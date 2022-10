Organi stampati in 3D o 4D, prove di rigenerazione

La notizia è stata riportata dal New York Times a giugno di quest’anno: i medici hanno effettuato per la prima volta un trapianto di orecchio composto di cellule umane e prodotto con una stampante 3D. A riuscire nell’impresa sono stati i ricercatori dell’azienda di medicina rigenerativa 3DBio Therapeutics. La paziente è una donna di 20 anni nata con la microtia, un difetto congenito che rende il padiglione auricolare piccolo e malformato e che può associarsi alla perdita dell’udito. Secondo gli scienziati della 3DBio, il nuovo orecchio, trapiantato a marzo, continuerà a rigenerare il tessuto cartilagineo fino ad acquisire l’a- spetto e la sensibilità di un tessuto cartilagineo fisiologico. Questo successo lascia immaginare una nuova era della trapiantologia, in cui non saranno più necessari donatori o attese per gli organi. In cui le diverse parti del corpo potranno essere prodotte in un laboratorio, a partire semplice- mente da mezzo grammo di cellule prelevate dal paziente. Un futuro del genere, degno di un romanzo di fantascienza, potrebbe essere allo stesso tempo più vicino di quanto si possa pensare e un po’ più lontano di quanto si potrebbe credere leggendo l’articolo del New York Times.

Un orecchio non ancora funzionale

Giovanni Vozzi, professore ordinario di Bioingegneria e direttore del Laboratorio di Biofabrication del Centro di Ricerca “E. Piaggio” all’Università di Pisa, osserva che, per quanto il risultato ottenuto dai ricercatori sia interessante, per il momento il padiglione auricolare prodotto non è del tutto funzionale. “L’orecchio dovrebbe ‘interagire’ con l’ambiente esterno, abituarsi agli stimoli e diventare sensibile. Se con il tempo questo non accadrà e il padiglione auricolare non sarà in grado di accogliere, amplificare e in- dirizzare il segnale acustico, i ricercatori avranno creato semplicemente una protesi, estetica- mente molto ben fatta, che ha la consistenza orecchio ma non la sua funzionalità”. La sperimentazione clinica della 3DBio è in corso, comprende 11 pazienti, ed è possibile che i trapianti falliscano o che si verifichino complica- zioni impreviste. I dati saranno pubblicati una volta completato lo studio, per cui i dettagli sul- la tecnica usata e sui risultati non sono ancora disponibili. I medici pensano che, poiché l’orecchio è stato fatto con le cellule della paziente, non si verificherà il rigetto dopo il trapianto. Ciò che si sa della procedura è che i ricercatori hanno prelevato mezzo grammo di tessuto dall’orecchio malformato e a partire da questo hanno isolato le cellule responsabili della forma- zione della cartilagine, i condrociti, e le hanno fatte proliferare. Le cellule sono quindi state usate insieme ad altri materiali come “inchiostro” per la stampante 3D.

La tela del ragno

Vozzi, che con i suoi colleghi del Biofabrication Lab e in collaborazione con il gruppo SolidWord ha inventato la biostampante 3D Electro Spider, spiega nel dettaglio come funziona una biostampante 3D. Il nome Electro Spider è stato scelto perché la stampante in questione può essere vista come una sorta di ragno che, con ognuna delle sue zampe, lavora biomateriali diversi. Questi, una volta depositati, danno forma ad architetture meccanicamente resistenti (proprio come una ragnatela). Tali architetture sono impalcature (o scaffold) il cui ruolo è quello di ricreare la tipo- logia del tessuto che si vuole costruire, a tutti i livelli: dal nanometro al centimetro. “La struttura deve mimare, dal punto di vista della consistenza, quella del tessuto naturale, per consentire alle cellule di aderire al biomateriale, attivarsi e funzionare correttamente”, dice Vozzi. “Se ciò non avviene, le cellule che vengono depositate sull’impalcatura si de-differenziano e formano un tessuto fibrotico, oppure si moltiplicano in modo incontrollato trasformandosi in cellule tumorali”. Una volta preparata l’architettura con la struttura e la consistenza giusta, una siringa (una delle zampe del ragno) deposita le cellule già differenziate (nel caso dell’orecchio i condrociti), nella quantità necessaria per riprodurre l’organo di interesse. “Dopo che le cellule sono state depositate e hanno aderito all’impalcatura, devono essere allenate, quindi il costrutto viene inserito in bioreattori che, a seconda del tessuto da sviluppare, lo sottopongono a stimoli specifici: meccanici nel caso dell’osso, elettrici nel caso del cuore, per esempio”, spiega Vozzi.

