ReumaDonna: proposte per un modello di gestione delle pazienti reumatologiche in età fertile

La gestione delle patologie reumatologiche nelle donne in età fertile richiede un modello clinico assistenziale capace di evidenziare il ruolo guida del medico reumatologo, integrandolo con ulteriori competenze specialistiche, all’interno di un coordinamento strutturato che assicuri una continuità di cura nei vari sistemi sanitari regionali, al fine di garantire percorsi appropriati nelle diverse fasi della vita riproduttiva della paziente. In Lombardia, dove in un territorio estremamente eterogeneo sono presenti numerose eccellenze cliniche, il tema è stato al centro di un workshop multidisciplinare, denominato ReumaDonna, ideato e condotto da Dephaforum, promosso dall’Associazione nazionale malati reumatici (Anmar) e dall’Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (Apmarr), e realizzato con il contributo incondizionato di UCB Pharma S.p.A.

Il panel ha riunito diversi professionisti: numerosi reumatologi, una ginecologa, due farmacisti ospedalieri, tre rappresentanti delle associazioni pazienti e una esperta di comunicazione. L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di delineare una cornice condivisa per migliorare la presa in carico lungo tutto il percorso riproduttivo della donna affetta da patologia reumatologica, dalla fase preconcezionale al post partum.

Le osservazioni degli esperti

Una presa in carico appropriata richiede prioritariamente reumatologi sensibili alla salute riproduttiva e adeguatamente formati sulla gestione della malattia in caso di desiderio di gravidanza o gravidanza in atto. Tale competenza “di base” non dovrebbe essere riservata a pochi centri di eccellenza, ma far parte del normale background del reumatologo. Durante la visita specialistica, il reumatologo riveste un ruolo determinante: deve indagare in modo proattivo l’eventuale desiderio di prole, così da orientare tempestivamente le scelte terapeutiche più appropriate e sicure.

Questo passaggio, spesso non sistematizzato, è invece cruciale per definire un percorso condiviso, prevenire rischi evitabili e sostenere decisioni informate. Prevedere fin dalla diagnosi un counselling dedicato alla salute riproduttiva delle pazienti rappresenterebbe un elemento cruciale per migliorare la presa in carico. Un supporto precoce consentirebbe di affrontare tempestivamente dubbi legati alla gestione della malattia, alla compatibilità dei trattamenti con una futura gravidanza e alle scelte riproduttive.

L’organizzazione multidisciplinare

In casistiche più complesse, ove emerga la necessità di attivare un percorso multidisciplinare, il reumatologo dovrebbe costruire una collaborazione stabile e prioritaria con un ginecologo di riferimento all’interno della propria struttura sanitaria. Un approccio di questo tipo permette alla paziente di essere fin da subito accompagnata da un team interdisciplinare (reumatologo, ginecologo e altri specialisti come il neonatologo), quando necessario, in grado di definire percorsi e fornire informazioni condivise.

I centri reumatologici potrebbero quindi promuovere l’attivazione di ambulatori dedicati alla salute riproduttiva e al counseling preconcezionale, assicurando continuità assistenziale lungo tutto il percorso: dalla scelta dei metodi anticoncezionali alla pianificazione della gravidanza, fino alla gestione dei farmaci in gravidanza e post-partum. Il panel ha citato esempi di modelli già attivi in Lombardia, che si possono riassumere in:

ambulatori condivisi, in cui reumatologo e ginecologo effettuano una valutazione interdisciplinare della paziente, arrivando alla definizione di un percorso di cui la paziente viene contestualmente informata

ambulatori paralleli (reumatologico e ginecologico), in cui la paziente incontra separatamente i due specialisti ma, a seguito di un confronto pre e post visita, si condivide una strategia comune e una conseguente comunicazione alla paziente,

La realizzazione estesa di queste esperienze si scontra spesso, come per altre iniziative, con la scarsità di risorse professionali; conseguentemente il panel propone l’individuazione di centri referral (o Hub), con elevata esperienza multidisciplinare su tale tematica, a cui i centri con minor autonomia operativa (o Spoke) possono indirizzare i casi più complessi.

