Insonnia, una doppia survey su medici e pazienti mette in luce i bisogni insoddisfatti

Per almeno due medici su tre (72%) le persone che soffrono di insonnia hanno un bisogno insoddisfatto nel trattamento e nella cura e loro stessi ammettono (62%) di non disporre di strumenti giusti per trattare adeguatamente i pazienti. Nonostante una buona igiene del sonno solo un terzo degli insonni riferisce di avere sotto controllo la malattia. Sono alcuni dei dati emersi da due recenti indagini condotte in Italia da Ipsos per conto di Idorsia Pharmaceuticals. La prima su un campione di 250 professionisti sanitari tra medici di medicina generale (50%), neurologi (30%), specialisti del sonno (10%) e psichiatri (10%), intervistati tra febbraio e marzo 2022; la seconda su 150 persone con insonnia, di diversa età, genere e con diversa gravità del disturbo, che hanno risposto alla survey tra luglio e agosto 2022.

L’insonnia cronica è una delle condizioni mediche più comuni e solo in Italia riguarda il 15% della popolazione. Una percentuale che probabilmente è cresciuta in seguito alla pandemia come confermano alcuni studi in letteratura e gli stessi clinici coinvolti nella survey, il 92% dei quali ha registrato un aumento delle consultazioni con i pazienti che hanno segnalato problemi di sonno da marzo 2020. Nonostante tutto, l’insonnia resta uno tra i disturbi più trascurati con gravi effetti sulla salute a lungo termine come conferma anche il vissuto dei pazienti e dei medici che li hanno in carico.

L’impatto sulla vita quotidiana

L’insonnia cronica (definita come disturbo che si presenta almeno tre volte alla settimana, per minimo tre mesi) oggi non viene considerata solo un problema notturno, ma anche una malattia con un forte impatto socio-economico. Tanto da essere ormai definita una “patologia delle 24 ore” e l’impatto negativo sulla vita quotidiana e lavorativa, dovuto alla carenza di un sonno adeguato e di qualità, è ormai fondamentale per la diagnosi. Lo conferma anche l’indagine condotta sui pazienti, i tre quarti dei quali riferisce che la mancanza di sonno influisce sulla loro capacità di rimanere fisicamente attivi, concentrarsi durante il giorno, gestire il livello di stress e l’umore e dare il meglio sul lavoro. Oltre la metà degli intervistati ha ammesso poi un impatto sulla qualità delle proprie relazioni e, in numero simile, sulla capacità di relazionarsi con i propri figli. Un dato che non sorprende considerando che l’insonnia cronica colpisce diverse aree del benessere di una persona.

“L’insonnia influisce sulla vita quotidiana e lavorativa perché non si fanno riposare le aree anteriori del cervello che hanno la capacità di regolare le emozioni e gli impulsi” ha spiegato Luigi Ferini Strambi, primario del Centro di Medicina del sonno dell’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano. “Chi dorme poco e male non ha i livelli di attenzione e vigilanza adeguati e non ha la capacità di operare adeguate scelte e decisioni. Paradossalmente il paziente insonne durante il giorno non ha sempre sonnolenza, anzi, a volte è molto attivo pur avendo dormito poco. Se però lo sottoponiamo a un compito che prevede di operare delle scelte non è in grado di eseguirle”.

Malattie associate

C’è poi il discorso delle malattie associate. L’insonnia cronica infatti può aumentare il rischio di sviluppare alcune patologie come l’ipertensione arteriosa, il diabete mellito, o la malattia di Alzheimer, e convive molto spesso con disturbi d’ansia e depressione. Lo conferma l’indagine condotta sugli operatori sanitari secondo i quali i pazienti che hanno problemi di sonno persistenti/costanti in genere hanno anche ansia (66%) e depressione (61%). Segnalano a seguire problemi di salute fisica/benessere – come un aumento di peso o una diminuzione della libido – che si verificherebbero nel 31% dei pazienti, problemi di salute mentale più ampi (26%) e problemi personali come la fine di una relazione sentimentale o la perdita di amici (24%). Resta ancora da chiarire però se l’insonnia sia un fattore di rischio per le patologie associate o viceversa. Quasi il 90% dal campione di esperti concorda sul fatto che l’insonnia può aumentare il rischio di disagio psichico e viceversa. La maggior parte di loro inoltre (79%) afferma di trattare separatamente le due condizioni.

Bisogni insoddisfatti

Come già anticipato, dalla doppia survey emerge un chiaro bisogno insoddisfatto per la gestione dell’insonnia cronica. La maggior parte delle persone che ne soffre ammette di avere difficoltà a tenerla sotto controllo nonostante una buona igiene del sonno. Solo un quarto del campione infatti ha trovato una soluzione efficace, mentre tra chi assume farmaci, quasi otto su dieci è preoccupato per la dipendenza da essi o dagli effetti collaterali associati, tanto che la maggior parte ha cambiato tipo di medicinale negli ultimi 18 mesi.

Sull’altro fronte, gli operatori sanitari coinvolti, dal medico di medicina generale allo specialista, sono consapevoli di non disporre di strumenti adeguati per trattare le persone che hanno disturbi del sonno persistenti/costanti. Inoltre il 67% di loro ritiene che non ci siano sufficienti risorse esterne pertinenti e prontamente accessibili (gruppi di difesa, gruppi di supporto, siti web, app) per fornire ai pazienti maggiori informazioni su disturbi del sonno e insonnia. Un desiderio anche per gli insonni, due terzi dei quali vorrebbe avere accesso a maggiori informazioni.

Lo stigma

Proprio formazione e informazione sarebbero cruciali secondo gli operatori sanitari intervistati e andrebbero potenziate. L’82% di essi conviene sul fatto che una maggiore istruzione sulla condizione andrebbe a beneficio dei pazienti e un numero ancora maggiore (87%) che le risorse educative sarebbero utili anche ai medici, evidenziando una lacuna nell’istruzione degli operatori sanitari per il trattamento di pazienti con insonnia.

Dal lato paziente invece è emerso ancora un forte stigma sulla malattia. Un intervistato su due afferma di essere riluttante a parlare con il medico dei propri problemi di sonno. Poca chiarezza sul disturbo e incomprensioni potrebbero infatti incoraggiare le persone a rimanere nell’ombra e non cercare aiuto. Una buona parte di essi inoltre (31%) si sente “isolato” e sente che amici e familiari non prendono sul serio la propria insonnia (39%) o sono preoccupati che gli altri intorno a loro non considerino l’insonnia cronica una condizione medica riconosciuta (40%). Tra i lavoratori dipendenti infine, la metà ha affermato di non sentirsi a proprio agio nell’assentarsi da lavoro a causa dell’insonnia.

Tutti elementi che mettono in luce anche il bisogno di maggiore informazione per i cittadini e di formazione per gli specialisti sull’insonnia cronica – in particolare sull’impatto che ha nella vita quotidiana – per ridurre lo stigma e di conseguenza ridurre i livelli dei non diagnosticati e migliorare la qualità di vita di chi ne soffre.

