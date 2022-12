Scoperto un nuovo composto per invertire gli effetti del fentanyl

Non si arresta l’epidemia di consumo di oppioidi sintetici (anche detta “opiodemic”) e in particolare di fentanyl – un oppioide sintetico usato in clinica come analgesico e anestetico, circa 100 volte più potente della morfina – che solo negli Stati Uniti, nel 2021 ha causato oltre 71 mila overdose, con un incremento del 20% rispetto al 2020, secondo i dati provvisori dei Centers for Disease Control and Prevention. Da anni ormai politici, operatori sanitari e forze dell’ordine stanno cercando un sistema per affrontare il problema, senza troppo successo. Una promessa arriva però da un laboratorio dell’Università del Maryland, dove è stato sviluppato un nuovo farmaco che potrebbe invertire gli effetti non solo del fentanyl, ma anche della metanfetamina, e potenzialmente anche tutta una serie di altre sostanze. I ricercatori hanno descritto le loro scoperte in uno studio pubblicato il 15 dicembre su Chem.

Oltre il naloxone

Pillar[6]MaxQ, o P6AS, è un composto con una struttura rigida ad anello cavo che è in grado di contenere un’altra molecola al suo interno. Funziona in modo simile al farmaco sugammadex di Msd che inverte il blocco neuromuscolare indotto dall’anestesia legandosi agli agenti che lo causano ed espellendoli poi con le urine. P6AS si lega a composti che contengono ioni di ammonio resistenti all’acqua e caricati positivamente, inclusi diversi farmaci da abuso. Lyle Isaacs autore dello studio ha spiegato a Fierce Biotech Research che la molecola funziona attraverso un meccanismo completamente diverso rispetto al naloxone, farmaco di prima linea per il trattamento dell’overdose da oppioidi. “Questa è davvero la parte incredibilmente eccitante” ha precisat0.

Scoperta accidentale

Il laboratorio di Isaacs non mirava a sviluppare un trattamento per contrastare gli effetti del fentanyl quando ha sintetizzato la molecola nel 2020. Come chimici supermolecolari, il suo team studia il modo in cui le molecole “contenitore” si legano ad altre più piccole, o molecole “ospiti”. Solo successivamente si sono resi conto che il P6AS poteva legarsi agli ioni ammonio sui farmaci di uso comune e hanno deciso di condurre alcuni esperimenti. Gli studi in vitro hanno dimostrato che il composto si lega a più droghe d’abuso oppioidi e non, e hanno deciso di verificare se potesse invertire gli effetti anche del fentanyl e della metanfetamina.

I prossimi passi

I ricercatori hanno così dimostrato che P6AS blocca l’effetto di fentanyl o metanfetamina. Il prossimo passo sarà raccogliere maggiori dati sulla sicurezza e ulteriori informazioni su come funziona P6AS. Gli scienziati credono infatti che il composto venga escreto attraverso i reni, come altri farmaci che funzionano in modo simile, ma serviranno prove per confermarlo. C’è anche qualche preoccupazione che P6AS possa interagire con i neurotrasmettitori presenti in altre parti del corpo, sebbene Isaacs ritenga che il lavoro svolto finora mostri che il rischio è probabilmente basso nel contesto in cui dovrebbe essere utilizzato.

Verso il brevetto

Isaacs e un ex postdoc nel suo laboratorio, Weijian Xue, hanno depositato una domanda di brevetto per la molecola e l’Università del Maryland è interessata a parlare con potenziali investitori o partner per svilupparla ulteriormente. Isaacs spera anche di ricevere una sovvenzione dal programma CounterACT del National Institutes of Health, che collabora con i ricercatori per sviluppare nuove terapie per i composti tossici, per continuare il lavoro del suo team. Nonostante l’entusiasmo per questa nuova strategia terapeutica, sono diverse però le parti statunitensi che ritengono che gli strumenti esistenti – come il naloxone – siano sufficienti, ma dovrebbero solo essere usati meglio. Il naloxone per esempio, negli Usa ha ancora un prezzo elevato (68 dollari per i non assicurati) e non è ancora disponibile come farmaco da banco, anche se la Fda potrebbe cambiarlo nei prossimi mesi.