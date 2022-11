Tech-toys, i giochi “intelligenti” per diagnosticare i disturbi del neurosviluppo nei neonati

Colorati, simpatici e divertenti come tanti giocattoli per neonati, ma con in più la capacità di diagnosticare precocemente e monitorare i disturbi del neurosviluppo. Sono i giocatoli intelligenti che si propone si sviluppare il progetto multidisciplinare Tech-Toys, vincitore del bando di ricerca europeo Era PerMed, che finanzia ricerche innovative in tema di medicina personalizzata. Dotati di sensori raffinatissimi consentiranno di acquisire biomarcatori digitali durante l’infanzia. “I risultati di Tech-toys sono destinati ad aprire nuove frontiere per il rilevamento quantitativo precoce, tempestivo, personalizzato, domiciliare di disturbi del neurosviluppo nei primi mesi di vita” riporta la Scuola Superiore Sant’Anna che farà parte di un team multidisciplinare del progetto coordinato da Giovanni Cioni, Direttore Scientifico dell’Irccs Fondazione Stella Maris di Calambrone (Pisa).

I disturbi del neurosviluppo

Spiega Cioni: “I disturbi del neurosviluppo sono un gruppo di disturbi sensori-motori, cognitivi, della comunicazione, dell’apprendimento e del comportamento molto frequenti (un bambino su dieci ne è colpito) le cui cause sono multifattoriali ma con esordio precoce e conseguenze che condizionano tutta la vita. Nonostante i progressi nella nostra comprensione delle cause, la diagnosi e l’inizio dell’intervento sono spesso tardivi e avvengono molti mesi dopo l’esordio dei primi segni clinici e non si basano su dati quantitativi”.

Il progetto Tech-toys

Obiettivo di Tech-toys è sviluppare un nuovo ambiente di gioco interattivo domestico e tecnologico, utilizzando l’esperienza di CareToy (Giocattoli per la cura), con cui Fondazione Stella Maris e la Scuola Superiore Sant’Anna hanno inventato e sperimentato una palestrina intelligente con molti giocattoli sensorizzati simili a quelli con cui i bimbi giocano quando sono in culla o in box. Si tratta di giocattoli con una innovativa tecnologia: hanno oltre 2000 sensori che monitorano parametri quali postura e manipolazione. Giocattoli che racchiudono una raffinata e innovativa tecnologia, oltre 2000 sensori che monitorano parametri quali la postura e la manipolazione.

I dati sulle capacità motorie di questa esperienza, uniti a quelli sull’interazione sociale bambino-caregiver raccolti dal team francese, consentiranno di mettere a punto un setting di giochi in grado di fornire biomarcatori digitali quantitativi facili da maneggiare del neurosviluppo del bambino e dell’interazione tra il bambino, la sua mamma e il suo papà (caregiver).

Come funzionano i giocattoli intelligenti

“Anche in questo caso pensiamo ad un sistema di ‘palestra’ –prosegue Cioni – dotata di un tappetino sensorizzato, un set di giocattoli sensoriali, unità di movimento inerziale indossabili e telecamere. I big data acquisiti in precedenza e i nuovi dati raccolti in modo prospettico sui comportamenti motori, insieme alle attività dello sguardo e alla competenza sociale nell’interazione tra bambino e caregiver, forniranno un modello di precisione basato su algoritmi di intelligenza artificiale utile per la diagnosi precoce di condizioni a rischio”.

Gli aspetti etici

Anche in questo progetto vi sarà una grandissima attenzione ai rilievi etici e alla partecipazione dei genitori dei bambini con disturbi del neurosviluppo. Conclude Cioni: “Gli aspetti etici, legali, sociali (Elsa) e delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment, Hta) forniranno fattori chiave nel processo decisionale e nell’analisi dell’efficacia dei costi. Infine, le organizzazioni dei genitori avranno un forte coinvolgimento nelle attività del progetto e nel comitato etico (Ethics Monitoring Board) e contribuiranno alla progettazione della piattaforma e del modello di precisione personalizzato”.

I partner del progetto Tech-Toys

Il progetto, coordinato dalla Fondazione Stella Maris, prevede la partecipazione di un team multidisciplinare italiano con Innovate Lab Stella Maris, diretto dalla dr.ssa Giuseppina Sgandurra, Smile Lab diretto da Andrea Guzzetta e l’Istituto di BioRobotica e l’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna, con, rispettivamente, il gruppo di ricerca coordinato da Matteo Cianchetti da Giuseppe Turchetti. Saranno coinvolti poi partner di rilievo scientifico internazionale come David Cohen, dell’Ospedale Salpétrière di Parigi, Mohamed Chetouani, Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique, Università Sorbonne di Parigi (Francia); e di studiose e studiose esperte nel settore come Fiorella Battaglia, Georg Marckmann, Ludwig Maximilians Università di Monaco (Germania); Hatice Kose, Istanbul Technical University, Istanbul (Turchia) e Marco Pirini dell’azienda Khymeia Srl di Padova (Italia).