Le scelte del panel

Da un lato si individua il livello regionale quale cornice ideale di discussione e realizzazione di tale modello, all’interno della rete reumatologica, ove esistente. Dall’altro si ribadisce la necessità che il livello regionale disponga di informazioni inerenti alle attività svolte dai singoli centri, necessarie a sostenere le migliori scelte organizzative.

Attraverso una raccolta sistematica di informazioni sarebbe possibile delineare con precisione le risorse disponibili, i volumi di attività e le competenze specifiche dei diversi centri.

Una stratificazione accurata consentirebbe non solo di evidenziare eventuali aree di carenza o sovrapposizione, ma anche di individuare i centri con maggiore esperienza e quelli che potrebbero essere ulteriormente valorizzati, favorendo così una distribuzione più coerente e funzionale delle competenze a livello regionale.

Il supporto offerto da altre professioni

I bisogni sanitari della paziente dovrebbero in primis essere condivisi con il proprio medico di medicina generale (mmg). Ma, essendo limitato il numero di pazienti reumatologiche in carico al singolo mmg, ciò può determinare un insufficiente livello di conoscenza ed attenzione su tale tematica: il panel ha ricordato come, a volte, il reumatologo vicaria il ruolo del mmg con la paziente reumatologica, poiché questa si affida principalmente allo specialista. Campagne di educazione sanitaria rivolte ai mmg potrebbero migliorare la qualità della presa in carico, favorendo una maggiore consapevolezza sulle buone pratiche comunicative, sull’ascolto attivo e sulla capacità di intercettare precocemente i segnali di una possibile malattia reumatica, indirizzando la paziente al centro specialistico o, ancora, migliorando il monitoraggio della paziente in trattamento, a supporto dello specialista.

Il ruolo del farmacista ospedaliero

Anche il coinvolgimento del farmacista ospedaliero è altrettanto importante; recenti esperienze in Lombardia dimostrano come sia possibile venire incontro alle esigenze delle pazienti. Un modello organizzativo sperimentale consente alla paziente stabile di poter ritirare il farmaco presso una struttura sanitaria più vicina al proprio domicilio (di prossimità), pur rimanendo in carico al proprio centro di riferimento per la parte clinica, che rimane anche centro prescrittore. Ciò si traduce in un supporto importante per la paziente e/o il suo caregiver.

Empowerment della paziente e l’esperienza “Genere Donna”

Le associazioni di pazienti operano per valorizzare la prospettiva di genere e promuovere una maggiore consapevolezza sui bisogni specifici delle donne in età fertile affette da patologie reumatologiche. La paziente deve poter riconoscere nello specialista una figura di riferimento, capace di offrire informazioni chiare e supporto, anche sugli aspetti più delicati, come la sessualità, frequentemente trascurata ma rilevante per la qualità di vita. Contestualmente i professionisti del Ssn devono ascoltare bisogni delle pazienti e comunicare con loro in modo adeguato. In tale direzione è stata presentata Genere Donna, una piattaforma digitale che si è posta l’obiettivo di diventare un punto di riferimento autorevole per informazione, orientamento e sensibilizzazione della popolazione femminile, grazie a un linguaggio accessibile, a contenuti scientificamente validati da un panel di esperti e alla collaborazione con le principali associazioni di pazienti a livello nazionale (ANMAR, APMARR). L’iniziativa si distingue per la capacità di portare al centro dell’attenzione pubblica il tema della salute reumatologica femminile, valorizzando la prospettiva di genere e promuovendo una maggiore consapevolezza sui bisogni specifici delle donne in età fertile. Genere Donna ha consolidato negli anni una presenza digitale ampia e qualificata, registrando oltre 350 mila accessi al sito (https://www.generedonna.it) e una community attiva di più di 30 mila persone, tra fan e follower. Sui profili Facebook e Instagram ha superato i 10,2 milioni di utenti, con oltre 700 mila interazioni, a conferma di un coinvolgimento costante e di un interesse crescente verso i temi della salute femminile nelle patologie immunomediate. Il pubblico è composto in larga parte da donne (71%), prevalentemente nella fascia 35-44 anni, segno di una forte attenzione da parte delle pazienti in età fertile. La produzione editoriale è altrettanto significativa, con 80 articoli e interviste pubblicati sul blog e 40 tra video, podcast ed altri materiali divulgativi e attività di sensibilizzazione sui social, ed ha contribuito a diffondere informazioni affidabili e a rafforzare l’idea di un approccio personalizzato e multidisciplinare, capace di integrare aspetti clinici, psicologici e di vita quotidiana. Ovviamente questi strumenti fungono da “punto di partenza” per il successivo e necessario confronto con i clinici. In questo senso, Genere Donna rappresenta oggi un modello di comunicazione sanitaria innovativa, capace di connettere informazione, empowerment e advocacy in un’unica piattaforma digitale.

