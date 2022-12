“Pianeta emostasi”: il nuovo White Paper di AboutPharma e Baxter

Un focus sull’emostasi e la gestione delle emorragie in sala operatoria. Questo e altro contiene “Pianeta emostasi: modelli per un approccio integrato, innovativo e di sistema in chirurgia”, il nuovo White Paper di AboutPharma realizzato in collaborazione con Baxter. Il documento digitale – un pdf interattivo articolato in dodici capitoli – mette insieme studi e video-testimonianze di sei esperti appartenenti ad aree diverse ­– da quella trasfusionale a quella chirurgica, dal procurement all’organizzazione ospedaliera – facendo emergere il valore della tecnologia emostatica misurato con gli strumenti dell’Hta.

In proposito va detto che per raggiungere l’emostasi, oltre o contare sulla risposta fisiologica del corpo, si ricorre sia a interventi meccanici che a dispositivi medici (agenti emostatici) costituiti da materiali diversi (derivati animali, umani, vegetali o sintetici). Ognuno ha un differente meccanismo d’azione: possono promuovere la coagulazione o arrestare la fibrinolisi, oppure indurre vasocostrizione o aggregazione piastrinica.

Contenere il rischio emorragico

L’importanza dell’emostasi è legata la fatto che l’emorragia è uno dei fattori che contribuisce maggiormente alla morbilità e mortalità operatoria e post-operatoria. Contenere il rischio emorragico è fondamentale quindi non solo per migliorare gli outcome di salute ma anche per ridurre i costi sanitari collegati all’assistenza. Oggi i protocolli previsti dalle linee guida forniscono indicazioni precise da attuarsi prima che il paziente arrivi in sala operatoria. Tra queste figurano l’adozione di alcuni test di laboratorio da effettuare al momento del ricovero, il tempo di sospensione dei farmaci prima dell’intervento e la successiva ripresa. Il controllo e la riduzione del rischio emorragico comportano anche una minore probabilità di ricorrere a trasfusioni, a tutto vantaggio della sicurezza del paziente e di un generale risparmio di risorse.

Il Patient Blood Management

Un esempio è Patient Blood Management (Pbm): una strategia multidisciplinare pensata per prevenire le trasfusioni evitabili, ridurre i costi ospedalieri e migliorare gli outcome clinici. Secondo gli esperti, una sua corretta implementazione potrebbe garantire un risparmio del 10-20% dei costi legati all’utilizzo del sangue. In Italia nel 2020, con la pandemia da Sars-Cov2, sono diminuiti i donatori di sangue di circa 139 mila unità, pari al 5% dei globuli rossi raccolti. Questa diminuzione – che ha riguardato tutte le Regioni – è stata in parte compensata dalla parallela riduzione dei consumi legata al lockdown e – appunto – all’applicazione del protocollo di Patient Blood Management (Pbm) negli ospedali.