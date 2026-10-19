Salute femminile: con la menopausa le ovaie cambiano identità

Con la menopausa il tessuto ovarico potrebbe cambiare funzione acquisendo caratteristiche tipiche del sistema immunitario come la produzione di molecole infiammatorie, con possibili ripercussioni sulla salute della donna che vanno oltre i meglio documentati effetti del fisiologico calo degli ormoni femminili estrogeni.

È quanto emerge dagli studi di Francesca Duncan della Northwestern University nell’Illinois (l’ultimo dei quali pubblicato su Molecular Human Reproduction) che potrebbero radicalmente modificare il modo in cui viene interpretata questa fase della vita femminile e contribuire almeno in parte a spiegare perché con la menopausa, specie quando si instaura troppo presto, si amplifica il rischio di alcune malattie autoimmuni. Infatti, secondo un’altra ricerca pubblicata su Human Reproduction, con la menopausa precoce il rischio di queste malattie può crescere anche del 100-200 per cento.

Diagnosticata con l’assenza del ciclo mestruale per un periodo di 12 mesi, la menopausa comporta l’esaurimento della riserva ovocitaria e quindi una ridotta produzione ormonale ovarica di estrogeni. Generalmente insorge tra i 45 e i 55 anni e comporta lo sviluppo di una sintomatologia specifica (oltre che un aumentato rischio per alcune problematiche di salute, quali osteoporosi, malattie cardiometaboliche, deterioramento cognitivo e patologie autoimmuni).

Tuttavia, per quanto centrale, il calo degli estrogeni sembra non essere l’unico fattore in gioco negli esiti di salute collegati alla menopausa. Potrebbe dunque entrare in campo anche la transizione della funzione ovarica.

La correlazione già dimostrata

Già in precedenza, infatti, era emersa una correlazione tra infiammazione ovarica e declino funzionale. L’infiammazione aumenta progressivamente nelle ovaie invecchiate già prima della menopausa, con possibili ripercussioni sulla fertilità. Oltre ai marcatori infiammatori, studi recenti mostrano un accumulo di specifiche popolazioni di cellule immunitarie nelle ovaie senescenti, in particolare linfociti.

La Duncan con i suoi studi sta contribuendo ad aumentare le conoscenze sul tema. “Utilizzando la spettrometria di massa – spiega – abbiamo analizzato i proteomi di ovaie sane di 28 donne in post-menopausa, di età compresa tra 50 e 75 anni), divise in tre gruppi di età. Abbiamo quantificato 5.812 gruppi di proteine e osservato cambiamenti progressivi associati all’età. In particolare, 117 proteine risultano significativamente alterate nel confronto tra le over-70 e le donne di 50-59 anni”.

L’analisi ha dimostrato una chiara differenza in base all’età, con profili proteici che si spostano dalle funzioni di regolazione genica nelle ovaie più giovani alle vie metaboliche, di trasporto e immunitarie nelle ovaie più anziane. Dopo la menopausa, insomma, nelle ovaie aumentano le proteine collegate al sistema immunitario e all’infiammazione. “Questi dati modificano radicalmente la nozione comune dell’ovaio post-menopausale come organo inerte e dimostrano invece un rimodellamento molecolare attivo e continuo che ha potenziali implicazioni per la salute femminile”, scrive l’esperta nel suo lavoro.

Per approfondire la scoperta, l’esperta ha condotto successivamente test di laboratorio che hanno confermato l’evidenza di un cambiamento di identità delle ovaie dopo la menopausa, che potrebbero trasformarsi in un organo con un ruolo pro-infiammatorio, ovvero contribuire alla produzione di mediatori dell’infiammazione e all’attività immunitaria locale. Non a caso la stessa Duncan ha confermato che le ovaie in fase di menopausa siano infiltrate da cellule immunitarie quali linfociti T e macrofagi.

Da organo riproduttivo a organo immunitario

“Abbiamo dimostrato – ribadisce l’esperta – che, dopo la cessazione della funzione riproduttiva, l’ovaio è tutt’altro che quiescente, ma si trasforma da organo riproduttivo in un organo di tipo immunitario. Nella fase post-riproduttiva, l’ovaio perde i follicoli e acquisisce invece una caratteristica infiammatoria dovuta all’accumulo di vari tipi di cellule immunitarie”, prosegue. Questo processo di infiammazione legata all’invecchiamento potrebbe essere in parte dovuto anche a un aumento della plasticità cellulare che porta le cellule ovariche ad assumere funzioni immunitarie.

Le conseguenze dell’ovaio post-riproduttivo si estendono probabilmente ben oltre l’ovaio stesso, dato che si prevede che diversi geni espressi (nelle ovaie in menopausa) potrebbero contribuire all’invecchiamento dei tessuti di tutto il corpo, attraverso il rilascio di anticorpi e altre molecole immunitarie, insiste. Insomma, l’organo post-riproduttivo potrebbe non essere un semplice spettatore innocente nel processo di invecchiamento.

Resta però da chiarire se e come questi cambiamenti abbiano conseguenze generalizzate a tutto l’organismo e quale sia il loro impatto clinico. Una possibilità è che contribuiscano all’“inflammaging”, ovvero uno stato di infiammazione cronica di basso grado, con effetti che si riverberano su tutto l’organismo. Quindi, se il ruolo dell’ovaio nell’infiammazione sistemica sarà confermato, questo organo potrebbe diventare un nuovo bersaglio terapeutico, complementare alla terapia ormonale sostitutiva, con l’obiettivo di ridurre gli effetti della menopausa sull’invecchiamento.

Come mantenere giovani le ovaie?

Il periodo fertile potrebbe essere esteso rendendo le ovaie meno rigide. Infatti, in un lavoro preclinico pubblicato su Nature Aging un farmaco che ammorbidisce strutturalmente l’organo ha più che raddoppiato il tasso di concepimento in animali anziani con fertilità in declino e ha quintuplicato la dimensione delle cucciolate. Se confermati nei test clinici, i risultati fanno sperare che questo intervento possa aiutare le donne a concepire in età più avanzata.

Il numero e la qualità degli ovuli immaturi di una donna diminuiscono con l’età. Vi sono inoltre prove che le ovaie diventino più rigide nel tempo, il che potrebbe ulteriormente influenzare lo sviluppo e la qualità degli ovuli. Per capire cosa determina questo processo, Shixuan Wang dell’Università di Scienza e Tecnologia di Huazhong a Wuhan (Cina) ha misurato i livelli proteici delle ovaie di donne tra 18 e 28 anni, tra 35 e 42 anni e tra 47 e 52 anni.

I ricercatori hanno scoperto che la proteina interleuchina-11 aumentava nelle ovaie con l’età. Questa attiva le cellule del tessuto connettivo chiamate fibroblasti, che producono collagene, un fattore determinante per la rigidità ovarica. Spostandosi su test di laboratorio, il team ha dimostrato che in animali resi insensibili all’interleuchina-11, si riduce la rigidità ovarica e gli animali conservano più a lungo la fertilità.

Infine, i ricercatori hanno testato il potenziale di un farmaco sperimentale che blocca la produzione di interleuchina-11. Hanno iniettato il farmaco nella coda di topi di 36 settimane – un’età equivalente a quella di una persona tra i 30 e i 40 anni – due volte a settimana per quattro settimane. Questo causa una riduzione del 36 per cento della rigidità ovarica rispetto a un gruppo di controllo non trattato. Inoltre, raddoppia il tasso di concepimento, portandolo dal 25 al cinquanta per cento, e aumenta la dimensione della cucciolata da tre a cinque cuccioli, in media.