Formazione degli attori coinvolti

La formazione continua degli esperti coinvolti nella presa in carico della paziente reumatologica è quindi emersa come elemento centrale. Come si è detto, reumatologi e ginecologi (specializzandi compresi) e auspicabilmente i neonatologi, sono i professionisti maggiormente esposti alla complessità clinica, terapeutica ed emotiva delle patologie reumatologiche nelle donne in età fertile. Una formazione strutturata e continuativa dovrebbe consentire di approfondire: gli aspetti clinici delle diverse patologie reumatologiche, le peculiarità fisiologiche e ormonali della donna, le specificità della gestione farmacologica in gravidanza e post-partum e le esigenze che emergono nelle diverse fasi della vita riproduttiva. Ancora una volta il coordinamento multiprofessionale è indispensabile anche nella definizione dei percorsi formativi, in quanto la letteratura scientifica è estremamente estesa, in continuo aggiornamento e a volte eterogenea, mentre il messaggio formativo deve essere necessariamente chiaro e coerente.

Un passo importante sarebbe la realizzazione di eventi formativi multidisciplinari, per aumentare la consapevolezza sulle malattie reumatologiche e sull’utilizzo di terapie compatibili in gravidanza, inclusi i farmaci biologici, anche tra specialisti non reumatologi.

Conclusioni

In questo workshop il confronto multidisciplinare, dedicato alla presa in carico delle donne con patologie reumatologiche immunomediate, si è concentrato sulle esigenze delle pazienti in età fertile, una fase della vita in cui la gestione della malattia richiede spesso un coordinamento puntuale tra vari specialisti, scelte terapeutiche consapevoli (farmacologiche in primis) e una pianificazione condivisa dei percorsi della paziente, dalla fase pre-concezionale al post-partum. Il dialogo tra specialisti ha evidenziato come la continuità assistenziale, la coerenza delle informazioni e la tempestività delle decisioni terapeutiche rappresentino elementi chiave per garantire sicurezza clinica e qualità di vita. Ma questo obiettivo è raggiungibile tramite la definizione di percorsi condivisi, la strutturazione di collaborazioni stabili tra professionisti, il rafforzamento della rete territoriale e la formazione continua degli operatori; tutti elementi imprescindibili per garantire una presa in carico realmente uniforme, sicura e centrata sull’esigenza della singola paziente. Il coinvolgimento delle associazioni pazienti ha aggiunto un ulteriore livello di profondità, rafforzando la consapevolezza che la presa in carico non può limitarsi alla dimensione clinica, ma deve includere aspetti educativi, psicologici e sociali, valorizzando il ruolo attivo delle pazienti nei processi decisionali.