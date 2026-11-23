Il servizio sanitario pubblico inglese (Nhs England) ha annunciato il lancio di una sperimentazione clinica su larga scala dedicata all’impiego dell’intelligenza artificiale nello screening per il tumore al seno. Il programma, della durata prevista di tre anni, coinvolgerà quasi 700 mila donne nell’ambito dei percorsi di prevenzione ordinaria e rappresenta lo studio più esteso mai avviato a livello internazionale in questo ambito diagnostico.

Il supporto tecnologico alla diagnostica

L’iniziativa prevede un investimento complessivo di 10 milioni di sterline ed è condotta in collaborazione con le università di Warwick e Cambridge. Il cuore della sperimentazione consiste nell’integrazione di software basati sull’intelligenza artificiale per affiancare i medici specialisti nell’analisi delle immagini acquisite durante le mammografie di routine. L’obiettivo operativo è duplice: verificare se l’algoritmo sia in grado di affinare la capacità di diagnosi precoce e, parallelamente, liberare tempo prezioso per i professionisti sanitari impegnati nella refertazione.

Le ricadute cliniche e organizzative

Secondo le valutazioni dell’Nhs, l’introduzione sistematica di questi strumenti potrebbe modificare in modo significativo i processi di individuazione della patologia, consentendo di intervenire sulle neoplasie in tempi più rapidi rispetto agli standard attuali. In merito al lancio del programma, la ministra della Sanità britannica Yvette Cooper ha sottolineato l'”enorme potenziale” della tecnologia applicata all’oncologia, assicurando al contempo l’adozione di “garanzie adeguate” per tutelare gli standard di sicurezza ed efficacia clinica.

Il peso epidemiologico della patologia

L’intervento del sistema sanitario britannico si inserisce in un contesto epidemiologico di forte impatto per la sanità pubblica del Paese. Nel Regno Unito il carcinoma mammario costituisce infatti la neoplasia più diffusa nella popolazione femminile, con un’incidenza stimata in 55 mila nuove diagnosi e circa 11.500 decessi ogni anno.