La sfida dei vasi sanguigni

Tecnicamente questo approccio funziona: negli ultimi anni sono state condotte diverse sperimentazioni sugli animali che hanno permesso il trapianto di organi prodotti in 3D con un certo successo. Perché si passi alla clinica, alle applicazioni sull’uomo, bisogna però ancora superare di- versi ostacoli, principalmente biologici. Secondo Vozzi il problema principale che viene riscontrato consiste nel non riuscire a produrre, e soprattutto controllare, la rete vascolare. Per generare organi funzionali occorre naturalmente che questi siano irrorati correttamente di sangue. Tale rete deve essere abbastanza estesa da raggiunge- re tutte le cellule, ma non deve esserlo troppo perché un’ipervascolarizzazione porta alla trasformazione delle cellule del tessuto in cellule tumorali. “Finora nessuno è riuscito a creare reti vascolari estese e funzionanti. Aspettiamo una scoperta della biologia che ci permetta di capire qual è la giusta proporzione di fattori di crescita necessaria per raggiungere questo obiettivo”. A settembre del 2021 gli scienziati dell’Israel Institute of Technology hanno riferito di aver stampato una rete di vasi sanguigni che avrebbe potuto fornire sangue ai tessuti impiantati. Nello studio pubblicato dalla rivista Advanced Materials, spiegano di aver costruito con una stampante 3D dei costrutti vascolari in cui le cellule endoteliali formano spontaneamente reti microvascolari all’interno di tessuti biostampati utilizzando un bioinchiostro di collagene umano. I ricercatori hanno anastomizzato il tessuto con un’arteria femorale di ratto e ne hanno verificato la funzionalità dopo due settimane. Per quanto promettente questo risultato resta limitato, secondo Vozzi, perché le reti messe a punto sono sempre molto piccole.

Gli esperimenti su trachea…

Le prime sperimentazioni con l’uso delle bio stampanti 3D si concentrano sulla produzione di tessuto cartilagineo proprio perché la cartilagine non è vascolarizzata ed è più semplice da riprodurre in vitro rispetto ad altri tessuti. Un altro esempio di strutture cartilaginee, ol- tre l’orecchio, è la trachea. Gli autori di un articolo, pubblicato dalla rivista Frontiers in Cell and Developmental Biology a gennaio 2021, sottolineano come l’uso della bio stampa in 3D possa essere vantaggioso nella ricostruzione di quest’organo. La stessa tecnica descritta da Vozzi ha permesso ai ricercatori cinesi di creare un’impalcatura allo stesso tempo rigida e flessi- bile su cui sono stati deposti i condrociti, la tra-chea è stata poi impiantata con successo in un coniglio. Ad oggi non sono state fatte sperimentazioni di questo genere sull’uomo.

… e polmoni

Sono in corso anche lavori su organi molto più complessi. L’azienda United Therapeutics sta svi- luppando una tecnologia di bio stampa (ULung) per produrre polmoni. I ricercatori stanno cercando di costruire lo scaffold con una stampante 3D e di popolarlo con cellule del paziente. Le cellule in questione vengono prelevate dal sangue, tramite un processo di de-differenziazione e vengono trasformate in cellule pluripotenti in- dotte che poi sono riprogrammate per produrre cellule endoteliali, epiteliali e mesenchimali. Anche questi esperimenti sono attualmente in uno stadio preclinico. Lo stesso vale per il fegato e per il rene, come sottolinea Luciano De Carlis, direttore del Niguarda Transplant Center di Milano. “Siamo ancora al livello sperimentale, ma è facile immaginare una futura applicazione clinica”.

Stampa 3d per le malattie nervose

La costruzione di organi è una terra di frontiera che permetterebbe di trattare in modo completamente diverso anche le malattie che coinvolgono il sistema nervoso. La possibilità di sviluppare strutture nervose trapiantabili a partire da cellule di laboratorio potrebbe addirittura offrire opportunità terapeutiche per i pazienti affetti da malattie neuromotorie o neurodegenerative. Nel 2017 un gruppo giapponese ha eseguito un trapianto di cellule epiteliali pigmentate retiniche, differenziate da cellule staminali pluripotenti indotte, in un paziente con degenerazione maculare neovascolare correlata all’età. In que- sto caso sono state usate cellule provenienti da pazienti, riprogrammate in laboratorio ma non è stata necessaria una stampa 3D. “In vitro i neuroni hanno la tendenza a organizzarsi in strutture tridimensionali che ricordano molto quelle presenti nel cervello. Molto spesso non necessitano di un supporto su cui crescere perché si autoconfigurano”, spiega Marco Ono- rati, professore associato presso il Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa e responsabile del Neural Stem Cell Lab. L’uso di una stampa 3D anche per le malattie nervose comunque non è da escludere del tutto, secondo Onorati. “Nel tentativo di riparare con le cellule del paziente una lesione spinale, per esempio, può essere utile costruire un’impalcatura con la stampante 3D che consenta il passaggio orientato degli assoni da una parte all’altra”.

