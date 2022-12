Psoriasi, la rivoluzione del trattamento iniziata venti anni fa punta sempre più in alto

“Serendipity” è un termine usato di frequente in ambito scientifico, in cui le scoperte avvengono non di rado per caso, mentre si era impegnati a cercare altro. O a curare altro, come nel caso della psoriasi. La storia del trattamento di questa patologia cronica della pelle è cambiata infatti radicalmente alla fine del Novecento, quando ci si accorse che l’anticorpo monoclonale inibitore del fattore di necrosi tumorale-alfa (Tnf-alfa) usato dai reumatologi per curare l’artrite reumatoide e dai gastroenterologi per le malattie infiammatorie croniche intestinali, aveva effetto anche sulla psoriasi (spesso associata alle patologie citate in precedenza in alcuni pazienti). Dando inizio così a una rivoluzione che ha portato a terapie sempre più mirate ed efficaci.

Una rivoluzione terapeutica

Commenta Giovanna Malara, direttrice della struttura complessa di dermatologia, Ospedale metropolitano Bianchi Melacrino Morelli di Reggio Calabria e responsabile del gruppo psoriasi dell’Associazione dermatologi venereologi ospedalieri italiani e della sanità pubblica (Adoi): “Inizialmente si pensava che la psoriasi fosse dovuta a una iper-proliferazione dei cheratinociti della pelle. In seguito, il fatto che farmaci come l’anti Tnf-alfa o la ciclosporina, che agiscono sul sistema immunitario avessero un effetto anche sulla psoriasi, ci ha fatto capire che si trattava di una malattia dovuta a una disregolazione del nostro sistema di difesa. Si è passati così da una terapia empirica a una terapia ‘target’, che mira a inibire le molecole responsabili del processo infiammatorio, con trattamenti sempre più specifici e selettivi ‘cuciti’ sulle esigenze del paziente, in base al tipo di psoriasi e alle comorbidità. Sono nati così i primi biologici e successivamente le small-molecules”.

La “borsa clinica” del dermatologo

Oggi i dermatologi hanno a disposizione diversi opzioni terapeutiche a seconda della gravità della malattia – che va da forme lievi a moderate e severe – e delle altre patologie associate, per esempio l’artrite psoriasica, presente in un paziente psoriasico su tre. A grandi linee si possono raggruppare in tre categorie: trattamenti topici, fototerapia e farmaci sistemici. I primi sono generalmente usati per le forme lievi o come approccio iniziale. Possono rallentare o normalizzano l’eccessiva riproduzione cellulare e riducono l’infiammazione. Tra i più utilizzati i corticosteroidi.

La fototerapia comporta invece l’esposizione regolare della pelle alla luce ultravioletta sotto controllo medico. Per la psoriasi da moderata a grave invece, e per chi non risponde o non tollera le precedenti terapie, sono disponibili trattamenti sistemici. Questi comprendono farmaci “classici” (come la ciclosporina o il metotrexato) da assumere per via orale, che hanno un impatto sull’intero sistema immunitario con maggiori effetti collaterali, e farmaci biologici esmall-molecules, che a differenza dei precedenti sono più selettivi e possono colpire molecole specifiche all’interno delle cellule immunitarie. Le small-molecules in particolare sono trattamenti orali che interferiscono con determinati percorsi coinvolti nel processo infiammatorio, interrompendolo (come la Janus chinasi o l’enzima fosfodiesterasi 4) riducendo così la risposta iperattiva associata alla malattia psoriasica.

La famiglia delle IL-17

Un capitolo a parte è rappresentato dai farmaci biologici, che come ha raccontato Malara, hanno segnato una svolta nel trattamento della psoriasi. Target di tali medicinali sono le cellule o le proteine del sistema immunitario, tutte coinvolte nello sviluppo della psoriasi. Tra queste ultime in particolare, il già citato Tnf-alfa è una citochina che ha un ruolo nell’infiammazione. Chi soffre di psoriasi ne ha un’eccessiva produzione nella pelle, il che porta alla rapida crescita deicheratinociti. Inibirne la produzione è una strategia perché aiuta a fermare il ciclo infiammatorio della malattia psoriasica. A seguire si è scoperto che anche l’interleuchina 12 (IL-12) e l’interleuchina 23 (IL-23) sono associate all’infiammazione psoriasica e sono stati sviluppati farmaci biologici (sempre anticorpi monoclonali) in grado di inibirne la produzione.

Infine si è scoperto che anche la IL-17, e in particolare la IL17-A, è associata all’infiammazione psoriasica. Precisa Malara: “Le IL-17 sono in realtà una famiglia di interleuchine che va da A a F. Solo di recente si è scoperto che nella pelle e in particolare nella placca psoriasica, vi è una elevata concentrazione di IL17-A, ma che quella della IL17-F è tre volte tanto. Il che ha portato a sviluppare molecole con un meccanismo d’azione che prevede l’inibizione contemporanea della IL17-A e della IL-17-F, con un migliore controllo della psoriasi rispetto alla sola inibizione della IL17-A. Inoltre la doppia inibizione interrompe quel circolo vizioso che poi porta all’auto-mantenimento del processo infiammatorio”.

Alzare l’asticella

Il cambio di paradigma iniziato con gli anti Tnf-alfa e proseguito grazie alle maggiori conoscenze sulla patogenesi della psoriasi per gli anti interleuchine e le small-molecules, ha portato anche a un miglioramento degli outcome clinici e in particolare del Pasi come sottolinea Malara che aggiunge: “Se infatti con i farmaci precedenti si auspicava a un miglioramento del 50 o 75% della malattia allo stadio iniziale, che identifichiamo con il termine di Pasi 50 o 75, con i nuovi farmaci anti interleuchine e in particolare con gli anti-IL 17 l’asticella si è alzata ancora di più e l’obiettivo di efficacia del farmaco sulla psoriasi è arrivato fino al 90%. Oggi utilizzando gli inibitori della IL-17 l’obiettivo è quello di raggiungere la quasi totale regressione della malattia cioè il Pasi 90”. Ma la rivoluzione iniziata venti anni fa e ancora in corso, punta ancora più in alto.

