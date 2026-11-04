Pbc, la storia di Renata: dalla diagnosi di una “malattia invisibile” alla scelta di sostenere gli altri pazienti

A volte la diagnosi di una malattia può arrivare in un momento in cui si iniziavano a fare programmi per la vita, cambiandoli e dandogli una piega differente. È il caso di Renata che convive con la colangite biliare primitiva (Pbc) dal 1999 e che ha deciso di mettere al servizio degli altri l’esperienza sulla malattia accumulata in questi 27 anni, diventando referente regionale per il Piemonte dell’Associazione malattie autoimmuni del fegato (Amaf). Un’occasione che si è presentata con la chiusura della sua attività commerciale, lo scorso anno, e la pensione prevista a luglio 2027, che le lascerà un po’ di tempo libero per sé e gli altri.

“Quando me l’hanno proposto sono rimasta sorpresa, perché fino a quel momento non conoscevo nemmeno l’esistenza dell’associazione” ammette Renata, oggi sessantaduenne. “Da lì ho iniziato a impegnarmi sempre di più e oggi partecipiamo anche ai gruppi di auto-mutuo aiuto, sempre nell’ambito dell’associazione. Ho pensato che, nel mio piccolo, potevo fare qualcosa per aiutare gli altri”.

Una “leggera” stanchezza

La diagnosi come racconta Renata è arrivata a 35 anni, in un’epoca in cui non c’erano ancora tutti gli strumenti e le informazioni disponibili oggi. Al tempo l’unico sintomo che aveva fatto capolino era la stanchezza, ma presente in una maniera non così intensa da costringere Renata – che al tempo lavorava come impiegata in un’azienda – a fermarsi.

“Non avevo dolori forti e non arrivavo al punto di crollare dalla stanchezza” spiega. “Pensavo semplicemente di essere fatta così, di essere nata stanca. Ricordo anche che facevo più fatica a concentrarmi e a essere brillante mentalmente. Era qualcosa che avvertivo già negli ultimi anni delle scuole superiori: mi sembrava di fare più fatica a seguire i ragionamenti e a mantenere la mente lucida. A 17 o 18 anni, però, non pensavo che potesse esserci qualcosa che non andava. Così ho continuato ad andare avanti”.

Finché, in seguito a una reazione allergica alle palpebre, comparsa dopo aver utilizzato un eyeliner, gli accertamenti hanno mostrato valori alterati della gamma-GT. “Il medico che aveva eseguito gli esami mi chiese se bevessi alcolici” ricorda Renata. “Gli risposi che mi capitava di bere qualcosa il sabato sera, quando uscivo, ma nulla di più. Mi invitò quindi a ricontrollare quel valore al più presto, perché era davvero molto alto”.

Disorientamento

Gli esami successivi evidenziarono valori alterati anche della fosfatasi alcalina e delle transaminasi, seguiti da un’ecografia al fegato che individuò delle macchie sul fegato. “A quel punto sono piombata nella disperazione: la prima cosa a cui ho pensato è stata un tumore” afferma Renata. “Non sapevo come muovermi, a chi rivolgermi. Quando ti comunicano una cosa del genere, ti crolla il mondo addosso. Mi ero appena sposata, desideravo avere dei figli e, all’improvviso, mi sono trovata a pensare che potesse esserci qualcosa di molto grave”.

Per fortuna non si trattava di un tumore, ma rimaneva il problema dei valori epatici alterati. La biopsia epatica, in seguito, confermò la diagnosi di colangite biliare primitiva, “che allora si chiamava cirrosi biliare primitiva” fa notare Renata. “Sono una persona abbastanza positiva e, caratterialmente, anche piuttosto forte, pur avendo le mie fragilità. In quel momento mi spaventava molto di più l’ipotesi di un tumore. Sapere che si trattava di una malattia cronica mi aveva rassicurata almeno in parte, anche se non sapevo bene che cosa comportasse, quali conseguenze potesse avere e come sarebbe evoluta. All’epoca, inoltre, non c’erano molte informazioni a disposizione”.

Una malattia invisibile

Renata visita diversi specialisti, fino a quello che gli prescrive una terapia immunosoppressiva che la fa stare bene e mantiene i valori nei range. In quel periodo, però, la malattia e il tempo necessario per inquadrarla hanno contribuito a rendere più complesso il progetto di una gravidanza. “Ci sono voluti uno o due anni per capire come affrontare la situazione e, nel frattempo, assumevo immunosoppressori: non potevo pensare serenamente a una gravidanza”, racconta.

La terapia si rivela efficace e Renata continua ad assumerla per circa dieci anni, durante i quali si sente bene e gli esami restano sotto controllo. Proprio perché non avverte particolari disturbi, a un certo punto decide autonomamente di interromperla. “L’ho sospesa di colpo ed è comparso un prurito epatico terribile, un sintomo che non avevo mai sperimentato prima” continua. “Era diventato così intenso che dovetti andare al pronto soccorso”.

L’evento porta a un cambio di terapia, che negli anni si modifica anche grazie all’arrivo di nuovi farmaci. Oggi Renata sta bene ed è seguita da una équipe molto presente e attenta. “Certo, avverto un affaticamento e una stanchezza maggiori rispetto a una persona che non ha la Pbc, ma sono riuscita a portare avanti le mie attività, il lavoro e la mia vita quotidiana. Confrontandomi con altre persone che hanno la mia stessa malattia ho capito però che, anche quando i sintomi non sono evidenti, il bisogno di comprensione e sostegno c’è ugualmente”.

Il momento più difficile

Nonostante la consapevolezza della malattia negli anni Renata ha continuato a vivere la sua vita come se la Pbc fosse qualcosa che non la riguardava davvero. “Continuavo la mia vita senza farmi troppe domande” ricorda. “Adesso mi rendo conto di quanto possa essere utile un’associazione. Per questo sono disponibile a dare una mano. Quando conosci queste realtà, ti si apre un mondo. Puoi trovare informazioni pratiche (per esempio sulla legge 104), aiuto concreto e anche un sostegno psicologico”.

Un punto quest’ultimo a cui Renata tiene particolarmente e ritiene fondamentale soprattutto per chi non presenta sintomi particolarmente evidenti e può fare più fatica a riconoscersi come paziente e rendersi conto di avere comunque bisogno di sostegno e attenzione.

Per lei il momento più difficile è stato quando tutto è cominciato, prima e durante la diagnosi. “Sono stati mesi di grande incertezza” conclude Renata. “In quel periodo si sono concentrate anche altre difficoltà. L’azienda per cui lavoravo stava entrando in liquidazione, il desiderio di avere figli non si realizzava I miei genitori inoltre erano anziani e mi sono dedicata molto a loro finendo per mettere in secondo piano la mia salute. Tutte queste cose insieme e l’incertezza sul futuro mi hanno portata vicino alla depressione”.

Un momento difficile da cui Renata è riuscita a uscire e che conferma l’importanza del sostegno psicologico e del confronto con altre persone che condividono la stessa malattia.