Organi che cambiano nel tempo

Sono in corso anche studi sulla stampa in 4D, un’evoluzione del bioprinting che porta davvero ai limiti del fantascientifico. Nel bioprinting in 4D i materiali biocompatibili carichi di cellule viventi sono dinamici e cambiano forma nel tempo (che rappresenta la quarta dimensione del 4D), in risposta a particolari stimoli. Le applicazioni cliniche di questa tecnica potrebbero essere numerose, in particolare nel trattamento di bambini e adolescenti in cui i tessuti stampati e impiantati potrebbero crescere insieme al paziente. Nel 2015 ricercatori di diversi centri degli Stati Uniti hanno trattato tre neonati affetti da tracheobroncomalacia, un’affezione caratterizzata da flaccidità della cartilagine della trachea, impiantando al livello delle loro vie aeree un dispositivo stampato in 3D e progettato per accogliere la crescita delle vie aeree, prevenendo la compressione esterna per un periodo di tempo predeterminato prima del bioriassorbimento. Al momento della pubblicazione, questi bambini non presentavano più malattie delle vie aeree pericolose per la vita e le complicanze polmonari ed extrapolmonari della malattia erano state risolte. Un uso ancora più futuristico della stampante 3D è proposto da Vozzi che con il suo team di ricerca sta conducendo sperimentazioni per riuscire a stampare direttamente all’interno del corpo umano durante l’operazione.

“Il corpo del paziente fungerebbe da bioreattore, in questo modo potremmo accelerare i tempi di tutta la procedura”, spiega il professore. Con i suoi colleghi ha condotto una simulazione di ricostruzione della struttura ossea di un paziente che ave- va subito un trauma cranico e a cui mancava un pezzo di calotta. I ricercatori hanno riprodotto la parte e hanno ricostruito strato per strato il pezzo mancante con la stampante 3D.

La simulazione operatoria

In attesa di riuscire a trapiantare organi prodotti in laboratorio, diversi ospedali nel mondo usano la stampante 3D come supporto per esercitarsi prima di effettuare le operazioni chirurgiche. I medici dell’Ospedale Niguarda sono stati i primi ad adottare questo approccio, racconta De Carlis. “Usiamo gli organi prodotti con la stampante 3D per produrre modelli tridimensionali identici agli organi su cui effettuiamo gli interventi. Prima di un trapianto di fegato, per esempio, è possibile ricostruire, a partire dalle immagini di risonanza e TAC, i vasi e le vie biliari del fegato con materiali sintetici e immergere questo modello in un gel trasparente che mima la consistenza e il peso dell’organo. Questo approccio offre un vantaggio enorme, perché ci consente di sezionare l’organo prima dell’operazione e di capire con precisione cosa dovremo fare al momento dell’intervento”. Secondo Flavio Facchini, specialista in chirurgia plastica ricostruttiva del Meyer di Firenze, “il futuro in cui le stampanti 3D saranno usate in trapiantologia è molto vicino”. Al Meyer Facchini usa da anni la stampa 3D per riprodurre modelli di orecchie di bambini affetti da microtia. Contrariamente a quanto fatto dalla 3DBio The- rapeutics i chirurghi usano un modello sintetico per essere guidati nel plasmare la cartilagine al momento dell’intervento e per poter simulare l’operazione prima di eseguirla.

Chirurghi e non solo

Dice Facchini: “Nel mio immaginario, nei prossimi anni, ogni grande ospedale universitario italiano sarà dotato di un laboratorio che esegue la bioingegneria dei tessuti e di una bio stampante. Credo davvero che i chirurghi dovrebbe- ro iniziare ad acquisire questa tecnologia”. In un futuro lontano ma non troppo, man mano che i nuovi strumenti integreranno la pratica chirurgica, il concetto di multidisciplinarietà diventerà ancora più importante. Conclude Facchini: “Sempre di più saremo affiancati da ingegneri biomedici e biologi e tutti contribuiranno al risultato finale. Il successo delle operazioni risiederà sempre meno nelle mani del singolo chirurgo di eccellenza e sarà sempre più affidato a un team di specialisti diversi”.