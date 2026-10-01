Scoperta al Gaslini la cura per la malattia rara fibrodisplasia ossificante progressiva

Un anticorpo monoclonale che blocca uno dei meccanismi alla base della formazione di nuovo osso potrebbe cambiare la gestione della fibrodisplasia ossificante progressiva (Fop), una malattia genetica ultra-rara e fortemente invalidante. È quanto emerge dallo studio di fase 3 Optima, pubblicato su The Lancet, che ha valutato garetosmab – questo il nome del farmaco – in adulti con Fop. Primo autore della pubblicazione è Riccardo Papa (nella foto a sinistra), dell’Unità di Reumatologia e Malattie Autoinfiammatorie dell’Irccs Istituto Giannina Gaslini di Genova, diretta dal professor Marco Gattorno (nella foto a destra).

Che cosa è la fibrodisplasia ossificante progressiva

Si tratta di una rara malattia genetica caratterizzata dalla progressiva formazione di osso al di fuori dello scheletro (osso eterotopico) a livello di muscoli, tendini, legamenti e altri tessuti connettivi. La comparsa di nuove formazioni ossee è spesso preceduta da episodi di infiammazione dolorosa e, nel tempo, può compromettere progressivamente la mobilità e le funzioni quotidiane.

Alla base della malattia vi sono generalmente mutazioni con guadagno di funzione del gene ACVR1, che codifica per il recettore dell’activina A di tipo 1. Nella Fop, il segnale mediato dall’activina A attraverso questo recettore contribuisce alla formazione di osso ectopico. Garetosmab è un anticorpo monoclonale progettato per bloccare l’activina A, intervenendo quindi a monte del processo di ossificazione.

Lo studio Optima

È un trial randomizzato, in doppio cieco e controllato con placebo che ha coinvolto 63 adulti con Fop. I partecipanti sono stati assegnati a ricevere garetosmab alla dose di 3 o 10 mg/kg oppure placebo, attraverso un’infusione endovenosa ogni quattro settimane, per 56 settimane. L’obiettivo principale era valutare la formazione di nuove lesioni di ossificazione eterotopica, rilevate mediante tomografia computerizzata a bassa dose dell’intero corpo. Sono state inoltre valutate le riacutizzazioni della malattia.

I risultati mostrano una marcata riduzione della nuova formazione di osso rispetto al placebo. Dopo la fase iniziale dello studio, 61 pazienti hanno proseguito il trattamento nella fase di estensione, consentendo di raccogliere ulteriori informazioni sull’effetto e sulla sicurezza della terapia.

L’approvazione negli Stati Uniti

La ricerca su garetosmab era già iniziata con lo studio di fase 2 Lumina-1, avviato nel 2018 sotto la guida di Maja Di Rocco, allora responsabile dell’Unità di Malattie Rare del Gaslini. Nel programma Optima, il centro genovese ha arruolato e trattato il maggior numero di pazienti tra i centri coinvolti nello studio. Il lavoro è stato condotto attraverso la collaborazione tra l’Unità di Reumatologia e Malattie Autoinfiammatorie, il Centro di Sperimentazioni Cliniche, il Day Hospital e l’associazione dei pazienti Fop Italia.

I risultati di Optima hanno contribuito all’approvazione di garetosmab, da parte della Food and drug administration statunitense, il 19 agosto 2026, con il nome commerciale Pasatru. Il farmaco è indicato per la riduzione della nuova ossificazione e delle riacutizzazioni, con l’obiettivo di rallentare uno dei processi che determinano la progressiva perdita di mobilità. È atteso ora anche il parere del Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Ema sulla domanda di autorizzazione europea di garetosmab per il trattamento della Fop.