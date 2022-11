Sclerosi multipla, la riabilitazione si fa da casa con la realtà virtuale immersiva del progetto “ReLabVR”

La riabilitazione della sclerosi multipla si fa da casa con la realtà virtuale immersiva. Nella Marche è partito infatti il progetto “ReLabVR” co-finanziato dalla Regione con i fondi Por Marche Fesr e realizzato dall’azienda Tech4Care di Falconara Marittima che permette al paziente di effettuare, anche da casa in teleriabilitazione, sedute di recupero funzionale e motorio, con simulazioni di attività quotidiane che rimangono coinvolgenti e piacevoli da seguire. Una strategia ormai consolidata e totalmente convenzionata dal Servizio sanitario nazionale. A raccontarlo è Antonello Morgantini Direttore di Villa Adria, divenuta centro di riferimento regionale nelle Marche per tale pratica.

L’utilità della riabilitazione della sclerosi multipla

“La riabilitazione della sclerosi multipla ha lo scopo di ridurre i livelli di disabilità per le persone affette, cercando di migliorare la qualità della vita e l’impatto sul carico socio-assistenziale” spiega Morgantini. “Un aspetto per noi molto importante nei percorsi terapeutici che adottiamo è rappresentato dal supporto della robotica con strumentazioni come l’esoscheletro Ekso, ma anche l’Amadeo per l’arto superiore, il Khymeia vrrs, la Corehab, il Walker View e il Vital Stim per la disfagia”.

Il progetto “ReLabVR”

In aggiunta, da qualche tempo presso la struttura sé partito il progetto “ReLabVR” con percorsi strutturati di realtà virtuale. Si parte da occhiali che a prima vista sembrano i più classici occhiali-dispositivi di realtà virtuale, ma che invece sono configurati con appositi software medicali (messi a punto dagli esperti riabilitatori di Villa Adria in collaborazione con i ricercatori di Tech4Care). Questi propongono sedute di terapia riabilitativa in abbinamento ad una piattaforma dedicata alle figure cliniche, medici e terapisti, per configurare il piano di riabilitazione personalizzandolo sul paziente e per raccogliere una moltitudine di dati e feedback sull’efficacia delle sedute riabilitative.

Come funziona “ReLabVR”

Attualmente sono una decina i pazienti che stanno utilizzando la strategia. ReLabVR mira a supportare il recupero in modo particolare degli arti superiori e del tronco. Il sistema consente di svolgere esercizi fisici terapeutici in modalità di intrattenimento (serious games), basati anche sul paradigma dei “neuroni a specchio” e dell’intelligenza artificiale per proporre continui miglioramenti. Le attività da compiere, come detto, sono proposte in un ambiente immersivo che riprodurrà anche scenari di realtà quotidiana.

La teleriabilitazione

Gli esercizi disponibili sono molteplici e richiedono di compiere semplici azioni con mani e braccia, analoghi a gesti compiuti nella quotidianità con il valore aggiunto di simulare un’interazione con oggetti reali che, integrati a stimoli tattili, vanno ad aumentare il coinvolgimento nell’esperienza e potenziare la terapia riabilitativa. L’utilizzo di ReLabVR è parte integrante del percorso di recupero e di trattamento ed è di grande utilità anche per consentire ai pazienti con sclerosi multipla di svolgere a casa un percorso di riabilitazione cognitiva e fisica (personalizzabile), in integrazione a quello ordinario in struttura.

Come si accede al percorso

I protocolli riabilitativi per la sclerosi multipla sviluppati a Villa Adria da Santo Stefano Riabilitazione sono totalmente in convenzione. Ogni anno accedono circa 65 Pazienti in regime ambulatoriale e 35 circa in regime di ricovero. Un dato da evidenziare è quello relativo ai nuovi ingressi, ovvero nuovi pazienti che in media sono uno a settimana, circa 45 ogni anno. Al Centro sclerosi multipla di Villa Adria si accede su richiesta dello specialista ospedaliero, territoriale, tramite medico di medicina generale o del paziente stesso, e attraverso uno screening multidisciplinare in regime ambulatoriale per definire il progetto riabilitativo individuale.