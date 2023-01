Probiotici, Institut AllergoSan: “L’Italia è pronta. Servono prodotti di alta qualità”

L’alta qualità dei probiotici da banco arriva in Italia. L’Institut AllergoSan, grande player mondiale con sede a Graz, apre anche da noi una filiale e lancia i suoi brand OMNI-Logic, OMNI Biotic e Meta-Care, già primi in Germania, Austria e Svizzera e quarti nel mondo. Fondato nel 1991 l’Institut AllergoSan, nel presentarsi al mercato italiano, rafforza la propria presenza collaborando alla nascita dell’Associazione italiana di Medicina Probiotica (itPROM). Questa mette insieme i medici specialisti tra i più impegnati nella ricerca sulla “Microbiome revolution” e nelle sue applicazioni in clinica. A raccontare tutto è Anita Frauwallner, Ceo di Instititut Allergosan e coordinatrice di itPROM.

La ricerca nella medicina probiotica

La comunità scientifica internazionale è affascinata dal rapporto tra microbioma e sistema immunitario e dagli orizzonti che si stanno spalancando in molte aree terapeutiche. Quanti studi sono stati pubblicati l’anno scorso e quali sono stati i più rilevanti?

Potremmo contarne circa 25 mila nella medicina probiotica che è una quantità enorme: quando ho iniziato questa attività, nel 1991, c’erano circa 19 pubblicazioni. A parte le malattie gastrointestinali, come la diarrea o la stitichezza, per le quali abbiamo già delle soluzioni, ora la scienza si sta concentrando maggiormente su malattie veramente problematiche, come, ad esempio, quelle epatiche di cui soffre il 30% della popolazione mondiale con numeri in crescita (la maggior parte delle persone non ne è consapevole). Circa il 70% lo scoprirà solo quando entrerà davvero in ospedale con gravi problemi. E quello che si è visto è che c’è una chiara relazione che chiamiamo l’asse intestino-fegato perché tutto ciò che mangiamo va nell’intestino e andrà poi al fegato per essere disintossicato. Ma troppe tossine daranno davvero troppo da fare al fegato. Possiamo davvero migliorare tutte le funzioni epatiche, possiamo migliorare l’immunità, possiamo migliorare tante altre cose come le infezioni e così via attraverso i probiotici.

Altri possibili aree target?

Un’altra priorità è nella pediatria, perché sono sempre più diffuse le allergie tra i bambini. È importante intervenire con lattobacilli già dalla gravidanza e ancor prima quando le donne vogliono rimanere incinte. L’asse cervello-intestino regola molte funzioni e molti studi indagano la correlazione tra le funzioni cerebrali e il benessere dell’intestino e dei batteri. Sono entrata in questo campo del microbiota perché ho perso mio marito per cancro al colon all’età di 40 anni e ho voluto capirne di più e proteggere mio figlio dal destino toccato al padre. Ci stiamo concentrando non soltanto sui probiotici da usare come prevenzione ma anche per la cura. Si tratta di probotici specifici, mirati, non generici. Sviluppiamo probiotici con indicazioni specifiche per le malattie.

Educazione e formazione

Parliamo di educazione e degli scopi di itPROM promossa dall’Institut Allergosan. Quali i principali?

Quando abbiamo deciso di entrare in Italia, volevamo portare tutto quello che avevamo già visto nei paesi di lingua tedesca, in Austria, Germania, Svizzera. Abbiamo notato che medici, farmacisti, dietologi durante la loro normale formazione non hanno mai sentito parlare della ricerca sul microbioma e di quanto i probiotici sono rilevanti dal punto di vista medico. È importante mostrare cosa sta succedendo in questo mondo della ricerca sul microbiota che si sta incredibilmente evolvendo. Il messaggio importante da veicolare è che bisogna andare alla causa di una malattia e non solo curare il sintomo. E con i probiotici, oggi è possibile. Migliori sono i probiotici, più facile è rimanere in salute per lungo tempo.

Perché avete deciso di entrare in un mercato italiano in questo momento?

Io amo l’Italia. Non solo per il Paese e le sue bellezze, ma anche per le persone che ho incontrato. La conoscenza sui probiotici c’è già e ho avuto modo di incontrare professori incredibili che mi hanno mostrato quanto avevano già fatto nella ricerca e quanto fossero davvero aperti a nuove idee. Sì, sto lavorando in tutto il mondo, ma con questi ricercatori, con questi scienziati e medici, che ho incontrato in Italia, è un mondo diverso e penso che ci sia un grande bisogno di questi probiotici di alta qualità. L’Italia merita di avere probiotici che siano davvero guidati dalla scienza e che possano far sentire la differenza al paziente entro le prime settimane di utilizzo. Questo è il mio obiettivo e l’Italia è il paese giusto per questo.

La video intervista