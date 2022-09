Sla, si è concluso un trial di fase I/II su terapia cellulare per frenare la perdita mobilità

Una nuova terapia a base di cellule staminali è stata testata in uno studio clinico di Fase I/II con risultati promettenti per le persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (Sla). A sperimentarla un gruppo di ricercatori del Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles che hanno finalizzato la strategia per rallentare la perdita di capacità di movimento a cui vanno incontro le persone affette da Sla. La sperimentazione, ancora nei primissimi stadi, è stata condotta su 18 persone e punta a proteggere i motoneuroni colpiti dalla malattia attraverso la somministrazione nel midollo spinale di particolari cellule nervose. I risultati sono stati illustrati su Nature Medicine.

La sperimentazione di Fase I/II

L’approccio ideato dai ricercatori americani prevede una procedura in due passi. Nella prima fase si usano cellule staminali geneticamente modificate facendole evolvere in una particolare tipologia di cellule nervose, gli astrociti, dotate anche della capacità di produrre una proteina protettiva (fattore neurotrofico derivato dalla glia, in sigla GDNF). Successivamente queste cellule vengono iniettate nel midollo spinale dei pazienti, nella zona lombare. Qui, le cellule dovrebbero rilasciare i fattori protettivi e contribuire a preservare i motoneuroni che la malattia tende a distruggere. La sperimentazione, di fase I/II, ha confermato la sicurezza di questo approccio: nessuno dei pazienti ha riportato effetti collaterali gravi.

Le prossime fasi

Sono inoltre emersi i primi indizi di efficacia che dovranno comunque essere confermati in sperimentazioni più ampie. I test sulla funzionalità dei muscoli delle gambe dei pazienti ha mostrato un lieve rallentamento della perdita di funzionalità della gamba trattata (i ricercatori hanno fatto in modo che la terapia agisse solo su un arto per avere la possibilità di un confronto). Durante la sperimentazione, durata complessivamente più di 3 anni, 14 dei 18 pazienti sono morti a causa della progressione della malattia. I test effettuati dopo il decesso hanno mostrato che le cellule trapiantate continuavano a essere vitali e a produrre la proteina protettiva.

“Siamo entusiasti di aver dimostrato la sicurezza di questo approccio, ma abbiamo bisogno di più pazienti per valutare davvero l’efficacia: ciò fa parte della fase successiva dello studio”, ha affermato in una nota, Patrick Johnson, uno degli autori dello studio.