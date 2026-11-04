Sindrome di Lowe: al via la sperimentazione clinica di una nuova strategia terapeutica scoperta al Tigem

Si chiama piclidenoson (Ib-Meca) il composto che potrebbe diventare una strategia terapeutica per la sindrome di Lowe rara malattia genetica, che colpisce occhi, sistema nervoso e reni. A identificarla il gruppo di ricerca guidato da Antonella De Matteis, coordinatrice del Programma di Biologia Cellulare dell’Istituto Telethon di Genetica e Medicina (Tigem) di Pozzuoli e professoressa ordinaria di Biologia Cellulare presso l’Università Federico II di Napoli (nella foto).

Il nuovo meccanismo biologico che consente di correggere il principale difetto cellulare responsabile della malattia renale nella sindrome di Lowe è stato descritto dai ricercatori in uno studio pubblicato su Signal Transduction and Targeted Therapy, rivista del gruppo Nature. Nel lavoro il gruppo ha anche dimostrato l’efficacia di piclidenoson nel ripristinare la funzione delle cellule renali in diversi modelli sperimentali.

Dalla biologia della malattia a una possibile terapia

La sindrome di Lowe è causata da mutazioni del gene Ocrl, che codifica per un enzima coinvolto nel metabolismo dei fosfoinositidi, una famiglia di lipidi che regola l’identità delle membrane cellulari e il corretto traffico delle molecole all’interno della cellula.

Da oltre vent’anni De Matteis studia il ruolo di questo gene e le conseguenze della sua perdita di funzione. Quando Ocrl non funziona, uno specifico fosfoinositide, chiamato PI(4,5)P₂, si accumula negli endosomi, compartimenti cellulari in cui normalmente è presente in quantità molto basse. Questo squilibrio altera il corretto riciclo di importanti recettori cellulari, tra cui la megalina, indispensabile per il riassorbimento delle proteine a livello del rene.

La scoperta di un nuovo meccanismo biologico

Partendo quindi da queste conoscenze i ricercatori hanno progettato uno screening utilizzando come criterio di selezione la capacità dei composti di correggere il meccanismo patologico alla base della malattia. Usando la piattaforma di high-content screening del Tigem hanno quindi analizzato oltre 1.200 molecole farmacologicamente attive, tra cui farmaci già approvati e composti in fase avanzata di sviluppo clinico.

Tra le oltre cento molecole identificate come potenzialmente efficaci, il candidato più promettente è risultato piclidenoson, un agonista del recettore dell’adenosina A3 già studiato clinicamente in altre patologie, tra cui la psoriasi. I risultati sono stati poi confermati attraverso diversi modelli sperimentali, tra cui linee cellulari ingegnerizzate, cellule tubulari renali derivate da pazienti, organoidi renali umani ottenuti da cellule staminali pluripotenti, analisi genomiche a singola cellula e un modello murino umanizzato della malattia.

Le potenzialità di piclidenoson

Grazie a questi test sperimentali, i ricercatori hanno dimostrato non solo la capacità del farmaco di migliorare il riassorbimento delle proteine da parte delle cellule renali, ma anche il meccanismo con cui questo avviene. Attivando il recettore A3, piclidenoson induce il consumo di PI(4,5)P₂ attraverso una via biologica alternativa a quella normalmente controllata da Ocrl evitando così l’accumulo patologico del lipide negli endosomi e ripristinando il corretto traffico intracellulare.

La scoperta è particolarmente rilevante perché identifica una strategia diversa rispetto a precedenti approcci basati sull’inibizione poco selettiva di enzimi coinvolti nel metabolismo dei fosfoinositidi. Lo studio dimostra invece che l’attivazione di un recettore di membrana può correggere in modo mirato lo squilibrio lipidico che si accumula negli endosomi.

Un’opportunità concreta

“Non si tratta ‘solo’ di un caso di riposizionamento farmacologico”, commenta il primo autore dello studio Leopoldo Staiano, ricercatore del Tigem e dell’Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica del Cnr (Irgb) (nella foto).

“Abbiamo soprattutto scoperto un nuovo meccanismo biologico che consentirebbe di correggere uno squilibrio patologico alla base della malattia. Da molti anni studiamo il ruolo di Ocrl e dei fosfoinositidi nell’organizzazione delle membrane intracellulari – continua –: finalmente abbiamo un’opportunità concreta da offrire alle persone con sindrome di Lowe e alle loro famiglie, che in questi anni hanno sostenuto il nostro lavoro”.

Via allo studio clinico

Sulla base di questi risultati preclinici è partito anche lo studio clinico dedicato alla valutazione di piclidenoson nella sindrome di Lowe. All’inizio di agosto l’azienda Can-Fite BioPharma ha annunciato il lancio del programma sulla base dei risultati ottenuti dal gruppo del Tigem e di un accordo di collaborazione con Fondazione Telethon. Lo studio clinico, coordinato da Francesco Emma presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, è attualmente in fase di autorizzazione e avrà l’obiettivo di valutare il miglioramento della funzione tubulare renale nei pazienti.

Un nuovo paradigma per le malattie dei fosfoinositidi

Non solo, secondo gli autori, la scoperta potrebbe essere utile anche per altre malattie oltre alla sindrome di Lowe. Dimostra infatti che segnali provenienti dalla membrana cellulare possono correggere alterazioni patologiche del metabolismo dei fosfoinositidi negli endosomi, ristabilendo l’equilibrio lipidico necessario al corretto funzionamento della cellula.

Nell’uomo esistono decine di enzimi coinvolti nel metabolismo dei fosfoinositidi e mutazioni in molti di essi sono associate a malattie genetiche rare. Questo lavoro propone quindi un modello generale per lo sviluppo di nuove terapie contro patologie causate da alterazioni del metabolismo dei fosfoinositidi e del traffico intracellulare.

Un approccio integrato

“Il principio identificato potrebbe avere future applicazioni anche per le manifestazioni neurologiche della sindrome di Lowe e, più in generale, per altre malattie caratterizzate da alterazioni del traffico intracellulare” conclude De Matteis.

“Questo progetto mostra il valore di un approccio integrato che combina biologia cellulare, screening farmacologico, organoidi, genomica, modelli animali e collaborazioni cliniche. La vera sfida non era soltanto identificare un potenziale farmaco, ma costruire un percorso che collegasse la comprensione di un meccanismo molecolare a un beneficio concreto per i pazienti. È questo approccio che ha reso possibile l’avvio della sperimentazione clinica”.