratterizzati da un numero più limitato di neoantigeni o da una maggiore resistenza agli inibitori dei checkpoint immunitari?

Un caso particolarmente interessante è quello dell’adenocarcinoma duttale del pancreas (Pdac), caratterizzato da un basso carico mutazionale e quindi da un numero più limitato di neoantigeni. I primi dati clinici con il vaccino personalizzato a mRna, autogene cevumeran, hanno mostrato la possibilità di indurre risposte dei linfociti T durature e di ritardare la recidiva del Pdac (ne parliamo a pagina 69).

Intanto sono in studio anche vaccini a mRna “off-the-shelf” diretti contro antigeni tumorali non personalizzati ma condivisi tra diversi tipi di cellule tumorali, che potrebbero rappresentare un’alternativa, riducendo tempi di produzione e complessità.

Il mRna per modificare il genoma

Un altro campo in cui l’Rna messaggero sta trovando spazio è quello del gene editing. Al netto del fatto che esistono già diversi strumenti per modificare il genoma, alcuni dei quali già arrivati in clinica – come exagamglogene autotemcel (exa-cel) per l’anemia falciforme e la β-talassemia, la prima terapia basata su Crispr ad essere approvata – l’mRna potrebbe offrire alcuni vantaggi, soprattutto negli approcci di gene editing in vivo. Uno su tutti la sua espressione transitoria: una volta esaurita la sua funzione, l’mRna viene degradato, limitando nel tempo la produzione dell’editor genetico. A oggi sono in studio molecole di mRna che permettono di modificare il genoma attraverso approcci diversi, dalla disattivazione di geni al cosiddetto base editing (la modifica cioè delle singole basi del Dna), fino a strategie più recenti che consentono di inserire sequenze di Dna.

Per esempio, in uno studio first-in-human definito “pioneristico” dagli autori della review, un sistema di gene editing costituito da un mRna che codifica per la nucleasi Cas9 (responsabile del taglio del genoma) e da una singola guida Rna (necessaria a indirizzare l’editor verso la sequenza bersaglio) è stato somministrato in vivo nel fegato tramite Lnp. Il trattamento è stato sperimentato in pazienti con amiloidosi da transtiretina (Attr) ereditaria, una malattia causata da varianti patogene del gene Ttr che portano alla produzione di una forma anomala della transtiretina, che può aggregarsi e depositarsi nei tessuti provocando danni agli organi. Il sistema di gene editing è stato progettato per inattivare il gene Ttr e ridurre così la produzione di proteina “tossica”.

Il risultato è stato una marcata riduzione dei livelli di transtiretina nel sangue. NTLA-2001, questo il nome del candidato farmaco, è attualmente in valutazione in due studi clinici di fase III per il trattamento di pazienti con Attr con cardiomiopatia (NCT06128629) e con Attr ereditaria associata a polineuropatia (NCT06672237).

Il base editing e le terapie n-of-1

Un esempio di base editing è invece VERVE-102, una terapia a mRna-Lpn sviluppata per introdurre, attraverso un adenine base editor (Abe), un codone di stop nel gene PCSK9 in pazienti con ipercolesterolemia familiare. PCSK9 contribuisce alla regolazione dei livelli di colesterolo Ldl favorendo la degradazione del recettore delle Ldl. La sua inattivazione, quindi, aumenta la disponibilità di questi recettori e favorisce la rimozione del colesterolo Ldl dal sangue. I risultati dello studio di fase 1b in corso (NCT06164730) sono positivi ed entro fine anno dovrebbe partire anche la fase 2. Il vantaggio rispetto ad altre terapie che hanno come target sempre PCSK9 è che si tratterebbe di una somministrazione “one shot”.

Non meno interessante è la storia di Kj, il primo neonato trattato con una terapia di editing genetico sviluppata su misura in circa sei mesi. Affetto da deficit di carbamoil-fosfato sintetasi 1 (CPS1), una rara malattia del ciclo dell’urea, il bambino è stato sottoposto al sequenziamento dell’intero genoma alla nascita per identificare la mutazione da cor-reggere. I ricercatori hanno quindi sviluppato un sistema di base editing specifico per quella variante.

Kj ha ricevuto due infusioni endovenose, a 7 e 8 mesi di età. Dopo il trattamento sono diminuiti i livelli di ammoniaca nel sangue ed è migliorata la tolleranza alle proteine alimentari, senza eventi avversi gravi segnalati. Il panorama si sta inoltre ampliando al prime editing, che potrebbe con-sentire di inserire piccole sequenze di Dna in siti specifici del genoma, e allo sviluppo di Lnp capaci di portare mRna e strumenti di editing direttamente nelle cellule ematopoietiche, evitando il prelievo e la modifica delle cellule in laboratorio. In entrambi i casi, però, la somministrazione efficiente in vivo resta una delle principali sfide.

Riprogrammare le cellule immunitarie

Chiudono la serie le cellule Car-T generate attraverso mRna in studio sia in oncologia sia per le malattie autoimmuni. Tra gli approcci più avanzati c’è Descartes-08, che prevede il prelievo dei linfociti T del paziente e la loro modifica ex vivo con un mRna che codifica per un recettore chimerico diretto contro Bcma, espresso sulle plasmacellule. Tra i possibili vantaggi ci sono l’assenza di una fase di linfodeplezione e un potenziale minor rischio di mutagenesi inserzionale rispetto alle

Car-T ottenute mediante Dna e vettori virali. Nella miastenia gravis generalizzata, lo studio di fase IIb (NCT04146051), ha mostrato risposte durature e un profilo di sicurezza adeguato a 12 mesi di follow-up; sono inoltre in corso studi di fase III nella stessa indicazione e di fase II nel lupus eritematoso sistemico (NCT06038474).

Oltre i vaccini, verso le terapie a mRna 2.0

Ma la vera evoluzione potrebbe arrivare con le Car-T in vivo. Grazie a Lnp progettate per riconoscere specifiche popolazioni di linfociti T, l’mRna potrebbe essere indirizzato alle cellule immunitarie senza doverle prelevare, modificare ed espandere in laboratorio. Studi preclinici hanno già dimostrato la possibilità di generare in vivo linfociti T Car, compre-so un approccio sviluppato da Capstan Therapeutics con ricercatori dell’Università della Pennsylvania e del National Institutes of Health, che ha prodotto nei topi cellule T CD8+ modificate contro CD19 e mostrato attività antitumorale anche nei primati non umani. La natura transitoria dell’espressione dell’mRna potrebbe inoltre limitare l’esposizione prolungata al Car e, potenzialmente, alcune delle tossicità associate alle Car-T convenzionali.

Le sfide da superare non sono poche, ma come scrivono gli autori in conclusione “se cinque anni fa le terapie a mRna erano ancora soprattutto un’ambizione, oggi il settore è pronto a spingersi oltre i vaccini, come dimostra la varietà delle applicazioni in fase di sperimentazione”. Per entrare nella nuova era delle terapie a mRna 2.0 sarà fondamentale non solo continuare a migliorare la molecola, ma sviluppare tecnologie capaci di portarla in modo efficiente e selettivo nelle cellule e nei tessuti bersaglio, là dove serve all’interno dell’organismo.